Itt az MNB nagy terve, amivel Magyarország elkerülheti a csapdába esést

Virág Barnabás: Értelmetlen bármi hasonló összevetés. Korábban a hazai gazdaságpolitikában a versenyképességgel kapcsolatos gondolkodás mindig akkor kezdődött el, amikor már éppen égett a ház. Ez történt 1995-ben, vagy épp legutóbb 2008-2009-ben. Nem is meglepő, hogy az akkori lépések hosszabb távon hatástalanok maradtak.A magyar gazdaság az elmúlt időszakban egy sikeres pénzügyi stabilizációs időszakon jutott túl. 2013 óta ismét felzárkózó pályán haladunk, stabil fundamentális helyzetben vagyunk. Mindez megfelelő lehetőséget teremt arra, hogy a jövőben egy fenntartható felzárkózási pályára navigáljuk a gazdaságot, aminek az alapját a versenyképesség javítása jelenti.A jegybank előrejelzése azt mutatja, hogy idén egészen bizonyosan 4%-ot meghaladó ütemben növekszik majd a gazdaság. A következő években ugyanakkor két hatással is számolnunk kell. A globális gazdasági környezetben a kockázatok növekedtek, ami különösen igaz az eurozóna esetében. Emellett vannak olyan ciklikus hatások is a gazdaságban - főleg az EU-s források felhasználásában -, amelyek most még épp erősítik, de kifutásukkal 2020-tól lassíthatják a GDP növekedési ütemét. Ezen feltételek mellett az MNB legutóbbi előrejelzése azt mutatja, hogy 2019-ben 3,5, míg 2020-ban inkább 3 százalék körül alakulhat a növekedés. A "180 pont" célja épp az, hogy a növekedési ütem hosszabb távon a kedvező egyensúlyi pozíciók megtartása mellett ismét visszakerüljön a 4% körüli ütemre.

E tekintetben a gazdaságtörténeti tapasztalatok egészen egyértelműek. A II. világháború óta eltelt időszakban, azt láthattuk, hogy több mint 100 ország közül alig egy tucatnak sikerült kikerülnie a közepesen fejlett státuszból, és tartósan átlépnie a fejlett gazdaságok közé. Sikeres versenyképességi reform nélkül a gazdaságok 10-ből 9 esetben a közepes fejlettség csapdájában ragadnak. Ezt próbáltuk érzékeltetni a reformok nélküli és a reformpálya felvázolásával.Amennyiben Magyarország végre tud hajtani egy átfogó versenyképességi fordulatot, azzal biztosíthatja, hogy 2030-ra megközelítsük az osztrák fejlettségi szint 80-90 százalékát. Reformok nélkül azonban azzal szembesülhetünk, amivel a rendszerváltást követő 25 évben is: megmaradunk az osztrák fejlettségi szint 50-60 százalékán. Egyébként többnyire ez az arány jellemezte a magyar fejlettséget egészen a XIX. század vége óta. A tét most az, hogy képesek legyünk erről a szintről tartósan elrugaszkodni és ezzel gazdaságilag is felértékelni Magyarországot.

Egyrészt ilyen a demográfia kérdése: csak azon országok lehetnek tartósan sikeresek, amelyek a demográfiai kihívásokat is megfelelően kezelni tudták.

Nincs egyetlen "királyi út", a versenyképesség javításához nem elegendő csak lemásolni más ország receptjeit. Vannak azonban egyértelműen azonosítható közös pontok, amelyek minden hosszú távon sikeres felzárkózást mutató gazdaság esetében megfigyelhetőek voltak.A másik ilyen tényező a termelékenység folyamatos növekedése, amihez szorosan kapcsolható a humán tőke képzettségének az alapfokú oktatástól a felnőttképzésig terjedő javítása.

Itt pl. egy egészen drasztikus javaslattal éltünk, miszerint a cégeknek már alapításkor kötelezővé kellene tenni, hogy internetes felülettel is rendelkezzenek.

