Alakul az új közel-keleti felállás – Izraeli-szaúdi front jöhet létre Irán elszigetelésére

A napokban Marokkó is megállapodott arról, hogy rendezi kapcsolatait Izraellel. Ezzel idén már a negyedik arab állam normalizálta viszonyát a zsidó állammal. Közéjük tartozik az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein is, amelyek az arab világ talán legbefolyásosabb hatalma, Szaúd-Arábia hallgatólagos jóváhagyása nélkül nem egyezhettek volna meg Izraellel. Mindkét Öböl-menti ország Izraelhez hasonlóan Irán térségbeli ellenfelének nevezhető. Rijád Izraelhez való közeledése abban is megmutatkozik, hogy a napokban az izraeli kormányfő, Benjámin Netanjahu – igaz titkos találkozón – Szaúd-Arábiában tárgyalt, amelynek fő témája a közös ellenség Iránnal szembeni fellépés egyeztetése volt.

Már a harmadik napi járatát indította el a napokban Tel-Aviv és Dubaj között a Flydubai egyesült arab emírségekbeli légitársaság, miután akkora az érdeklődés Izraelben az Öböl-menti államba tartó járatok iránt. A közvetlen légi kapcsolat novemberben jött létre, amit a két ország közötti szeptemberben megkötött, a kapcsolatok hivatalos normalizálásáról szóló megállapodás tett lehetővé.

A Flydubai az első emírségekbeli légitársaság, amely közvetlen járatot hozott létre a Ben Gurion repülőtér és a dubaji reptér között. Az előrejelzések szerint decemberben összességében akár 15 ezer izraeli repül majd az Emírségek második legnagyobb városába. Egyesek üzleti útra érkeznek, mások pedig a csütörtök este kezdődött hanukát töltik el Dubajban.

Iráni válaszcsapástól tart Izrael

Az izraeli hatóságok azonban kellő elővigyázatosságra szólították fel az Emírségekbe, illetve az Izraellel ősszel szintén a kapcsolatok rendezéséről megállapodó másik Öböl-menti országba, Bahreinbe utazó izraeli polgárokat, ugyanis Tel-Aviv úgy látja, jelentős a veszélye annak, hogy az izraelieket terrortámadás érheti a két országban. Izrael szerint fennáll a lehetősége annak, hogy Irán így torolja meg Mohszen Farizade iráni atomfizikus ellen november végén elkövetett merényletet. Teherán szerint ugyanis Farizade likvidálása mögött az izraeli titkosszolgálat áll, amely véleményt több ország titkosszolgálata is oszt. Tel-Aviv azonban nem reagált a vádakra.

Az izraeli hatóságok által kiadott figyelmeztetésben az is szerepet játszik, hogy az Emírségek és Bahrein Izraellel kötött megállapodása mögött a közös ellenséggel, Iránnal szembeni együttműködés is meghúzódik. A szunnita vezetésű Emírségek és Bahrein Izraelhez hasonlóan fenyegetve érzi magát a síita Iránnal szemben. Bahrein helyzete különösen kényes ebből a szempontból, hiszen lakosságának több mint 60 százaléka síita, akiket Irán ötödik hadoszlopának is szoktak tekinteni.

Szaúd-Arábia is megállapodást köt Izraellel?

A két Öböl-menti ország után októberben Szudán, a napokban pedig Marokkó is megállapodást írt alá Izraellel a kapcsolatok rendezéséről, így a zsidó állam már hat arab országgal normalizálta kapcsolatát, miután korábban Egyiptommal (1979-ben) és Jordániával (1994) is kötött békemegállapodást. A négy arab országgal idén megkötött megállapodások, az úgynevezett Ábrahám Egyezmények kiemelt jelentősége abban áll, hogy szakítottak azzal a megközelítéssel, hogy addig nem kerülhet sor az Izraellel való kapcsolatok normalizálására, amíg a zsidó állam nem köt békét a palesztinokkal.

Az Izraellel kötött megállapodás után járó egyfajta jutalomként az Emírségek zöld jelzést kapott Izraeltől és az USA-tól egy jelentős katonai beszerzésre. Eszerint Washington 23 milliárd dollár értékben 50 darab F-35-ös vadászgépet ad el az Emírségeknek. Mindamellett az USA arról biztosította Izraelt, hogy továbbra is fenntartja az izraeli légierő fölényét a térségben, ami újabb fegyvereladásokat jelenthet Izrael számára. Konkrétan folynak is már egyeztetések arról, hogy Izrael F–22 Raptor vadászgépeket szerez majd be az USA-tól.

