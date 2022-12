Bedurvult Putyin Ukrajnában – Tényleg egy új, embertelen taktika hozza majd el az oroszok győzelmét?

Oroszország október 10-étől rendszeresen rakétákkal és drónokkal támadja elsősorban az ukrán energetikai infrastruktúrát. Moszkva célja az lehet, hogy – főleg a téli hideg beálltával – a lakosság szenvedésének növelésével kényszerítse rá az ukrán vezetést a harcok feladására, vagy legalábbis engedményekre Oroszország javára. De sikeres lehet-e egy ilyen stratégia? Történelmi példák nem föltétlenül támasztják ezt alá.

Civilek támadása a XX. század nagy háborúiban

A civilek elleni támadások – ideértve a tömeggyilkosságokat, etnikai tisztogatásokat – különböző kutatások szerint az összes háború mintegy egyötödére-egyharmadára jellemzők. A civil lakosság elleni föllépés mindig is része volt a hadviselésnek, ugyanakkor az évezredek során fejlődő haditechnika egyre nagyobb pusztítást tett lehetővé. Az ókorban, a középkorban és az újkor jelentős részében a nem felfegyverzett lakosság támadása területileg sokkal koncentráltabb volt, hiszen a tisztán szárazföldi hadviselés nem teszi lehetővé, hogy az egyik harcoló fél mélyen a frontvonalakon túl, a hátországban is jelentős csapást mérjen az ellenfélre. A várak, városok ostroma azonban hatékony eszköznek bizonyult, hiszen a városban rekedteket el lehetett vágni utánpótlási útvonalaiktól, így a civil lakosságot éhezés és járványok tizedelték, de a katonák is egyre nehezebben tudták tartani magukat egy elhúzódó ostrom idején. Számtalan esetet ismerünk a történelemből, amikor egy ostromlott vár vagy város megadta magát, mert kifogytak tartalékaikból, és a fegyveres összecsapásokon túl is nagy veszteségeket szenvedtek el.

A helyzet azonban a légi hadviselés, majd a nagyobb hatótávolságú rakéták megjelenésével megváltozott, hiszen a légierővel és a rakétákkal lehetővé vált, hogy a hátországot, a civil lakosságot nagy területen támadás érje.

A légierő első nagy bevetéseire az első világháborúban került sor. Az első stratégiai bombázást egy német Zeppelin léghajó hajtotta végre a belgiumi Liège városa ellen 1914-ben, a Zeppelinek aztán 1915 és 1918 között folyamatosan támadták az Egyesült Királyság városait. A légitámadásoknak több mint 500 halálos áldozata és több mint 1000 sérültje volt, de egyáltalán nem voltak hatással az antanthatalom háborús erőfeszítéseire és a brit lakosság moráljára.

Zeppelin L9-es német harci léghajó Németországban 1915-ben. Forrás: Imperial War Museum, London / Wikimedia Commons

A stratégiai bombázások a második világháborúban váltak igazán kiterjedtté. A náci Németország légiereje, a Luftwaffe 1940-ben heteken keresztül támadta az angliai városokat, elsősorban Londont, több tízezer civil lakos halálát okozva. A támadások azonban nem rengették meg a brit társadalmat a Hitler elleni harcban, ellenkezőleg.

A szövetségesek aztán 1942 és 1945 között több szőnyegbombázást is végrehajtottak német városok ellen, ami óriási pusztítással és mintegy 300 ezer civil lakos halálával járt. Japán városok ellen szintén pusztító támadásokat intézett az amerikai légierő: 1945. március 9-éről 10-ére virradó éjjel például mintegy 100 ezer japán vesztette életét Tokió bombázásában. A hagyományos bombákkal végrehajtott pusztítások azonban nem tudták megtörni a tengelyhatalmak lakosságát, Japán is csak a Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombák után kapitulált.

