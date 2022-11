Amerika is nyakig benne van: meghökkentő dolgokat találtak az Ukrajnát pusztító drónokban az elemzők

Nagyon részletes jelentést tett közzé honlapján a Conflict Armament Research (CAR), egy brit központú, de nagyrészt európai és amerikai elemzőkkel dolgozó think-tank az Oroszország által használt, iráni gyártmányú drónokról. A CAR szakértői egy Ukrajnában zsákmányolt Sahed-131-es, Sahed-136-os és Mohadzser-6-os katonai drónt szedtek szét; vizsgálatuk szerint a robotrepülőgépek nagyon nagy mennyiségű amerikai alkatrészt használnak, annak ellenére, hogy Irán és az Egyesült Államok évtizedek óta de facto ellenséges viszonyt ápolnak egymással, Teheránra pedig szigorú embargók vannak érvényben.

Amerikai alkatrészekből épülnek az Ukrajnát romboló Sahedek

November elején több iráni gyártmányú drónhoz is hozzájutottak a Conflict Armament Research (CAR) think-tank elemzői. A brit székhelyű, európai és amerikai részleggel is rendelkező, elsősorban különféle konfliktusok fegyverrendszereit elemző szakértők

egy „Geran-1” jelölésű, Sahed-131-es,

egy „Geran-2” jelölésű Sahed-136-os,

és egy jelöletlen Mohadzser-6-os katonai drónt, vagyis pilóta nélküli repülőgépet (UAV) szedtek szét és vizsgáltak meg.

Az egyik legelső fotó Ukrajnából a "Geran-2" felirattal működő, iráni gyártmányú Sahed-136-os drónokról. Itt az eszköz becsapódás után látható. Fotó: Mil.gov.ua

A vizsgálatról készült fotók alapján a drónokat valószínűleg Ukrajnában nézték meg az elemzők, annyi pedig biztos, hogy mind olyan drónokról van szó, melyeket az orosz haderő használt arra, hogy Ukrajnán belüli célpontokat támadjon. Mint ismert, a Sahed kamikaze drónokat elsősorban az áramellátási infrastruktúra támadására, a Mohadzsereket limitált számban felderítésre és katonai célpontok elleni csapásmérésre használják.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 11. 22. Szép csendben felfegyverezte Oroszországot Amerika ősellensége - Brutális fegyverekkel bővülhet Putyin pusztító arzenálja

Az az első pillanatoktól fogva ismert tény, hogy annak ellenére, hogy Moszkva és Teherán is sokáig tagadta, hogy Irán drónokkal látja az orosz haderőt, a „Geran” jelölésű robotrepülőket Iránban gyártották – a CAR elemzése ezt egyértelműen megerősíti.

Azt is tudni lehetett a korábban lebonyolított, ukrán vizsgálatokból, hogy a drónok alkatrészeinek egy részét nyugati országokban állították elő.

Ami viszont egészen meghökkentő a CAR jelentéséből az, hogy vizsgálatok szerint a drónok által használt alkatrészek 82%-át amerikai vállalatok készítették.

Ráadásul nem is arról van szó, hogy régi, roncstelepi cuccokat szedett volna szét Irán és ezeket építették be a drónokba – az azonosítható gyártási dátummal rendelkező komponensek 56%-a 2020-ban vagy 2021-ben készült.

Szinte teljesen ép, részben szétszerelt "Geran-1-es," vagyis Sahed-131-es kamikaze-drón ukrán kézen. Forrás: Mil.gov.ua

A szürkezónás kereskedéstől az explicit illegalitásig

A CAR nem nevezte meg, hogy konkrétan mely vállalatok érintettek, különféle belső szabályzatokra hivatkozva, mindenesetre 70 vállalatot és 13 gyártó-országot azonosítottak – ahogy írják, ezeknek a cégeknek elsöprő többsége amerikai tulajdonban van.

Ezeknek a cégeknek kellemetlen hír lehet, hogy az Egyesült Államok kormánya számos technológia-transzfert szankcionál – ezek elsősorban a rakétafegyverek és nukleáris eszközök fejlesztésére vonatkozó technológia kereskedelmét tiltják, de minden „dual use,” vagyis többcélú, többféle felhasználású technológia értékesítése is korlátozott.

2022 őszéig Washington nem tiltotta explicit a dróntechnológia eladását, ugyanakkor a CAR szerint vannak a UAV-kben olyan komponensek, melyeket érintenek a fenti megkötések – vagyis nem lehetett volna őket eladni a perzsa államban működő cégeknek.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy az iráni bankokkal való üzletelést tiltó rendelkezések miatt az ilyen jellegű üzletek lebonyolítása erősen „szürkezónás” tevékenységnek számít még akkor is, ha nem szigorúan tiltott komponenseket értékesít egy adott cég.

Egy Sahed-131-es vezérlőrendszerének egyik komponense. Forrás: Mil.gov.ua

Mindez persze nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a gyártócégek mind közvetlenül értékesítik Iránnak illegálisan a korlátozott termékeket, Oroszország is sok esetben jutott hozzá tiltott technológiához harmadik országokon (pl. Kínán) keresztül. Ugyanakkor egészen biztos, hogy ezek a vállalatok szigorú vizsgálatokra számíthatnak.