Az Izraelhez való közeledés irányvonalához többé-kevésbé már csatlakozott a közel-keleti térség egyik nagyhatalma, Szaúd-Arábia is, hiszen Rijád jóváhagyása nélkül a két kis Öböl-menti állam nem köthette volna meg megállapodását Izraellel. A szaúdiak is egyre inkább felismerik az Irán jelentette közös fenyegetés miatt az Izraelhez való közeledés jelentőségét. Az Öböl-menti térség, így Szaúd-Arábia iráni támadásokkal szembeni sebezhetőségét jól mutatta, hogy tavaly szeptemberben a szaúdi Aramco állami olajvállalat legnagyobb olajfinomítóját érte iráni rakétatámadás. A napokban pedig a Teherán támogatta jemeni síita huszi lázadók lőttek rakétákat a szaúdi Dzsidda kikötőváros olajipari létesítményei ellen.

A szaúdiak is tárgyalnak Izraellel, de még csak titokban

Az izraeliek és a szaúdiak közötti közeledés már olyan szintre ért el, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök pár hete titkos tárgyalást folytatott Szaúd-Arábiában Mohamed bin Szalmán trónörökössel, aki a királyság tényleges vezetőjének tekinthető. A tárgyalásról izraeli médiaértesülések számoltak be, amelyeket tel-avivi tisztviselők megerősítettek, miközben Rijád hivatalosan tagadta a találkozó tényét. Amikor az izraeli katonai rádióban Tzachi Hanegbi izraeli kabinetminisztert kérdezték Netanjahu szaúdi látogatásának okáról, egyszerűen csak azt felelte:

Irán, Irán, Irán. Nagyon fontos, hogy létrehozzuk azt a tengelyt, amely elszigeteli Iránt.

A találkozó Rijád általi hivatalos tagadásától függetlenül mindenképpen történelminek lehet minősíteni a találkozót, hiszen ez az első olyan, Izrael által közvetetten megerősített eset, amikor egy vezető izraeli politikus Szaúd-Arábiába utazott tárgyalni. Ez korábban elképzelhetetlen volt, hiszen a két ország között jelenleg sincsenek formális diplomáciai kapcsolatok.

Kérdés, hogy Szaúd-Arábia mikor követi a két Öböl-menti állam példáját, és köt megállapodást Izraellel a kapcsolataik normalizálásáról. Az iszlám bölcsőjének számító ország az elmúlt években közeledett Izraelhez, azonban még nem áll teljesen készen arra, hogy hivatalosan is rendezze viszonyát a zsidó állammal. Ez az izraeli-palesztin békemegállapodás hiányában különösen nehezen felvállalható lépés lenne Szalman bin Abdulaziz szaúdi király számára, aki határozottan kiáll a palesztinok saját államra vonatkozó követelése mellett. Mohamed bin Szalmán trónörökös azonban apjához képest nagyobb hajlandóságot mutat arra, hogy az izraeli-palesztin kétállami megállapodás hiányában is lépéseket tegyen a Tel-Avivval való kapcsolatok hivatalos normalizálására. Szaúdi diplomáciai források szerint várhatóan csak a 84 éves – a pletykák szerint nem éppen kiváló egészségnek örvendő – király halála után köti majd meg Izrael és Szaúd-Arábia a békemegállapodást. Emellett szakértők szerint Rijád minden bizonnyal kivárja, míg Biden január 20-án elfoglalja hivatalát, hogy már az új amerikai elnöknek tegyék meg azt a gesztust, hogy rendezik kapcsolataikat az USA szoros szövetségesével, amelyért cserébe ellentételezésre számíthatnak Washingtontól.

A Brookings Intézetnek a titkos szaúdi-izraeli tárgyalásokról szóló elemzése szerint, ha Szaúd-Arábia, a mekkai és medinai „két szent mecset őrzője”, a muszlim világ egyik vezető állama, valamint a Közel-Kelet talán legnagyobb politikai és gazdasági befolyással bíró arab országa hivatalosan normalizálja kapcsolatát Izraellel, akkor a szaúdi példát számos más arab, illetve muszlim többségű ország követheti. Mégpedig annak az elvnek a végleges elhagyásával, amely az Izraellel való kapcsolatok normalizálását a palesztin kérdés rendezéséhez köti. Izraeli kormányzati források szerint erre leghamarabb Katar vagy Omán esetében van esély.

Bidennek üzent Tel-Aviv és Rijád

A titkos izraeli-szaúdi találkozó erőteljes jelzést jelent a leendő amerikai elnök, Joe Biden számára. Az üzenet lényege: a két ország összezárja sorait, hogy féken tartsa közös ellenségét, Iránt. A szaúdi koronaherceg és az izraeli kormányfő igen jó kapcsolatokat ápolt Donald Trump távozó amerikai elnökkel, és támogatták azt a politikáját, amely „maximális nyomás” alá helyezte Iránt. A Fehér Házban történő váltás miatt most mindketten attól tartanak, hogy Biden Irán-politikája lényegesen engedékenyebb lesz. Biden már korábban egyértelművé tette, hogy vissza fog térni az Iránnal 2015-ben megkötött nemzetközi atommegállapodáshoz, amiből Trump 2018-ban egyoldalúan kiléptette az USA-t. Biden már arra is utalt, hogy ha Irán betartja a 2015-ös atomalku feltételeit, akkor Washington valamekkora mértékben enyhíti a Teheránnal szembeni gazdasági szankciókat.