B–29 Superfortress amerikai nehézbombázó Japán elleni bevetésen 1945-ben. Forrás: amerikai légierő / Wikimedia Commons

Az Egyesült Államok a koreai és a vietnami háborúban is alkalmazta a civilek bombázásának stratégiáját, ennek ellenére nem sikerült megnyernie egyiket sem. A XX. század nagy háborúit tekintve tehát azt mondhatjuk, hogy a civil lakosság elleni támadások önmagukban nem vezetnek győzelemhez.

Mit mutatnak a statisztikák?

De mit mutatnak a részletesebb statisztikák? Megerősítik az első benyomásokat? Alexander B. Downes és Kathryn McNabb Cochran 2010-es, Targeting Civilians to Win? Assessing the Military Effectiveness of Civilian Victimization in Interstate War [Civilek támadása a győzelem érdekében? A civilekkel szembeni fellépés katonai hatékonysága az államok közötti háborúban] című tanulmányukban az 1816 és 2003 közötti, két vagy több ország által egymás ellen vívott háborúkat listázták, és készítettek statisztikát arról, hogy mi az összefüggés a civilek elleni támadás és a háborús győzelem között. Mint a szerzők hangsúlyozzák, ez puszta statisztika, tehát semmit nem mond arról, hogy van-e oksági összefüggés is a kettő között (vagyis hogy a civilek elleni támadás vezetett a háborús győzelemhez). Ennek kiderítésére esetről esetre történő elemzésre van szükség, ahogy ahhoz is, hogy föltárjuk, pontosan miért vezetett győzelemhez a civilek támadása.

Drezda városa szőnyegbombázás után 1945-ben. Forrás: Bundesarchiv / Wikimedia Commons

A nyers eredmények a következők:

A civileket támadó államok háborúik 62 százalékát nyerték meg, míg a civileket nem támadók csak 41 százalékát.

A civileket támadó államok mintegy fele akkora valószínűséggel veszítettek, mint a civileket nem támadó államok.

Ez alapján azt lehetne mondani, hogy a civilek ellen támadásokat végrehajtó államok általában jelentősen sikeresebbek a háborúkban, mint az ettől tartózkodók. Van azonban egy fontos tényező, amit ez a nyers adat nem vesz figyelembe: a történelem. A szerzőpáros ugyanis azt találta, hogy

időben előre haladva egyre jobban csökken az összefüggés a civilek támadása és a háborús győzelem között.

Míg 1950 előtt statisztikailag szignifikáns mértékben kimutatható ez az összefüggés, körülbelül 1975 után a civilek elleni támadás már inkább csökkenti a győzelem esélyét, habár még statisztikailag nem szignifikáns mértékben. Ha azonban a trendvonalakat tovább húzzuk a jövő felé, azt látjuk, hogy a civilek támadása kontraproduktívvá válik, vagyis csökkenti a győzelem, és növeli a vereség valószínűségét.

A Luftwaffe egy Heinkel He 111 közepes bombázója London fölött 1940 szeptemberében. Forrás: Wikimedia Commons

A tanulmány idézi Robert Pape Bombing to Win [Bombázni a győzelemért] című 1996-os könyvét, amelyben a szerző azzal magyarázza a civilek elleni támadások modern korban látható sikertelenségét, hogy a modern nemzetállamok hajlandóak nagy költségeket (nem pusztán anyagi értelemben) vállalni egy háborúban, az ellenfélnek való engedménytétel pedig sérti a nemzetállamok lakosainak nacionalizmusát. Emellett a modern nemzetállamok képesek jelentősen csökkenteni a civilek háborúnak való kitettségét és megszervezni a polgárok hatékony védelmét óvóhelyekkel, nagyszabású evakuálásokkal; a bürokratikus államgépezet pedig végre tud hajtani olyan intézkedéseket, mint például a rendelkezésre álló élelmiszeradag beosztása élelmiszerjegyek révén.

