A turisták kedvence volt, most elszabadult a földi pokol – Pillanatok alatt süllyedt káoszba egy egész ország

Peruban már több mint egy hónapja tartanak a véres tüntetések, melyek már mintegy 50 áldozatot követeltek. Az inka emlékek miatt a turisták által is rendkívül kedvelt dél-amerikai országban most káosz uralkodik, a megpuccsolt elnök hívei folyamatosan demonstrálnak, az államhatalom pedig olykor egészen durván lép föl velük szemben. Peru ugyanakkor nem az egyetlen ország Latin-Amerikában, amely súlyos társadalmi és politikai válságot él át, a térség egészére jellemző a demokráciák hanyatlása.

Több mint egy hónapja tartó tüntetések

Már a félszázat is elérte a Peruban december 11-e óta tartó tüntetések halálos áldozatainak száma. Január 15-én a perui kormány újabb harminc nappal hosszabbította meg a december közepén elrendelt rendkívüli állapotot a fővárosban, Limában, illetve két déli tartományban, Punóban és Cuscóban, ahol a leghevesebb összecsapások zajlanak a tüntetők és a biztonsági erők között. Punóban, ahonnan az áldozatok mintegy fele származik, 10 napos kijárási tilalmat is elrendeltek. Január 10-én Puno tartomány Juliaca nevű városában voltak az eddigi legvéresebb összecsapások, csak ott 19-en vesztették életüket.

A latin-amerikai ország történetének két évtizede legsúlyosabb válsága december elején kezdődött azzal, hogy a 2021-ben megválasztott baloldali elnök, Pedro Castillo föl akarta oszlatni az ország törvényhozását, a Kongresszust, amellyel lényegében hivatalba lépése óta folyamatos hatalmi harcot vívott. A Kongresszus hatalma azonban erősebbnek bizonyult, mint az elnöké, így az államcsíny nem sikerült, Castillo pedig őrizetbe került.

A törvényhozás az alelnököt, Dina Boulartét választotta meg új államfőnek, aki ezzel Peru első női elnöke lett. Bár Boularte kinevezése hivatalosan törvényes volt, amiatt, hogy nem közvetlenül választották meg államfőnek, már eleve legitimációs deficittel kezdett neki a kormányzásnak. Bár eleinte még azt mondta, ki fogja tölteni Castillo 2026-ig tartó ciklusát, a tüntetések hatására visszakozott, és 2024-re előrehozott választásokat jelentett be.

Ám a Castillo-párti tüntetők számára ez nem volt elegendő. A lemondatott elnök túl nagy sikereket nem tudott fölmutatni, folyamatos kapkodás jellemezte tevékenységet, amit az is mutat, hogy másfél éves kormányzása során öt miniszterelnököt „fogyasztott el”. Azonban amiatt, hogy Castillo a megelőző államfőkkel szemben nem a fővárosban, Limában, hanem egy vidéki városban született szegény földműves család sarjaként, valamint indián származású, Peru nagy szegénységben élő vidéki, zömében őslakos lakossága számára önmagán túlmutató jelentősége lett személyének.

Castillo és a limai törvényhozás harca szimbóluma lett a főváros és a vidék küzdelmének az andoki országon belül.

Bár Peru gazdasága az egyik legnagyobb növekedést mutatta be az elmúlt években – köszönhetően többek között az inka örökségeknek, például Machu Picchu romvárosának, amely több millió turistát vonz évente, illetve a rézbányászatnak, amely a világ második legnagyobb rézkitermelőjévé teszi az országot –, a gyarapodás elsősorban a fővárosban volt érzékelhető, míg a vidék mindebből nem sokat látott.

Emiatt jóval többről van szó, mint hatalmi harcról:

a tüntetésekkel a társadalomban mélyen gyökerező egyenlőtlenségek törtek felszínre.

