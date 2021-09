Kiderült: valóban gyilkos robotgépfegyver végzett a világ egyik legveszélyesebb atomtudósával

Tavaly novemberben megölték Mohszen Farizadét, az iráni nukleáris program egyik kulcsfiguráját. Már akkor sokan gyanítottak, hogy az izraeli Moszad csapott le a tudósra, a New York Times a hétvégén pedig részletes elemzést közölt bennfentes információk alapján, melyben megerősítik ezt a feltételezést. A gyilkosság azért is rendhagyó, mert a Moszad úgy ölte meg Farizadét, hogy egyetlen ügynökük sem volt a helyszínen: egy pickup platójára rejtett robotgéppuska végzett az atomtudóssal. A Moszad megpróbált minden bizonyítékot eltüntetni a helyszínről azzal, hogy felrobbantották a gyilkos eszközt, az azonban nem semmisült meg, hanem használhatatlan állapotban az irániak kezére került.

Így történt a merénylet

2020. november 27-én ült a volán mögé feleségével Mohszen Farizade, az iráni atomprogram egyik kulcsembere. Vakációra tartottak a Teherántól keletre található Abszard városába, amikor életét vesztette egy konvoját ért támadásban. Magáról a merényletről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 11. 30. 60 fős halálosztag és egy robotfegyver végezhetett a világ egyik legveszélyesebb atomtudósával

Az izraeli hírszerzés szerint ő az iráni AMAD-projekt vezetője; ez a papíron már nem létező program kifejezetten nukleáris robbanófejek fejlesztését célozta. Bár hivatalosan Irán felhagyott az atomfegyverek fejlesztésével, Izrael szerint a mai napig vannak erre irányuló törekvések, melyek egészen Farizade haláláig a tudós vezetése alatt álltak.

Az izraeli titkosszolgálat több támadást is kivitelezett korábban Irán atomlétesítményei és atomtudósai ellen. 2007-ben öt tudóst öltek meg – többek közt Farizade beosztottjait – a Moszad ügynökei, 2011-ben pedig az iráni rakétaprogram vezetőségét célozták meg egy merénylettel, mely során egy tábornok és 16 embere életét vesztette. 2009-ben magát Farizadét is megpróbálták megölni, de a merényletet kivitelezni tervező akciócsoport lebukott, ezért egy rajtaütéstől tartva lefújták az akciót.

Mohszen Farizadae. Fotó: tasnimnews via Commons

Most viszont sikerrel jártak a Moszad emberei egy olyan akcióval, melyet talán nem túlzás igazi „high-tech” gyilkosságnak nevezni. Izrael egyik beépített embere egy lepukkant Nissan Zamyad pickupot hagyott az Abszardot a Teherán felé vezető főúttal összekapcsoló kereszteződés mellett, melynek platójára egy távvezérelt géppuskaállást telepítettek.

Mohszen Farizade egy háromautós konvoj középső autójaként haladt, az első jármű épp befordult Abszard felé, amikor a robotgéppuskát vezérlő Moszad-ügynök tüzet nyitott. Farizade egy páncélozatlan Nissan Teana szedánt vezetett, az első sorozat a motorháztető tetejét találta el, a szélvédő alatt. Az atomtudós autója erre megállt, majd újra tüzelt a fegyver, ezúttal az egyik lövedék áttörte a szélvédőt és vállon találta Farizadét. Az iráni vezető kiugorott az autójából, majd a vezetőoldali ajtó mögött próbált fedezéket találni, de több lövés is érte a gerincét. Összecsuklott, majd rövidesen ezután meghalt.

Meg akarnak ölni. El kell menekülnöd

– mondta Farizade feleségének halála előtt. Mire a tudós testőrei a helyszínre érkeztek a mögötte haladó autóval, már halott volt.

Farizade autója a merénylet után. Fotó: farsnews via Commons

A merényletben használt Nissan Zamyad pickup ezután felrobbant, a szándékos, távvezérelt robbanással a Moszad a merénylet bizonyítékait akarta eltüntetni.

Mohszen Farizadét egyébként közvetlenül a támadás előtti napokban arra figyelmeztette a testőrsége, hogy támadás készül ellene, de nem vette komolyan a fenyegetést, hiszen korábban számos hasonló hír kacsának bizonyult.

