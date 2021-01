Egy ország kivizsgáltatta volna a koronavírus eredetét - Kína szép csendben kereskedelmi háborút indított ellene

Tar Gábor Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt félévben közel tucatnyi ausztrál termék behozatalával szemben vetett ki korlátozó intézkedéseket Kína, miután a canberrai kormány tavasszal nyíltan felvetette azt, hogy nemzetközi vizsgálatot kellene indítani a koronavírus-járvány vuhani forrásának felderítésére. A Huawei-nek az ausztrál 5G hálózat kiépítéséből történő kizárásával azonban Canberra már korábban is Peking tyúkszemére lépett, amely az Ausztráliával szembeni drasztikus kereskedelmi lépésekkel – a „meg kell ölni a csirkét a majom megijesztéséhez” kínai közmondás jegyében – a többi nyugati országnak is üzen, mire számíthat, ha magára haragítja Kínát. Peking a példastatuálásra nem is találhatott volna jobb célpontot Ausztráliánál, hiszen annak legfőbb exportpiacát jelenti Kína.