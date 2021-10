Van egy titkos orosz elitkommandó, melynek létezését még Putyinék is tagadják

Oroszországban és vonzáskörzetében gyakorlatilag legendák szólnak a gyűjtőnéven „szpecnazként” ismert orosz különleges egységekről, melyek a hadsereg, a rendőrség és különféle hírszerzési szervezetek kötelékében veszélyes missziókat teljesítenek a világ minden részén. Bár sokat hallani a KGB, majd FSzB kötelékébe tartozó „Alfákról,” a Vimpelről vagy a GRU/GU Szpecnazról, az „orosz CIA”-ként emlegetett SzVR hírszerzési szervezetnek is van egy különleges egysége, a Zaszlon, melynek létezését a mai napig tagadják mind az SzVR vezetői, mind pedig az orosz politikai elit.

A nem létező elitkommandó

1991-ben több kisebb ügynökségre bomlott a híres-hírhedt KGB, a Szovjetunió hírszerzési szervezete. A kifejezetten külföldi hírszerzésre specializálódott alosztály, a PGU önálló ügynökségként folytatta, Külföldi Hírszerzési Szervezet, rövidítve SzVR néven. Az SzVR-t elsősorban az Egyesült Államokat ért hackertámadásokkal hozták összefüggésbe az elmúlt években, de erős az amerikai gyanú azzal kapcsolatban is, hogy ez az ügynökség áll az amerikai hírszerzőket támadó „Havanna-szindróma” mögött is:

Miközben a legtöbb orosz hírszerzési- és fegyveres szervezetnek, így például a szintén KGB-utód FSzB-nek is van valamilyen különleges katonai műveleti feladatokra specializálódott fegyveres „elitkommandója,” az SzVR hivatalosan nem rendelkezik ilyen formációval. Az elmúlt években azonban számos olyan információ látott napvilágot, amelyek ellentmondanak a hivatalos álláspontnak, legyen szó orosz médiaforrásokról vagy nyugati elemzésekről.

Már a 2010-es évek eleje óta olvasni a nyugati médiában olyan információkat, melyek szerint az SzVR valójában 1998 óta üzemeltet egy „Zaszlon,” vagyis Védőfal nevű különleges műveleti egységet, ami annyira titkos, hogy létezéséről nem beszélnek az orosz vezetők, nincs hivatalos egyenruhájuk, de még alakulat-jelzőjük sem.

Személyvédelem, nyomeltüntetés és szabotázs

A Zaszlon tagjait állítólag elsősorban instabil országok nagykövetségein látni, ahol civil vagy nyugati mintájú egyenruhát viselnek, emellett pedig vagy nincs rajtuk azonosító, vagy általános, követségi jelzésekkel vannak ellátva.

Szergej Lebedev, az SzVR volt vezetője az orosz sajtónak néhány éve azt nyilatkozta, hogy a Zaszlonnal kapcsolatos híresztelések hamisak, hiszen

Oroszország külföldi hírszerzési ügynöksége nem kap olyan feladatokat, melyek kivitelezéséhez szükség lenne egy különleges egységre.

Hiába tagadta az alakulat létezését az SzVR első embere, a Zaszlont orosz politikusok „buktatták le,” köztük Szergej Lavrov külügyminiszter, akiről Irakban készült kép, amint a kommandósok kötelékében pózol.

More photos of SVR Zaslon officers, including in Iraq with Sergei Lavrov and in Syria with Dmitry Kiselyov. 6/ https://t.co/MSHcHL1RO7 — Rob (Lee) August 8, 2020

Dmitrij Rogozin, volt orosz miniszterelnök-helyettes véletlenül meg is nevezte az alakulatot egy nyilvános Twitter-posztban, melyben megköszönte védelmüket szíriai és libanoni látogatása során. A posztot megjelenés után szinte azonnal törölte a politikus, de az internet nem felejt.

A Zaszlon kiszivárgott információk alapján nem csupán követségeket és politikusokat véd. Azért is tartják őket a diplomáciai missziók körül, mert az egyik fő feladatuk, hogy érzékeny információkat tüntessenek el abban az esetben, ha egy ország olyannyira instabillá válik, hogy megvan az esélye annak, hogy erőszakkal megbuktatják a regnáló kormányt és felmerül annak veszélye, hogy az Oroszországgal folytatott konkrét üzleti és biztonsági titkok is illetéktelen kezekbe kerül.

