Újabb nemzetközi botrány bizonyítja: a telefonod fegyver, amit bármikor használhatnak ellened

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Kiderült a napokban, hogy egy izraeli techcég, az NSO Group Pegasus nevű szoftverét használja kémkedésre számos állami szereplő a világon, az ügyben egyes vélekedések szerint a magyar kormány is érintett lehet. A mostani lehallgatási botrány már nagyon sokadik a világon, amelyik a modern technológiához, elsősorban okostelefonokhoz kapcsolódik, és ismét bebizonyítja: tényleg bármikor, bárkit megfigyelhetnek, lehallgathatnak a készülékén keresztül. Többször kiderült már az is, hogy még a nyugati, demokratikus államokban is mindennapos dolog a tömeges megfigyelés, de keleten még ennél is van, hogy messzebb mennek az autoriter berendezkedésű államok. Szélsőséges esetben okostelefon a szó szoros értelmében lehet fegyver, melyet a tulajdonosa ellen használnak; már fontos vezetőket is tettek el saját telefonjuk segítségével láb alól.