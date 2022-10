Kétféle következménye lehet annak, hogy Oroszország sorra szenvedi a megalázó vereségeket, és az egyik nagyon aggasztó

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a február 24-ei, Ukrajna ellen indított orosz invázió előtt nem sokan gondolták volna, hogy a háború nyolcadik hónapjára ott fogunk tartani, hogy az ukrán fegyveres erők szisztematikusan tolják ki a demoralizált és rosszul felszerelt orosz haderőt Ukrajna területéről. Még Mark Milley, amerikai vezérkari főnök is azt mondta egy zártajtós kongresszusi meghallgatáson, hogy Kijevet 72 óra alatt beveszik az oroszok, mielőtt az invázió megindult. Eleve ciki volt, hogy a rettegett orosz haderő, melyet rendre a világ második legerősebbjeként emlegettek a háború előtt, nem volt képes Herszon térségén, az Azovi-tenger partszakaszán és Luhanszkon kívül érdemi sikereket elérni offenzív műveletek során, az viszont kifejezetten megalázó, hogy az elmúlt bő egy hónapban számos stratégiai fontosságú városból egyszerűen fejvesztve menekültek el az orosz katonák az ukrán ellentámadás elől. A historikus precedens azt mutatja, hogy a következő lépés az orosz haderő teljes összeomlása, esetleg az orosz államapparátus összeomlása lesz. Vlagyimir Putyin viszont nem biztos, hogy beleillik ebbe a historikus képbe, ez pedig nagyon aggasztó következményekkel járhat.

Halmozódnak a katonai kudarcok

Csehország által Ukrajnának adományozott, RM-70-es rakéta-sorozatvetők dolgoznak a frontvonalak mögött. Forrás: 110th General Marko Bezruchko Mechanized Brigade via Wikimedia Commons

Nehéz Putyin háborús teljesítményét másként értékelni, mint teljes kudarc

– ezt a kijelentést William Burns, a CIA jelenlegi igazgatója tette közvetlenül azután, hogy az orosz haderő feladta a stratégiai fontosságú Izjum városát, Harkiv megyében, szó szerint fejvesztve menekülve az ellenség elől.

Azóta a háborús helyzet csak kellemetlenebbé vált Moszkva számára: az ukránok visszafoglalták a donbaszi műveletek másik fontos északi hídfőállásaként szolgáló Limant, elfoglalták az Oszkol-folyó átvezetővárosát, Kupjanszkot, majd megtisztították az Oszkol keleti partját is, keleten eljutottak már egészen Luhanszk megye határáig. Nem kizárt, hogy pár napon belül Liszicsanszk és Szeverodonyeck is támadás alá kerül. Ami talán még kínosabb az, hogy az orosz védvonalakat Herszon térségében, Ukrajna déli részében is áttörték az ukránok egy hónapnyi heves támadás után, pedig itt számítottak az oroszok az offenzívára és volt is idejük készülni rá.

Külön súlyosbítja a helyzetet, hogy az orosz haderő azután kezdett el (ismét) hatalmas területeket átadni az ukrán csapatoknak, hogy Vlagyimir Putyin elnök hivatalosan is bejelentette négy ukrán megye – Luhanszk, Donyec, Zaporizzsja és Herszon – annexióját, úgy, hogy a megyéken belül napról napra egyre kisebb területet ellenőriz az orosz haderő. Az orosz közvélemény elképesztően dühös, az orosz közmédiában folyamatosan megy a tűzoltás.

Történelmi precedensek mutathatják a jövőt

A szovjet haderő kivonul Afganisztánból. Ez a katonai kudarc nagyban hozzájárult a Szovjetunió összeomlásához. Forrás: RIA Novosti Commons via Wikimedia

Historikus precedensek sok esetben azt mutatják, hogy hamarosan az orosz haderő teljes összeomlása jöhet, amely az orosz államhatalom destabilizációjához is vezethet. Mint ismert, a szovjet haderő kudarca Afganisztánban 1979 és 1989 között nagyban hozzájárult a Szovjetunió bukásához. Az első világháború kudarcai és súlyos veszteségei, illetve az ebből fakadó hatalmas közelégedetlenség fontos tényező volt a cári Oroszországot elsöprő bolsevik forradalom kialakulásában. Az 1904-1905-ös orosz-japán háború teljesen véget vetett Oroszország távol-keleti expanziójának és nagyhatalmi pozícióba repítette a sokáig izolált Japánt. Az 1853-56-os krími háborús vereség miatt Oroszországban jelentős szociális reformok indultak, például a jobbágyság eltörlésével, a gazdaság liberalizációjával és a regionális politikai döntéshozatali struktúra decentralizációjával.

Az Oroszország / Szovjetunió által többször is, 1956-ban, 1944-1945-ben, 1849-ben súlyosan megtépázott és megtiport Magyarország kollektív emlékezettudatában az orosz haderő legyőzhetetlen monstrumként él. De Oroszország / Szovjetunió hadtörténelme valójában súlyos vereségek egész sorozatából áll; most már pedig egyáltalán nem kizárható, hogy a 2022-es orosz invázió is csúfos kudarccal fog véget érni.

