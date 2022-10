Már ma kiderülhet, ki lesz a következő brit miniszterelnök

Liz Truss csütörtökön jelentette be lemondását, és még aznap kiderült: a miniszterelnöki széket ambicionáló képviselőknek 100 másik képviselő támogatására van szükségük ahhoz, hogy hivatalosan is jelöltté váljanak.

Amennyiben ez csak egy jelöltnek sikerül, úgy a ma délután 3-kor (brit helyi idő szerint délután 2-kor) megtudjuk, ki lesz a következő kormányfő; viszont ha két jelölt is átlépési a küszöböt, ismét a Konzervatív Párt tagsága dönt arról, ki vezesse nemcsak szervezetüket, hanem az Egyesült Királyságot.

Utóbbi forgatókönyv esetében október 25-én és október 27-én televíziós vitára kerül sor, majd október 28-án a tory párt tagjai online voksoláson döntenek, ezután pedig kihirdetik a konzervatívok új vezetőjét, az új brit miniszterelnököt.

Bár felmerült Jeremy Hunt pénzügyminiszter, Ben Wallace védelmi miniszter, Suella Braverman volt belügyminiszter, Kemi Badenoch nemzetközi kereskedelemért felelős miniszter, illetve Brandon Lewis igazságügyi miniszter neve is, csütörtök óta 3 esélyesről beszélhettünk.

A favorit Rishi Sunak volt pénzügyminiszter, akivel Penny Mordaunt, a nyári vezető választáson harmadikként végző frakcióvezető csaphat össze.

Nagy kérdés volt továbbá az előző, nyáron megbukott miniszterelnök, Boris Johnson indulása is.

A 100 képviselő támogatását jelentő küszöb nagyon magasnak számít, hiszen jelenleg összesen 357 tory képviselő ül a brit parlament alsóházában. A háttérben már legkésőbb Liz Truss lemondásakor elkezdtek mozgolódni a támogatásokat gyűjtő politikusok.

Pénteken Penny Mordaunt jelentette be indulását, vasárnap pedig Rishi Sunak is jelezte nyilvánosan: ismét harcba száll a miniszterelnökségért.

Mikor július elején lemondott, búcsúbeszédében Boris Johnson olyan találgatásoknak adott táptalajt, miszerint arra készül, hogy visszatér a miniszterelnöki pozícióba. Johnson ahhoz a római államférfihoz, Cincinnatushoz hasonlította magát, aki egy invázió miatt visszatért birtokán töltött nyugodt életéből a hatalomba, hogy segítse hazáját egy invázióval szemben.

Truss lemondása után Johnson megszakította karibi nyaralását, majd hazatért Nagy-Britanniába, miközben egyre több egykori kormánytag és képviselő jelezte visszatérésének támogatását.

Johnsonnak nem volt egyszerű dolga, hiszen júniusban 148-an ellene szavaztak a bizalmatlansági szavazáson, rajtuk kívül pedig 209 képviselő maradt, akik közül 100 támogatását kellett volna elnyernie az induláshoz.

Bár állítása szerint már 102 támogatást már be is zsebelt, tegnap közleményben tudatta, ő most biztosan nem lesz miniszterelnök:

Az elmúlt napokban mind a nyilvánosság, mind a parlamenti barátok és kollégák körében elárasztottak azok az emberek, akik azt javasolták, hogy ismét induljak a Konzervatív Párt vezetéséért.

Johsnon elmondta, nagyon jó esélye volna arra, hogy pénteken visszakerüljön a Downing Streetre, de az elmúlt napok során sajnos arra a következtetésre jutott, hogy ez nem lenne helyes,

mivel nem lehet hatékonyan kormányozni, ha nem egységes mögötted a párt a parlamentben.

Közölte, hogy megkereste Rishi Sunakot és Penny Mordauntot is, remélve, hogy össze tudnak fogni, de elmondása szerint nem tudták kidolgozni ennek módját. Johnson kijelentette: bárki lesz az új vezető, támogatni fogja.

Hiszem, hogy sokat tudnék nyújtani, de attól tartok, hogy ez most egyszerűen nem a megfelelő időpont

- zárta le közleményét, amely egyértelműen arra utal: még nem tett le a visszatérésről.

Az információk szerint bár több neves támogató is beállt Johnson mögé, illetve a bukmékerek szerint is ő vált a második legnagyobb esélyessé, Johnsont a tory parlamenti frakció 2/3-a elutasítja, így érthető, miért lépett most hátra.

Már Truss csütörtöki lemondásakor biztossá vált, hogy Rishi Sunak volt pénzügyminiszter ismét ringbe száll, azonban ekkor még nem válaszolt a sajtó kérdéseire, csak vasárnap jelentette nyilvánosan indulását.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.Thats why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister. I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK