A szigetek, ahol egy óra alatt át lehetne kelni az Egyesült Államokból Oroszországba, mégis egy napot utaznánk

A Bering-szorosban található Diomede-szigetek, oroszul Gvoznyev-szigetek két szigetből állnak: az egyik a 29 km²-es Nagy Diomede-sziget, oroszul Ratmanov-sziget, a másik a négyszer kisebb, 7,3 km²-es Kis Diomede-sziget, oroszul Krusenstern-sziget. Bár a két szigetet mindössze 3,8 kilométer választja el egymástól, és a hosszú tél alatt gyalog is át lehet kelni a jégen egyikről a másikra 1–2 óra alatt, valójában a két sziget között átjárhatatlan országhatár van.

Ha viszont jogilag mégis át lehetne kelni a két ország között, akkor az utazó egyben időutazásban is részt vehetne, az Oroszországhoz tartozó Nagy Diomede-szigeten ugyanis a naptár egy nappal többet mutat, mint az Egyesült Államokhoz tartozó Kis Diomede-szigeten. Egészen pontosan 21 óra van a két sziget között, ami a nyári időszámítás idején 20 órára rövidül, miközben az egyik szigetről jól látható a másik. Ezért a Nagy Diomede-szigetet nevezik a Holnap Szigetének is, míg a Kis Diomede-szigetet a Tegnap Szigetének.

The Diomede Islands are located in the middle of the Bering Strait between mainland Alaska and Siberia. They are about 3.8 km (2.4 mi) apart, but due to locally defined time zones, Big Diomede is only 21 hours ahead of Little Diomede [read more: ] https://t.co/IEdfKbjhrH