Anders Aslund közgazdász, Oroszország-szakértő, aki a korai 2000-es évek során az ukrán, kirgiz és orosz kormányokat is tanácsadóként segítette, korábban arról értekezett, hogy ha Oroszország veszít Ukrajnában, jó eséllyel a Putyin-kormány is bukik majd, az orosz gazdaság és társadalom pedig liberalizálódni fog, ahogy ez történt minden jelentősebb háborús kudarc után.

Vlagyiszláv Inozemcev orosz közgazdász, a moszkvai Poszt-indusztriális kutatási központ igazgatója pedig nemrég arról tett közzé egy elemzést, hogy nem csupán arra kell gondolni, hogy a háborús veszteségek sokként érik majd a közvéleményt, miközben a gazdasági szankciók miatt folyamatosan csökkenni fog az életszínvonal, de sosem látott válságot eredményezhet majd az, ha a mozgósítás miatt 3-4 millió munkaképes férfi (a behívottak, az elmenekültek és elbújdosottak egyszerre) eltűnnek a munkaerőpiacról.

A most zajló tömegtüntetések, az oroszok százezrével való menekülése az országból, a toborzóirodák ellen történő támadások pedig mindössze előjelei lehetnek annak, hogy mi következik majd Oroszországban, ha a mozgósítottak is tömegesen kezdenek el hullani a frontvonalon, a munkaerőpiaci krízis pedig egyszerre kezd begyűrűzni a nyugati szankciókkal együtt, látványos életszínvonal-romlást eredményezve Oroszország minden területén. A krízist még tetézi, ha Oroszország még folyamatosan veszti is a területeket Ukrajnán belül.

A mozgósítás üzenet, nem megoldás

Orosz deszantosok egy 2017-es hadgyakorlaton. A kép nem most készült, csupán illusztráció. Fotó: Mil.ru via Wikimedia Commons

A fenti gondolatmentben a legaggasztóbb, hogy Vlagyimir Putyin egész biztosan tisztában van mind a historikus precedensekkel, mind a katonai kudarcokkal, mind pedig az ellene fokozódó népharaggal.

Vagyis putyin pontosan tudja, hogy ha nem nyer Ukrajnában, jó eséllyel ez uralmának végét fogja jelenteni.

Ha az orosz elnök valóban akkora mesterstratéga, mint amekkorának láttatta magát a 2000-es évek eleje óta, elképzelhető, hogy van valamilyen terve, mellyel orvosolni tervezi az orosz haderő ukrajnai kudarcait, ezzel pedig azt reméli, hogy ismét emelkedő pályára tudja rakni a látványosan romló népszerűségi indexeit.

A „részleges” mozgósítás egyértelműen annak a jele, hogy Vlagyimir Putyin nem hajlandó elengedni az ukrajnai háborút, sőt, hajlandó feljebb lépni az eszkalációs létrán. Azt akarja láttatni a nemzetközi közösséggel, hogy két opció van Ukrajna számára: orosz győzelem vagy atomháború. Az utóbbit pedig nyilván senki nem akarja.

A valóság persze lényegesen árnyaltabb, mint ami a politikai kommunikációs arénában zajlik: arról már korábban írtunk, hogy még egy kisebb hatótávolságú, taktikai atomfegyver bevetése is olyan politika és gazdasági következményekkel járhat Oroszország számára, mellyel lehet, hogy teljesen elidegeníti magától Moszkva még az „Amerika-ellenes blokkot,” a billegő ázsiai és afrikai országokat, Indiát, Kínát és talán még Iránt és Észak-Koreát is.

Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy 300 ezer (vagy akár egymillió) alacsonyan képzett, demoralizált és rosszul felszerelt tartalékos / sorkatona Ukrajnába küldése egyáltalán nem biztos, hogy érdemi fordulópontot fog jelenteni a háború mostani dinamikájában. Az oroszpárti internetezők / elemzők / médiaszemélyiségek gyakran magyarázzák az eddigi ukrajnai kudarcokat azzal, hogy többségében luhanszki / donyeci milíciák vívták ezt a háborút, de ez egyrészt nem igaz (hiszen Harkivet, Kijevet, Szumit, Csernyihivet, Mikolaivet reguláris erők és elitegységek támadták a háború korai szakaszában – sikertelenül), másrészt pedig hasonló képzettségre, felszereltségre és motiváltságra számíthatunk az újabb, több százezer sorkatona részéről is, akiket az Orosz Föderáció tervez Ukrajnába küldeni.

Ha pedig 200-300 ezer orosz reguláris katona és néhány tízezer donbaszi szakadár nem tudott négy megyét sem biztosítani Ukrajnában, a tartalékosok / sorkatonák sem fogják önmagukban megoldani ezt a helyzetet.

Ha viszont Putyin hajlandó ledönteni a fent említett történelmi tabukat és stratégiai csapásmérő fegyverekkel tervezi megtámogatni az ukrajnai háború következő szakaszát, valóban fordulópont jöhet.