Nemzetközi összehasonlítások szerint hosszú távon azon stratégiák jártak sikerrel, amelyekben a gazdaságpolitika egyszerre csak néhány kulcsterületre fókuszálva, lépésről-lépésre értek el eredményeket. A tudásra és a képzésre kell egyre nagyobb hangsúlyt helyeznünk. Ez a terület nem csak gazdaságtörténeti tapasztalatok szerint megkerülhetetlen, hanem az aktuális globális trendek is egyértelműen az oktatási rendszerek megújítása felé mutatnak. A világ egy új technológiai ciklusba lépett, amelyben csak a korábbiaktól eltérő képességekkel és képzettséggel lehet sikereket elérni.A versenyképesség javítása átfogó feladat, ami csak akkor oldható meg, ha minden érintett szereplő összehangoltan cselekszik érte. Célunk az volt, hogy a nemzetközi gyakorlatok és a hazai helyzetet vizsgálva fogalmazzunk meg irányokat, amely felé egy fenntartható felzárkózási pályán mozognia kellene a magyar gazdaságnak. De természetesen még ezekről az irányokról is először érdemes párbeszédet folytatni, többek között ezért is mutatta be a Magyar Nemzeti Bank a 180 pontját a Nemzeti Versenyképességi Tanács számára.A lépések "beárazását" a költségvetéssel foglalkozó szakminisztérium kollégai bizonyosan elvégzik majd és a Versenyképességi Tanács pedig minden intézkedést mérlegel. Mi úgy látjuk, hogy fontos a kérdést gazdaságstratégia szempontból megközelíteni. Először azt a kérdést kell föltenni és megválaszolni, hogy mi az amire a fenntartható felzárkózás elérése érdekében szükségünk van. Az oktatás és az innováció egészen biztosan ilyen kulcsterület, azaz ezekre a területekre megfelelő forrásokat kell biztosítani. Ezt követheti majd a kérdés, hogy a lépések miként illeszthetők be egy stabil költségvetési pályába.Fontos látni, hogy az egész folyamat endogén. Ha valamire többet költünk és ezeket az összegeket hatékonyan használjuk fel, akkor annak a következménye hosszabb távon gyorsabb növekedés lesz. A magasabb növekedés pedig a költségvetés számára is nagyobb bevételeket eredményez majd. Emellett a költségvetésnek nemcsak a méretét, hanem a struktúráját is folyamatosan vizsgálni szükséges. Ha tudjuk, hogy az oktatásra és az innovációra többet kívánunk költeni, akkor érdemes keresni azon területek, ahol a kiadások csökkenthetők. Végezetül fontos hangsúlyozni, hogy a gazdaság további fehérítése még mindig egy olyan terep, ahonnan többlet bevételek érhetők el. Erről szól a versenyképesség javításának komplex feladata.Az innovációt gyakran gyűjtőfogalomként használjuk. Sokszor csak arra gondolunk, hogy szükség lenne egy magyar Apple-re vagy Google-ra, azaz egy olyan cégre, amelyik képes letenni az asztalra egy forradalmian új találmányt, ami később majd az egész világon nagy sikert arat. Az innováció ennél sokkal szélesebb fogalom. Igen, szükség van innovatív magyar vállalkozásokra, amelyek egy-egy új kreatív megoldással réspiacokon sikereket érhetnek el.Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a hazai vállalkozások esetében a termelés "bemeneti" oldalán is vannak lemaradások. Ezalatt leginkább a vállalkozások által használt robot- és digitális-technológiákat, munkaszervezési eljárásokat, menedzsment képességeket értjük. Egy egyszerű példa: a digitális korban az értékesítés egyre inkább interneten realizálódnak. Az a vállalkozás, amelyiknek nincs internetes oldala, és azon keresztül a vevők nem tudják elérni, gyakorlatilag nem létezik. Ehhez képest a magyar vállalkozásoknak jelentős része nem rendelkezik internetes felülettel. Minden cégnek rendelkeznie kellene honlappal.Természetesen e területen sem megkerülhető az oktatás kérdése. A jövőben mindenkinek - függetlenül attól, hogy milyen munkakörben dolgozik - gépekkel kell majd együtt dolgoznia. A digitális tudásnak az alapkészségek szintjére kell emelkednie. Ehhez természetesen szükséges a megfelelő képzési anyagok kidolgozása mellett, az infrastruktúra átfogó fejlesztése, valamint az oktatást végző tanárok szakmai és anyagi elismerésének növelése.

Ezzel szemben ha az elmúlt 30 év hazai és globális fejleményeit vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a munkabérek részesedése az összes megtermelt jövedelemből folyamatosan csökkent.

Érdemes inkább úgy fogalmazni, hogy minden intézkedést, az adórendszertől kezdve az állami intézményrendszerek fejlesztésén át az infrastrukturális és az innovációs beruházásokig vagy épp a kkv-stratégiáig úgy kell kialakítani, hogy az támogassa a tudás felhalmozását a magyar gazdaságban. Ösztönözze a gazdaság szereplőit - mind a családokat, mind a vállalkozásokat -, hogy megérje minél több tudással és képzettséggel rendelkezni, érdemes legyen ilyen módon is befektetni a jövőbe. Tudás nélkül nincs hosszú távú felzárkózás, így ehhez minden intézkedésnek valamilyen módon kapcsolódnia kell.Leginkább a közfoglalkoztatottak esetében látunk a piaci foglalkoztatásba bevonható tartalékot. Hosszabb távon azonban van még egy csoport: akik jelen pillanatban külföldön dolgoznak. A külföldön munkát vállalók döntésében a legfontosabb motiváció a hazai és nyugat-európai bérek között meglévő jelentős különbségek. Nem véletlen, hogy javaslatink egyik pillére a reálbérek folyamatos, jelentős növekedése. A bérolló szűkülésével egyre többen dönthetnek úgy, hogy visszatérnek a hazai munkaerőpiacra. Ez természetesen egy hosszabb távú folyamat, de ha a reálbérek növekedése folytatódik, idővel ez a munkaerőpiaci tartalék is egyre inkább mobilizálódhat.A bérek és a versenyképesség közötti kapcsolat alapvetően megváltozott. A kérdésben is említett gondolatmenet jellemzően akkor szokott felerősödni, amikor jelentősebb minimálbéremelések történnek. Ekkor a kritikus hangok időről-időre felhívják a figyelmet, hogy a béreknek a termelékenység növekedésével kell összhangot mutatnia. Ez hosszú távon kétségtelenül igaz. Mi is azt gondoljuk, hogy a béreknek hosszú távon a termelékenység növekedésével együtt kell emelkednie.Azaz hosszú távon a munkabérek emelkedése elmaradt a termelékenység növekedésétől, és az időről-időre bekövetkező minimálbéremelések csak átmenetileg kompenzálták ezt a folyamatot. Nem meglepő módon egyetlen Magyarországra készített tanulmány sem tudott kimutatni a nagyobb minimálbéremelések hatására a kritikusok által vizionált foglalkoztatás-csökkenést. Minden alkalommal volt annyi hatékonysági tartalék a vállalatoknál, hogy a helyzetet kezelni tudják.

