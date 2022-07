Súlyos történelmi tabu dőlhet meg: ismét katonai nagyhatalommá válik Japán?

A július 10-én lezajlott japán felsőházi választások során a Liberális Demokrata Párt ismét többséget szerzett. A választási kampány egyik legfontosabb kérdése a Japán alkotmány 9. cikkelyének módosítása volt, melynek értelmében a szigetország hadereje nem rendelkezhet támadó kapacitással. A japánok haderőhöz való hozzáállása sokat változott a történelem folyamán, a második világháború után pedig igencsak súlyos korlátozások kerültek be az alkotmányba a fegyveres erők külföldi használatát illetően. Megváltozhat ez az új geopolitikai kihívások tükrében? Nézzük.

A híres 9. cikkely

A második világháború lezárását követően az új japán kormány alkotmányozásba kezdett. Az így létrejövő jogi dokumentum 9. cikkelyébe pedig belefoglalták a japán fegyveres erők leszerelését is.

Az, hogy a teljes demilitarizálódást előíró cikkely pontosan kinek a javaslatára került bele az Alkotmányba napjainkig vita tárgyát képezi. A szövetséges erők főparancsnoka, Douglas MacArthur memoárjában azt írta, hogy az ötlet Sidehara Kidzsúró akkori japán miniszterelnöktől származik, aki már a háború előtt is ismert volt pacifista gondolkodásmódjáról.

Douglas MacArthur, a szövetséges erők parancsnoka aláírja a Japán kapitulációjáról szóló dokumentumot. Forrás: Bettmann via Getty Images.

Sidehara érvelése szerint egy legyengített haderő, különösen egy vesztes háború után nem várhat el kellő tiszteletet és megbecsülést az ország lakosságától. MacArthur kijelentését érdemes azonban némi távolságtartással kezelni, tekintettel arra, hogy éppen akkor született, amikor – a szovjet fenyegetés hatására – Washington éppen a remilitarizációról próbálta minden erejével meggyőzni a szigetországot.

Más vélemények szerint a cikkely szerzője a Szövetséges Erők Főparancsnokának valamely magas rangú tisztje, esetleg maga MacArthur tábornok lehetett.

A hidegháború frontvonalán: a védelmi képességek növelése

A kétpólusú világrend kialakulásával Japán különleges helyzetben találta magát: haderővel nem rendelkezett ugyan, mégis a hidegháború frontvonalán, Vlagyivosztoktól néhány száz kilométerre helyezkedett el.

A Szovjetunió értelemszerűen jelentős tengeri erőt telepített a térségbe, melyet az Egyesült Államokkal szövetségben álló, stratégiai szempontból kiemelten fontos helyen fekvő szigetországnak kevés esélye lett volna feltartóztatni.

Japán, és környékének térképe. Forrás: Phoenix7777 via Commons. Az eredeti kép itt érhető el.

Az Egyesült Államok rendelkezett ugyan a szükséges haditengerészeti kapacitásokkal ahhoz, hogy egy szovjet támadást megállítson, erejének döntő többségét azonban kénytelen volt az európai színtérre koncentrálni, annak megosztását pedig kockázatosnak találták a washingtoni döntéshozók.

E dilemma fényében született meg az a döntés, mely szerint Tokió már nem jelent fenyegetést a NATO tagállamaira, így az Egyesült Államok erélyesen érvelni kezdett amellett, hogy a szovjet fenyegetés fényében Japánnak mégis szüksége lenne egy ütőképes haderő létrehozására.

Ironikus módon Tokió éppen az Alkotmány 9. cikkelyére hivatkozva utasította el Washington javaslatát, és kiálltak egy olyan alkotmány mellett, mely az ország történelmét figyelembevéve lényegében szembe ment saját tradícióival. A haderőfejlesztés helyett a szigetország sokkal inkább a civil technológiák kutatásába fektetett tőkét, ennek pedig – mint azt hamarosan láthatjuk – később sorsdöntő hozadékai lettek.

Az egymást követő japán kormányok elszántan védelmezték az Alkotmány fegyveres erőkre vonatkozó szakaszát, a japán Legfelsőbb Bíróság azonban 1954-ben egyszerre oldotta fel Tokió és Washington dilemmáját:

a bíróság határozata szerint a japán kormánynak kötelessége megvédeni állampolgárait, erre pedig akkor van lehetősége, ha a célnak megfelelő fegyveres erővel rendelkezik.