Ami viszont konkrétan illegálissá teszi az egész orosz-iráni drónbizniszt az, hogy 2015-ben az ENSZ Biztonsági Tanács határozatot fogadott el, mellyel explicit megtiltják minden olyan pilóta nélküli robotrepülőgép értékesítését Iránnak és vásárlását Irántól, melynek hatótávolsága meghaladja a 300 kilométert.

A Sahed és Mohadzser drónok Irán saját bevallása szerint 2000-2500 kilométeres hatótávolsággal működnek, tehát Moszkva explicit sérti az ENSZ BT által elfogadott nemzetközi törvényeket az iráni drónok vásárlásával.

Aki ezeket a törvényeket megsérti, felkerül az ENSZ-rendelkezés neve alapján csupán 2231-es listának nevezett szankciós névsorra, amely vagyon-befagyasztást eredményez a tranzakciókban résztvevő személyek és vállalatok esetén.

Mindez persze Moszkvát aligha zavarja, hiszen önmagában az Ukrajna ellen indított katonai invázió, illetve az ukrán megyék annektálása is illegális az ENSZ határozatainak tükrében. Oroszországot pedig a nyugati hatalmak az invázió kezdete óta hermetikusan próbálják leválasztani a nemzetközi pénzügyi rendszerről és minden modern technológiához való hozzáférési csatornáról, az orosz vezetőket alighanem hidegen hagyja jelenleg, hogy felkerülnek-e a 2231-es listára.

Sokat fejlődött az iráni dróntechnológia

Ami érdekes még a CAR elemzéséből az, hogy ők is arra a következtetésre jutnak, hogy jelentős fejlődésen ment keresztül az iráni dróntechnológia. A think-tank a korábbi, közel-keleti konfliktusok során is vizsgált iráni gyártmányú drónokat – a most szétszedett Sahedek már nem használnak civil drónokhoz fejlesztett vezérlőrendszereket, bontott alkatrészeket és „sufnituning” áramköröket.

Mohadzser-6-os drón csapásmérő konfigurációban, Iránban. Forrás: Alireza numberone, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

A CAR elemzése szerint az új, iráni drónok fejlettebb, műholdas navigációs rendszerekkel, pontos csapásmérő képességgel és lényegesen jobb túlélő-képességgel rendelkeznek, mint azok a drónok, melyeket korábban vizsgáltak.

Ahogy korábban is említettük, a CAR annyira nem részletezi, hogy pontosan milyen komponenseket használtak a perzsák a robotrepülőgépek upgrade-jéhez, ugyanakkor ismét megjegyzik, hogy a legfejlettebb komponenseket mind külföldről szerzi be Irán.

Így tehát valószínű, hogy jól irányzott szankciókkal Irán dróngyártási képességét is rombolni lehet – az Egyesült Államok az ősszel kiszabott, újabb büntetési körrel legalábbis erre törekszik. Ugyanakkor Amerika nem igazán tud azzal mit kezdeni, ha kínai kirakatcégek megveszik az amerikai technológiát, majd tovább adják azt Iránnak.

Összegzés

A CAR jelentése - különösen az amerikai vállalatokhoz köthető alkatrészek 82%-os aránya az iráni katonai drónokban - igencsak drámainak mondható.

Ettől függetlenül egyáltalán nem jelenthető ki, hogy az Egyesült Államok kormányzati szinten bármilyen módon is szándékosan támogatta volna akár az iráni rezsim haditechnikai képességfejlesztését, akár Oroszország Ukrajna ellen viselt támadó háborúját.

Az viszont elmondható, hogy

az Egyesült Államok politikai vezetése túlságosan felületes volt az iráni katonai technológiát korlátozó intézkedések meghozatalában, ami azért is nagyon furcsa, mert Irán évtizedek óta de facto ellenséges politikai és katonai manővereket folytat az Egyesült Államokkal és velük szövetséges közel-keleti országokkal szemben, így logikus lett volna erősebben korlátozni a modern haditechnikai eszközökhöz való hozzáférésüket,

technológiát korlátozó intézkedések meghozatalában, ami azért is nagyon furcsa, mert Irán évtizedek óta de facto ellenséges politikai és katonai manővereket folytat az Egyesült Államokkal és velük szövetséges közel-keleti országokkal szemben, így logikus lett volna erősebben korlátozni a modern haditechnikai eszközökhöz való hozzáférésüket, az amerikai magánvállalatok nem voltak elég körültekintők annak ellenőrzésében, hogy ki, milyen célra használja fel termékeiket. Az sem teljesen kizárható, hogy voltak olyan cégek, amelyek szándékosan adtak el termékeket az iráni haderőnek, de ez még nem bizonyított.

annak ellenőrzésében, hogy ki, milyen célra használja fel termékeiket. Az sem teljesen kizárható, hogy voltak olyan cégek, amelyek szándékosan adtak el termékeket az iráni haderőnek, de ez még nem bizonyított. Biztosan vannak olyan külföldi országok, melyek Amerika akarata ellenére vagy tudta nélkül fejlett technológiai eszközöket szállítanak Iránnak nyugati gyártók termékportfóliójából.

Ezek miatt a hibák miatt pedig most ukrán emberek fizetnek az életükkel, miközben az iráni drónok továbbra is fontos részét képezik Oroszország kritikus infrastruktúrát célzó támadásaiban, a téli hónapokhoz közelítve.