Gyenge kormány, hangos ellenzék? – Botrány botrányt követ a Downing Street 10-ben

Portfolio 2021. december 23. 18:25

Boris Johnson hatalmas győzelmet aratott az előző parlamenti választáson, nagymértékben a Get Brexit Done-szlogennek köszönhetően. Az embereknek elegük volt a Brexit körüli hercehurcából, most viszont úgy tűnik, sokaknak Boris Johnson és kormányának botrányaiból kezd elege lenni. A választók mellett már saját frakciójának tagjai is büntetik a tory miniszterelnököt, a felmérések pedig a Munkáspárt erősödését mutatják.