Tel-Aviv arra hivatkozva, hogy iráni politikusok szájából rendre elhangzik Izrael megsemmisítésének célja, egyértelművé tette: mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozása Iránt az atomfegyver kifejlesztésében. A Moszad az iráni atomprogram több vezető kutatóját likvidálta már a 2007-2012 közötti időszakban. Elemzők szerint azonban az Iránnal kötött nemzetközi atomalkut ellenző, Teheránnal szemben a maximális nyomást fenntartó izraeli politika nem hozott kézzelfogható eredményeket – éppen ellenkezőleg. November közepén a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség azt közölte, hogy Iránnak 12-szer több alacsony dúsítású uránja van, mint amit a 2015-ös atomalku lehetővé tenne. Emellett az iráni rakétafejlesztési projektek is folytatódtak.

Az izraeli katonai titkosszolgálatok egykori vezetője, Amos Yadlin a Foreign Policy-nek azt emelte ki, hogy az mindenképpen a 2015-ös atommegállapodás mellett szól, hogy két hónapról egy évre nőtt az atomfegyver előállításához szükséges idő.

Ez jobb helyzet, mint ami 2015-ben volt, és ezt az eredményt nem lehet alábecsülni

– tette hozzá. Yadlin szerint azonban hiba lenne Biden részéről, ha az eredeti 2015-ös megállapodáshoz térne vissza. Úgy véli, számos, aggodalomra okot adó kérdést kell rendezni egy esetleges új tárgyalássorozatban, így például az iraki rakétafejlesztési programot. Emellett a megállapodás erőteljesebb nemzetközi ellenőrzési rendszerét kellene kialakítani, továbbá az atomalku 2025 utáni meghosszabbítására is szükség lenne. Irán a gazdasági szankciók enyhítése nélkül várhatóan nem fog beleegyezni az atomalku újbóli tárgyalásába.

Legfeljebb korlátozott iráni válaszcsapás várható

Az amerikai irányváltás nem lenne összeegyeztethető Netanjahu Irán-politikájával, amely semmiféle engedményt nem adna Teheránnak, így számos elemző szerint nem volt véletlen az iráni katonai atomprogram atyjának tartott fizikus likvidálásának időzítése. Különböző titkosszolgálati források szerint Mohszen Farizade meggyilkolása egyfajta utolsó esélyként szolgált Izrael számára arra, hogy az Iránnal szemben megengedőbb Biden hivatalba lépése előtt Tel-Aviv még kiprovokálja a helyzet olyan mértékű eszkalálódását, amelyben végül Trump az Irán elleni háború megindításáról döntene, ha Teherán komolyabb megtorlásra vezető válaszcsapással reagálna atomfizikusának meggyilkolására.

Elemzők azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy a teheráni vezetés van annyira megfontolt, hogy nem sodródik egy kiterjedtebb konfliktusba. A szankciók miatt amúgy is súlyos gazdasági gondokkal küzdő Irán számára valószínűleg a teljes összeomlást jelentené, ha belemenne egy szemet-szemért elv alapján történő összecsapásba Izraellel, illetve az USA-val. Elképzelhető azonban szakértők szerint, hogy Irán nem hagyja teljesen szó nélkül atomfizikusának likvidálását, és olyan korlátozott mértékű válaszcsapást hajt végre izraeli célpontok ellen, amelynél kisebb az esélye annak, hogy egy teljeskörű konfliktussá eszkalálódna a jelenlegi helyzet.

Miután Izrael területének Iránból, vagy akár Szíriából és Libanonból az iráni proxy erők (elsősorban a Hezbollah) révén történő megtámadására Tel-Aviv minden bizonnyal kíméletlenül visszacsapna, feltehetően élvezve az USA teljes körű támogatását, így szakértők szerint az egyetlen opció a korlátozott mértékű iráni megtorló csapásra az lehet, ha Irán vagy a hozzá szövetséges proxy erők külföldön vennének célba izraeli állampolgárokat. Amikor 2010 és 2012 között négy iráni atomtudós is – feltehetően a Moszad által elkövetetett – merénylet áldozata lett, az Iránnal szövetséges Hezbollahot vádolták meg azzal, hogy 2012-ben egy izraeli turistabusz ellen bombatámadást intézett Bulgáriában. Feltehetően ez a szempont is döntő szerepet játszott, amikor a tel-avivi hatóságok a figyelmeztetéseket adtak ki az Emirátusokba és a Bahreinbe most utazó izraeliek számára.