2003-ban, a NATO Irak elleni inváziójának előestéjén Oroszország két Zaszlon-egységet küldött a térségbe, egyet Irakba és egyet Iránba. Feladatuk az ottani követségek védelme, a diplomaták kimenekítése és az érzékeny adatok eltüntetése volt – elsősorban a bagdadi követségről. Később, 2011-ben a Kadhafi-rezsim bukásakor Líbiában is hasonló feladatokat végeztek el, illetve Szíriában állítólag már az orosz intervenció előtt teljesítettek szolgálatot, a követség védelme mellett a helyi fegyveres erőknek és hírszerzőknek való tanácsadás formájában is. Valószínű, hogy a Zaszlon védte Kabul 2021 augusztusi elestekor az afganisztáni orosz nagykövetséget is.

Bár a Zaszlon kommandósainak elsődleges feladata a személy- és objektumvédelem, állítólag hírszerzési és szabotázs-akciókra is ki vannak képezve. Ezért is tiltotta meg az egységnek Törökország, hogy az országhatáraikon belül működjön, melynek közvetlen eredménye volt Andrej Karlov ankarai orosz nagykövet halála, aki teljesen védtelen volt, amikor 2016-ban meggyilkolta egy Iszlám Állammal szimpatizáló török rendőr. Törökországot valószínűleg azért informálták a Zaszlon létezéséről, mert ekkor kifejezetten jó viszonyt ápolt egymással a Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török államfő, egyébként nem jellemző, hogy a nagykövetségek hírszerzői személyzetének összetételét nyíltan deklarálják az államok. Éppen e jelenségből kifolyólag feszült most a viszony a NATO és Oroszország közt:

Sajátos felszerelés

A Zaszlon nem csupán titokzatos működésében tér el a legtöbb orosz szpecnaz-egységtől, hanem felszerelésében is. Ahogy fent is említettük, az alakulatnak nincs hivatalos egyenruhája, de leggyakrabban olivazöld amerikai vagy amerikai szabású egyenruhában látni őket, amerikai jellegű kiegészítőkkel.

A Zaszlon felszereléséről az Oxide nevű, különféle katonai eszközök bemutatásával foglalkozó oldal csinált videót:

A Zaszlon az Oxide szerint elsősorban az amerikai Blackhawk által gyártott egyenruhákat használja, fontos ezzel kapcsolatosan megjegyezni, hogy ezeknek a felszerelései elemeknek másolatai Oroszországban és Kínában is készülnek és civilek számára is rendelhetők. Hasonló a helyzet amerikai mintájú Mich 2000-es sisakjukkal (melynek orosz „változatát” a Klasszkom gyártja), illetve a High Speed Gear által gyártott taktikai övekkel és málhamellényekkel kapcsolatban is.

A plate carrierjük és kézifegyvereik orosz gyártmányúak – utóbbi kategóriában a 7,62 milliméteres lőszert tüzelő gépkarabályokat preferálják, Zenitco kiegészítőkkel. Ilyen az AK-104-es gépkarabély, de a fenti videóban a Zaszlont játszó amerikai szakértők 5,45-ös AK-74M gépkarabélyokkal és 9 milliméteres PP-19-es "Vityaz" géppisztolyokkal is láthatók.

A videóban megjegyzik, hogy nem a Zaszlon sajátossága, hogy nagykövetségi felvarrókat hordanak, hiszen jellemzően a CIA ügynökei is nagykövetségi személyzetnek álcázzák magukat.

Végül mintegy érdekességként érdemes megjegyezni, hogy a titkolózás ellenére kezd a közvéleménybe beépülni a Zaszlon létezésének ténye. Az egyik legnépszerűbb orosz FPS-játékban, az Escape from Tarkovban például elérhető a tapasztaltabb zsoldosok számára a Zaszlon egyenruhája. A Rosszija 1 televízió pedig nemrég publikált egy videót az "orosz külföldi hírszerzési szervezet különleges egységének" gyakorlatáról. Itt nem nevezték meg a Zaszlont, de elég egyértelmű, hogy róluk van szó:

Címlapkép: az orosz szövetségi büntetésvégrehajtó szervezet, az FSzIN "Szaturn" különleges alakulata bemutatót tart Moszkvában. A kép illusztráció. Gavriil Grigorov\TASS via Getty Images