Downes és Cochran felhoz még egy fontos szempontot: a második világháború után létrejött nemzetközi egyezmények, amelyekben kiemelt szerepet játszik a civil lakosság védelme, jobban beavatkozásra késztetnek más országokat egy olyan állammal szemben, amely civilekre támad. Így az Egyesült Államok a srebrenicai népirtás után beavatkozott Bosznia-Hercegovinában, a NATO pedig Slobodan Milošević szerb elnöknek az albánok elleni akciói miatt Koszovóban – mindkét beavatkozás az agresszor fegyverletételével végződött. Igaz, a ruandai vagy a dárfúri népirtás során hasonló beavatkozás nem történt. Mindenesetre a jelenlegi világrendben nagyobb eséllyel avatkoznak be harmadik államok, ha egy ország civilek ellen támad, ami növeli az esélyét, hogy az ilyen ország elveszítse a háborút.

A vajdasági Újvidék NATO-bombázás után 1999-ben. Forrás: Darko Dozet / Wikimedia Commons

Mi a tanulság?

Oroszország az invázió kezdete óta folyamatosan azt állítja, civilekre nem támad; kizárólag ukrán katonai létesítményekre, illetve az ukrán haderőt kiszolgáló energetikai infrastruktúrára mér csapást. Számtalan bizonyíték van azonban arra, hogy ez nem igaz, és a civilek elleni fellépésnek csak legszélsőségesebb esetei a Bucsán és más településeken elkövetett tömeggyilkosságok.

Az energetikai infrastruktúra elleni támadások – még ha nem is hasonlíthatók önmagukban a második világháborús terrorbombázásokra – nyilvánvalóan arra irányulnak, hogy a civilek szenvedését növeljék, az áram- és ebből következő fűtéskimaradások pedig akár súlyos humanitárius katasztrófához is vezethetnek egy kemény télen.

Vagyis bár a módszerek némileg eltérnek a világháborúkban látottaktól, amikor az elsődleges cél a lakóépületek támadása volt, a szándék hasonló. A Mariupolból és más városokból készült felvételek pedig azt bizonyítják, hogy a lakóépületek sem jelentenek tabut az orosz erők számára.

A történelmi példák és a statisztikák tanulságosak lehetnek az ukrajnai háborúra nézve is. Az ukrán lakosságot sem a szárazföldi harcok, sem a tömeggyilkosságok, sem a lakosság és a civil infrastruktúra elleni rakéta- és dróntámadások nem tudták megtörni, ellenkezőleg, az ukrán nemzet egységesebbé vált, a nemzettudat megerősödött, az ukrán most vált lényegében modern nemzetté, Ukrajna pedig modern nemzetállammá. Az erősödő nacionalizmus miatt az ukránok nagy többsége számára elfogadhatatlan az Oroszországnak tett bármilyen engedmény. Nem véletlen, hogy a hivatalos retorika is az összes megszállt terület visszaadását tudja csak elfogadni a béke előfeltételeként.

Az ukrán vezetés háborús erőfeszítései tehát belső támogatást élveznek a háború sújtotta lakosság részéről is, de Ukrajna már a háború kezdete óta külső támogatást kap a Nyugattól is. Ez nemcsak fegyvereket, légvédelmi rendszereket vagy a katonák kiképzését jelenti, hanem közvetlenül az energetikai infrastruktúrát ért támadásokra válaszul küldött adományokat is, például több száz generátort. Emellett a Nyugat jelentős szankciókkal sújtotta Oroszországot, ami akadályozza többek között az orosz fegyvergyártást is. Vagyis az ukrajnai helyzetben is áll az a megállapítás, hogy harmadik országok tevékenyen fellépnek a megtámadott fél mellett és az agresszorral szemben.

Mindezeket figyelembe véve jelen pillanatban kicsi a valószínűsége annak, hogy az energetikai infrastruktúra elleni támadások megtörnék Ukrajnát.

Címlapkép: Szétbombázott házak az ukrajnai Borodiankában 2022. december 7-én. Jeff J Mitchell/Getty Images