A másik érv ami miatt ezt az összefüggést érdemes újragondolni, az az, hogy az elmúlt évtizedekben a munkapiac is globalizálódott.

Megjelentek az ingázók, a digitális nomádok, akik munkavállalásukat illetően térben is folyamatosan döntéseket hoznak. Ezen döntések fontos komponense, hogy az egyes gazdaságok között fennálló bérkülönbségek. Éppen emiatt aktuálisan az alacsony bérek nemhogy javítanák a versenyképességet, hanem idővel azt okozzák, hogy a képzett munkaerő elhagyja az adott ország munkapiacát. Éppen ezért gondoljuk, hogy a bérek felzárkózása fontos pillére a jövő versenyképességi fordulatának.A sikeres felzárkózási modelleken belül pl. a skandináv modellnek az egyik kulcseleme volt az aktív bérpolitika. A folyamatosan növekvő keresetekkel támogatták a tudásfelhalmozást, egyre inkább "kiárazták" az alacsony hozzáadott értékű szegmenseket a gazdaságból, és növelték a gazdaság munkaerő-megtartó képességét.Mindemellett hosszú távon a termelékenység-növekedés forrását is biztosítani kell. A béremelkedés önmagában is egy alkalmazkodási kényszert indíthat el a vállalkozások esetében. Az a cég aki azzal szembesül, hogy nem talál megfelelő szakembert, idővel új technológiákkal, hatékonyabb munkaszervezési eljárásokkal próbálja majd meg pótolni a hiányzó munkaerőt, amin keresztül bekövetkezhet a kívánt termelékenységbővülés.Végezetül fontos hangsúlyozni, hogy a bérek vásárlóérték-emelkedésének két forrása is lehet. Az egyik - kb. 2/3-nyi rész - a már említett reálbér-növekedés, míg a fennmaradó rész az munkát terhelő adók - főleg az szja - csökkentéséből adódhat.Általában ez a piaci verseny következménye. Azok fognak célt érni, akik leginkább tudják majd venni az akadályokat és közben még a gyors futásra is képesek. Kkv-stratégiánk egyik sarkalatos állítása, hogy el kell érni a méretgazdaságosságból származó előnyök hatékonyabban kihasználását. Ahhoz, hogy a cégek beruházzanak, új technológiákba fektessenek, ahhoz szükséges egy megfelelő méretgazdaságossági határ megugrása. A hazai kkv-szegmens nagyon elaprózódott akár az osztrák, akár a német szerkezethez képest. Fontos, hogy a mikrovállalatok gazdasága helyett egyre inkább a hatékony kis- és középvállalatok gazdaságává váljunk.Azt gondoljuk, ha időben felkészülünk rá, akkor ez nem jelenthet kockázatot. Az elmúlt időszakban a vállalkozások nagyon sok uniós forrást használtak fel. Eközben viszont azt is látjuk, hogy a vállalati hitelállomány a GDP arányában nemzetközi összevetésben alacsony. Ha az uniós források beáramlása csökken, akkor addigra meg kell találni azokat a szelepeket, amelyeken keresztül a beruházni szándékozó vállalkozások számára a forrás-ellátottság továbbra is biztosítható. Ilyen lehet a hitelpiac élénkülése, vagy épp a tőkepiac szerepének a növekedése.Fontos, hogy aktívan, előre felkészüljünk erre a helyzetre. A cél az, hogy úgy álljunk oda majd a startvonalra, hogy az összes vállalkozás tudatában van annak, hogy a saját életciklusán belül mikor milyen elérhető forrásokra számíthat. Emellett pedig a pénzügyi rendszer szereplői is képesek ezen forrásokat megbízhatóan és hosszú távon fenntarthatóan allokálni a gazdaság szereplői számára.