Az világossá vált, hogy Oroszország hírszerzési, logisztikai, harctéri irányítási, kommunikációs és szervezési képességei a vártnál gyengébbek és ezt már az oroszok is elismerték. Vagyis Oroszország egyszerűen képtelen megvívni egy olyan, modern rezsimváltó háborút, melyet az Egyesült Államok a '80-as évek vége óta több ízben is sikeresen vívott meg, sokszor elég jelentős ellenállással szemben. Éppen ezért nincs értelme annak sem, hogy ész nélkül hajtják a sorkatonákat / tartalékosokat az ellenséges állásoknak, hiszen a modern harctéren aligha működik majd egy második világháborús harctéri filozófia, ha a modern harcászati képességek sem működnek megfelelően. Ennek csak az lesz az eredménye, hogy újabb több tízezer, ha nem százezer orosz katona esik el a frontvonalon, vagy kerül hadifogságba, ennek pedig az orosz belpolitikára nézve is cudar következményei lesznek.

Lehet alapja a nukleáris aggályoknak

Topol rakétarendszer, győzelmi napi felvonulás előtt. Fotó: Vitaly Kuzmin via Wikimedia Commons

Nem véletlenül aggódik most az Európai Unió, Joe Biden, és NATO is amiatt, hogy Putyin atomfegyvert tervez használni Ukrajnában. Egy ilyen lépés ugyanis hadászati és harcászati szempontból logikus lenne az oroszok részéről, még ha - ismét fontos hangsúlyozni -, geopolitikai, belpolitikai és gazdasági szempontból Oroszországra nézve is súlyos következményei lennének egy ilyen lépésnek.

A nyugati döntéshozók aggodalmai alapján szinte biztos, hogy van jelenleg egy ilyen (jó eséllyel nem jóváhagyott és nem is végleges) terv Putyin asztalán - gondoljunk csak bele, hogy az amerikai hírszerzés eddig igencsak hatékonyan eltalálta, mit terveznek mind stratégiai, mind műveleti szinten Ukrajnában az oroszok. Jó eséllyel ez a terv azzal számol, hogy

taktikai atomfegyverek bevetésével fontos katonai célpontok (pl. repterek, utánpótlási útvonalak) megsemmisítése mellett meg is lehetne törni az ukrán harci morált. A behívott tartalékosok feladata pedig az lenne, hogy az ilyen módon megtört ukrán haderőt kitolják a négy annektált megyéből, ezután pedig a Kreml végre a lehető legkisebb (belpolitikai) arcvesztés nélkül ki tudna szállni a háborúból. Ha valóban ez a terv, nem kizárt, hogy igazak azok az orosz elemzői elméletek, mely szerint szándékosan mentik most az élőerőt és az eszközöket az oroszok a konfliktuszónából és ezért engedik át folyamatosan a településeket az ukránoknak.

Valójában persze simán lehet, hogy a létezéséért küzdő Ukrajnát még atomfegyverekkel sem lehet megtörni. A háború elején is sokan arra számítottak, hogy az ukrán haderő pár nap alatt teljesen összeomlik, ahogy ez történt 2014-ben is, a krími annexió során, a mostani háború viszont bebizonyította, hogy az ukrán harci szellem mára példátlanul erőssé vált. Még az is lehet, hogy a nukleáris fegyverek bevetése csak tovább bátorítaná mind Ukrajnát, mind pedig Ukrajna nyugati támogatóit. Annak pedig egyszerűen nincs értelme, hogy az egész országot nukleáris sivataggá bombázza Oroszország.

Ami viszont még fontosabb az, hogy ha Putyin radioaktív felhővel teríti be Kelet-Európát, lényegében beigazolódnak azok az aggályok, hogy Oroszország katonai ereje nem csupán Ukrajnára, hanem egész Európára nézve veszélyt jelent.

David Petraeus, volt CIA-igazgató nemrég azt mondta: bár Ukrajna nem NATO-tag, egy nukleáris csapást egyszerűen nem hagyhat a szövetség katonai válasz nélkül; a következő lépés így az lenne, hogy a NATO csapatokat küldene Ukrajna területére, hogy megsemmisítsék az ottani orosz haderőt, illetve a Fekete-tengeri hadiflottát.

Zbigniew Rau lengyel külügyminiszter és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár nemrég azt hangsúlyozták: Oroszországot hivatalosan is értesítették arról, hogy mit lép a NATO, ha atomfegyvert használnak Ukrajnában.

Azt nem tudni, hogy az üzenet mit tartalmazott, de talán remélhető, hogy a NATO esetleges (katonai) válasza, Oroszország gazdasági és politikai elszigetelődése, illetve az orosz közvélemény haragja elég visszatartó-erő lesz ahhoz, hogy Putyin ne használjon atomfegyvert Ukrajnában, bármilyen logikus is lenne katonai szempontból egy ilyen lépés a mozgósítottakkal való offenzíva megtámogatására.

Ugyanakkor azt is fontos látni, hogy az ukrajnai háborús kudarc jó eséllyel Putyin bukásához vezetne, az orosz elnök pedig a mozgósítással egyértelműen megüzente, hogy minden eszközt képes bevetni, ha hatalmának megőrzéséről van szó.