A gyilkos robotfegyver

A New York Times beszélt az izraeli titkosszolgálat bennfenteseivel is, akik részletesen elmagyarázták a magazinnak, hogy milyen fegyvert használtak a támadásban.

Izrael egy belga FN MAG géppuskát szerelt egy „robotikus állványra,” amely a bennfentesek szerint „hasonlít a spanyol Sentinel-20-as rendszerre.” Az FN MAG egy számos haderő által, körülbelül 60 éve használt, 7,62x51 milliméteres lőszert használó géppuska, az Egyesült Államok hadereje M240-es típusjel alatt tartja rendszerben, de Izraelben is használják harcjárműveken és lövészrajoknál is támogató szerepkörben. Magyarországon a honvédség limitált számban használja, elsősorban a különleges erők kötelékében.

FN MAG géppuska Izraelben. Fotó: Israel Defense Forces via Commons

A Sentinel-20-as egy távvezérelt fegyverrendszer, elsősorban 20-25 milliméteres gépágyúkkal kompatibilis és hajókon használják légi célpontok ellen. Az eszközt egy kamerával lehet vezérelni egy digitális távvezérlő berendezéssel, viszont mesterséges intelligencia is segíti a célzást, célra tartást. A teljes konstelláció körülbelül 1 tonnát nyomott.

Izraeli Draconith, 12,7 milliméteres, M2-es robotgéppuska rendszer Izraelben. Az izraeli haderő számos hasonló fegyverrendszert használ katonai járművein; bár a merényletben használt eszköz "hasonló" egy Sentinel-20-ashoz, nem biztos, hogy ilyen eszközzel kivitelezték a támadást a Moszad ügynökei. Fotó: Zachi Evenor via Flickr

Izrael ezen kívül egy arcfelismerő rendszert is felhasznált a célpont azonosításához, melyet egy másik járműben helyeztek el, néhányszáz méterre a merénylet helyszínéről. A Közel-Keleti állam riválisát elsősorban ennek a rendszernek köszönhetően tudta szinte mérnöki precizitással felismerni és likvidálni, anélkül, hogy más áldozatai lettek volna az akciónak.

A fegyverrendszert darabokban juttatták Iránba és a Moszad ügynökei és helyileg szerelték össze. Az akció előtt minden érintett elhagyta az országot. A robotgéppuskát egészen messziről, közel 2000 kilométerről, Iránon kívülről irányították, összesen 15 lövést adtak le vele az akció során.

Nem volt tökéletes a támadás

A Moszad megpróbálta eltüntetni a támadás nyomait azzal, hogy felrobbantották a robotfegyvert hordozó pickupot, de ez a része nem sikerült az akciónak. A robbanás kirepítette a géppuskát és az állványt az autóból, így az Irán kezére került használhatatlan, de felismerhető állapotban.

Az Iráni Forradalmi Gárda rövidesen a támadás után már beszámolt arról, hogy Farizadét egy robotfegyverrel gyilkolták meg, azonban igencsak jelentős volt a bejelentést övező szkepcitizmus.

A Nissan Zamyad kellően semlegesen nézett ki ahhoz, hogy ne fogjon senki gyanút. Fotó: 0151 via Commons

Eleinte az iráni média is tévesen számolt be a hírről: arról beszéltek, hogy Farizadét megpróbálták felrobbantani, majd egy parkoló autóból 5-6 fegyveres rontott rá az atomtudós autójára, melyet heves harcok követtek a testőri feladatot ellátó forradalmi gárdisták és a merénylők közt. Arról is olvasni lehetett, hogy a harcok során több merénylőt megöltek vagy foglyul ejtettek a gárdisták.

Utólag ezt azzal magyarázzák az elemzők, hogy Irán megpróbálta eltussolni annak tényét, hogy az forradalmi gárda elitje, az Anszar-osztag, akit Farizade őrzésével megbíztak, teljesen tehetetlen volt a merénylettel szemben.

Izraelt szinte azonnal összekapcsolta a merénylettel Irán vezetése, Izrael viszont a mai napig nem ismerte el hivatalos csatornákon keresztül, hogy köze volt a merénylethez.

Címlapkép: távvezérelt FN MAG géppuska brit szolgálatban. Fotó: Darron Mark/Corbis via Getty Images