A végső leszámolásra készül Putyin legszorosabb szövetségese

Miközben már hetek óta egymásnak ellentmondó előrejelzéseket hallani arról, hogy Oroszország legszorosabb szövetségese, Fehéroroszország vajon az ukrajnai háborúba való belépésre készül-e, az „Európa utolsó diktátorának” is nevezett Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök

újabb offenzívát indított országán belül az utolsó kritikus hangok elnyomására.

Január 5-én kezdődött meg Alesz Bjaljacki és két társának pere Minszkben. Bjaljacki alapította 1996-ban a Vjaszna (Tavasz) Emberi Jogi Szervezetet, amely a legnagyobb fehérorosz emberi szervezet, igaz, saját hazájában 2003 óta törvényen kívüli. Az emberi jogi aktivista tavaly elnyerte a béke Nobel-díjat az orosz Memoriallal és az ukrán Polgári Szabadságok Központjával együtt.

Bjaljacki két társával – Valjancin Sztefanoviccsal és Uladzimir Labkoviccsal – 2021 júliusa óta van őrizetben. A Vjaszna szerint azzal vádolják őket, hogy szervezetetten nagy mennyiségű készpénzt csempésztek át a fehérorosz határon, illetve a közrend súlyos sérelmére közösségben elkövetett cselekményeket pénzeltek. Negyedik társuk, a Lengyelországba menekült Zmitro Salaujov fölött távollétében mondanak majd ítéletet. A vádlottakat 7-től 12 évig tartó börtönbüntetéssel sújthatják.

Fehéroroszország Oroszországnak való teljes alárendelődését jól mutatja, hogy a bíró elutasította, hogy a tárgyalást orosz helyett az ország hivatalos nyelvén, fehéroroszul folytassák le, és fehérorosz tolmácsot sem biztosítottak az ezt kérő emberi jogi aktivistának.

Január 9-én egy másik per is elkezdődött Minszkben: az egykor legnagyobb fehérorosz független hírportál, a Tut.by öt munkatársát többek között adócsalással és felbujtással vádolják. A vádlottak padján ténylegesen a lap főszerkesztője, Marina Zolatova, illetve főigazgatója, Ljudmila Csekina ül, akik még 2021 májusa óta vannak előzetes letartóztatásban, a másik három vádlott már korábban elmenekült az országból.

És ezzel nincs vége a bírósági tárgyalásoknak: január 17-én kezdődik távollétében Szvjatlana Cihanovszkaja pere. Cihanovszkaja a 2020-as elnökválasztáson Lukasenka kihívója volt, miután az elnökjelöltségre pályázó férjét bebörtönözték. Cihanovszkaja szerint a fehérorosz diktátor elcsalta a választást, valójában ő nyerte meg a voksolást. A politikusnő később Litvániába szökött, tartva attól, hogy őt is börtönbe vetik. Most hazaárulás és a hatalom megszerzésére irányuló összeesküvés vádjával indul ellene per. Cihanovszkaja jelenleg a Koordinációs Tanács nevű fehérorosz emigráns kormány vezetője.

Belarusians made a clear choice for democracy & freedom in 2020. Even though the election was stolen by the dictator, the struggle for this choice continues & it won't stop until we are free. We know that Belarus belongs to Europe in the family of free democratic nations. pic.twitter.com/Hh46ZBB2Lb