Súlyos volt végignézni a tálib hatalomátvételt, de az igazi katasztrófa még csak most következik

Az afganisztáni gazdaság eddig is kritikus állapotban volt, a NATO-intervenciót követő gyors fellendülés már a 2010-es évek elején véget ért, az ország fele mélyszegénységben él és a lakosság harmadát fenyegeti éhezés. A tálib hatalomátvétel után csak rosszabb lesz a helyzet, hiszen a GDP mintegy 40%-át kitevő külföldi segélyezés véget ér, a bankrendszer már most összeomlóban van, és hiperinfláció előjeleit láthatjuk az alapvető fogyasztási cikkek piacán. A tálibok arra számítanak, hogy Kína segít majd kirángatni a gazdaságot a gödörből, Kína azonban aligha biztosítja majd azt a szintű anyagi támogatást Afganisztánnak, mint a Nyugat; ráadásul már sokszor bebizonyították, hogy segítségüknek súlyos ára van gazdasági és politikai szívességek terén. Sokan az ópiumban és a kiaknázatlan fémlelőhelyekben látják most a kiutat az ország számára, ez a vélemény azonban aligha igazolódik majd be a közeljövőben.