A felkelők már nem érik be Boularte távozásával és Castillo szabadon engedésével, hanem új alkotmányt és a perui demokrácia új alapokra helyezését követelik. Ami nem meglepő, ugyanis Peruban az egyik legalacsonyabb a fennálló politikai rendszer elfogadottsága. Míg egy tavaly novemberi felmérés szerint Castillo népszerűsége mindössze 27 százalékos volt, a volt elnökkel csatározó Kongresszust még ennél is kevesebben, mindössze az ország lakosságának 18 százaléka fogadta el. Egy január közepi felmérés szerint Dina Boularte kormányának elutasítottsága 71 százalékos. 2016-ot követően egyetlen elnök sem volt képes kitölteni ötéves mandátumát, Boularte azóta már a hatodik elnök, vagyis hat év alatt hat államfő váltotta egymást Peru élén.

Ayer la Policía Nacional del Perú disparaba en Puno contra ciudadanos, hoy hace lo mismo en Cuzco. Y vergonzosamente el mundo guarda silencio a las lágrimas y el dolor del pueblo peruano pic.twitter.com/dfSjgSGYfP — Aníbal (Garzón) January 11, 2023

Súlyos csapás az ország gazdaságára

Bár az utóbbi évben valamelyest visszaesett a gazdasági növekedés, az elmúlt két évtizedben Peru Latin-Amerika egyik legnagyobb gazdasági növekedését mutatta be. A nagy gazdasági világválság előtt, 2008-ban még 9,1 százalékos GDP-növekedést ért el, és 2009 sem hozott csökkentést: 1,1 százalékos növekedéssel vészelte át a válságot. 2010-tól hol jobb, hol rosszabb évek követték egymást (2,2 és 8,3 százalékos növekedés között), majd a koronavírus-járvány 11 százalékos visszaesést hozott, hogy aztán 2021-ben 13,3 százalékos növekedéssel lőjön ki a gazdaság. Perut különösen súlyosan érintette a Covid-járvány: az egy főre jutó halálozások számában a mai napig az első a világ országai között.

A tüntetések nyomán a nemzeti bank máris visszavett a korábbi előrejelzésekből, és 2022-re mindössze 2,9 százalékos növekedést valószínűsít az eddigi adatok fényében. Bár az alkotmányos válság és a tüntetések csak decemberben kezdődtek, már ez is érzékenyen érintette a 2022-es adatokat.

Az idei évben még borúsabbak a kilátások, hiszen egyelőre nem lehet látni, mikor ér véget az ország belső válsága. Az infláció már tavaly meghaladta a 8 százalékot, de idén újabb áremelkedésekre lehet számítani. Ráadásul az ország fontos gazdasági ágazatai közül az idegenforgalmat és a rézbányászatot is erőteljesen érintik és érinteni fogják a tüntetések.

A decemberi tüntetések nyomán több ezer turista rekedt Machu Picchu romvárosában, miután a tüntetők eltorlaszolták az oda vezető egyetlen vasútvonalat. Az elkeseredett turisták egy része akkor gyalog vágott neki a hegyi útnak. Január elején aztán sikerült 2062 embert evakuálni a romvárosból, de az ország fő látványossága azóta is elérhetetlen. A turisták távolmaradása szakági becslés szerint már 2022-ben is 2,5 milliárd dolláros kiesést okozott, és idén ennél is jóval többre kell számítani, miután a turisták 60 százaléka már lemondta tervezett perui útját az év első felére.

Ugyancsak súlyos csapást jelentenek a tüntetések a rézbányászatra, mely ágazatban Peru a világon a második legnagyobb. (Csak déli szomszédja, Chile előzi meg, Perut követi Kína, a Kongói Demokratikus Köztársaság, majd az Egyesült Államok.) Január 12-én támadás érte az ország egyik legnagyobb rézbányáját, a Glencore tulajdonában álló, Cusco tartományban található Antapaccay bányát. A társaság két járművét fölgyújtották, és a bányászok lakóövezetét is megtámadták. Bár a bányászattal nem hagytak föl teljesen, az csak korlátozottan működik, az utak blokádja miatt pedig a szállítás teljesen szünetel. A társaság megpróbálja evakuálni dolgozóit, de az útlezárások miatt ez is nehézségekbe ütközik.