9 évnyi demilitarizáció után tehát japán ismét fegyverkezésbe fogott, mindeközben azonban végig figyelembe vették a 9. cikkely alapelvét: Japán nem jelenthet fenyegetést a szomszédos államokra.

Az 1954 nyarán létrejött Japán Önvédelmi Haderő egy kis méretű, professzionális fegyveres erővé érett, nem rendelkezett ugyanakkor olyan, támadásra szolgáló eszközökkel, mint a nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták, vagy repülőgép-hordozók, függetlenül attól, hogy az ország technológiai fejlettsége ezek fejlesztését és gyártását lehetővé tette volna.

Kína, Tajvan, és a japán haderő támadóképességének növelése

A japán haderő, védelmi képesség a hétvégi felsőházi választások kapcsán is kiemelt téma volt. A mandátumok többségét megszerző Liberális Demokrata Pártja határozottan támogatta az alkotmány módosítását a 9. cikk eltörlése érdekében.

Ez lehetővé tenné a világ harmadik legnagyobb gazdasága számára a hadsereg fenntartását, mitöbb azt is, hogy a szigetország a nagyhatalmak sorába emelkedjen, amire évtizedek óta megvan a lehetősége, de a fájó történelmi emlékek miatt mindeddig tartózkodott a lehetőségtől.



Type 99-es japán önjáró lövegek hadgyakorlat közben. Forrás: Toru Hanai/Bloomberg via Getty Images

Kína egyre agresszívabb külpolitikáját figyelembe véve Tokió részéről logikus lépés lenne az, hogy a 9. cikkely eltörlésével egy olyan potens fegyveres erőt állítson fel, amely már önmagában elrettentő erővel bírhat keleti szomszédjával szemben, az Egyesült Államokkal fennálló szövetséggel együtt pedig akár meghátrálásra is késztethetné Pekinget.

A szigetország oldaláról az élesebb retorika már adott, hiszen éppen a közelmúltban jelentette be: Tajvan Kína általi megszállása biztonsági fenyegetést jelent, így azt akár fegyverrel is hajlandó megakadályozni.

Bár Peking a világ egyik legnagyobb hadseregének parancsol, az ország belső stabilitása nem teszi lehetővé azt, hogy haderejének egészét külföldön vethesse be. Japán ezzel szemben egy kifejezetten stabil állam, melynek nincs szüksége arra, hogy de facto rendőri feladatok ellátására utasítsa haderejét.

A Japán Önédelmi Haderő Type 10-es páncélosai gyakorlat közben. Forrás: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

A japán fegyverkezés természetesen az Egyesült Államok számára is hasznos lenne, mivel egy erős japán haderő mellett Washington jelentősen csökkenteni tudná a térségben állomásozó egységek számát, ezzel pedig értelemszerűen a fenntartás költségeit is. Egy jól felfegyverzett, magasan képzett hadsereg által jelentett elrettentő erő hatására valószínű, hogy Peking is óvatosabb külpolitikát folytatna.

Szemben a második világháborút megelőző időszakkal Washington és Tokió alapvető több generáción át kiépített értékeken osztozik.

A világ legnagyobb és harmadik legnagyobb gazdaságának szövetsége Japán fegyverkezése mellett újraírhatja a Csendes-óceán térségének biztonságpolitikai erőviszonyait.



A 9. cikkely sorsa természetesen még nem eldöntött kérdés, hiszen az alkotmánymódosításhoz mind az alsó- mind pedig a felsőház 2/3-ának támogatása szükséges, a Liberális Demokrata Párt, és koalíciós partnere, a Kómeitó pedig nem rendelkezik a szükséges mandátumszámmal (az alsóházban a szükséges 310-ből 292, a felsőházban pedig 165-ből 146 mandátum áll a rendelkezésükre). Függetlenül azonban attól, hogy a kormánykoalíció meg tudja-e szerezni a szükséges támogatást más képviselőktől, biztosra vehetjük azt, hogy a 9. cikkely eltörlését, vagy módosítását az agresszív kínai külpolitika következtében hosszú ideig napirenden fogják tartani.

Címlapkép:Mitsubishi X2-es kísérleti lopakodó vadászgép tesztrepülés közben. Forrás: Kaz Photography/Getty Images