Watch as national police drop tear gas from a helicopter to break up protests in Juliaca, Peru. The conflicts between protesters and police have claimed 39 lives since nationwide protests began in December following former Pres. Castillos impeachment. pic.twitter.com/RnL7HcgBIk — Steve (Hanke) January 10, 2023

Demokratikus stagnálás Latin-Amerikában

Bár a perui tűnik most a legsúlyosabbnak, ez korántsem az egyetlen krízis most Latin-Amerikában. A térség legnagyobb és legnépesebb országa, Brazília Jair Bolsonaro bukását és Luiz Inácio Lula da Silva elnökké választását követően szintén erőszakos tüntetésekkel néz szembe, habár a peruihoz hasonló eszkalációról még nem beszélhetünk.

A latin-amerikai térség egészére jellemző a plurális demokráciák hanyatlása, a demokratikus értékekbe vetett hit visszaesése és a populistának nevezhető vezetők hatalomra kerülése.

Míg az ezredforduló körül az egyetlen diktatórikus berendezkedésű ország a kommunista Kuba volt, mára „fölzárkózott” mellé az ugyancsak szélsőbaloldali elnökök által vezetett Venezuela és Nicaragua is. A térség két legnépesebb országában, Brazíliában és Mexikóban, illetve a kicsiny El Salvadorban is egyértelműen erodálódott a demokrácia az utóbbi időben.

Egy a Journal of Democracy 2023 januári számában megjelent, Why Latin America's Democracies Are Stuck [Miért akadtak el a latin-amerikai demokráciák?] című tudományos cikk három okot vázol föl, amely a szerzők, Scott Mainwaring és Aníbal Pérez-Liñán szerint ahhoz vezetett, amit ők „demokratikus stagnálásnak” neveznek, vagyis hogy a latin-amerikai demokráciák fejlődése az egész térségre jellemzően elakadt, sőt egyes országokban visszafordult. Az okok:

Szervezett bűnözői csoportok, rendőri erők és a régebbi, autoriter vezetésekhez kötődő érdekcsoportok állják útját a demokratikus fejlődésnek. A gyenge kormányzati teljesítmények fokozták az elégedetlenséget a demokráciákkal szemben, megnyitva az utat az autoriter populisták előtt, akik a bukott rendszer ellen lázadnak. A „hibrid államok” megsértik az állampolgárok jogait, nem biztosítják a polgárok biztonságát és a minőségi közszolgáltatásokat, és részben olyan erős állami szereplők, politikusok és magánérdekek fogságában vannak, amelyek nem akarnak hatékonyabb, jogállami alapokon nyugvó államszervezeteket építeni.

Sok latin-amerikai országban óriási problémát jelent a bűnözés: az egy főre jutó gyilkosságok számában rendre közép- és dél-amerikai országok járnak az élen, a világ 13 legveszélyesebb városából 12 Latin-Amerikában található. Az országokon is átívelő szervezett bűnözés, elsősorban a drogbandák egy-egy országban komplett régiókat uralmuk alatt tarthatnak, így Brazíliában, Kolumbiában, El Salvadorban, Hondurasban, Guatemalában és Mexikóban, ez pedig az országok egészére kihatással van. A drogbandák mellett (és olykor azokkal összenőve) több országban is jobboldali és/vagy baloldali félkatonai szervezetek is kikezdik a hivatalos államhatalmat.

A legtöbb latin-amerikai országban súlyos problémát jelent a szegénység, és a világ társadalmilag legegyenlőtlenebb országai közül is sok a térségben található. A korrupció szintén óriási problémát jelent a legtöbb országban. Az elit korrupciós ügyei utat nyitnak az elitellenes populisták előtt, amire jó példa Bolsonaro, aki részben az őt megelőző baloldali vezetések korrupciójának köszönhette sikerét. (Az őt most legyőző Lula börtönben is ült az előző elnöki ciklusa alatt terhére rótt korrupciós ügyek miatt, később azonban fölmentették, és szabadon engedték.)

A plurális demokráciák válsága az egész világon érzékelhető, de a latin-amerikai térségre különösen is jellemző. A XX. században számos latin-amerikai országban voltak véres diktatúrák, gondoljunk csak Augusto Pinochet Chiléjére, Manuel Noriega Panamájára, vagy éppen a brazil vagy az argentin katonai juntára. A hidegháború végével párhuzamosan ebben a térségben is egyértelmű demokratizálódási folyamatok indultak el, melyek mára jórészt elakadtak vagy visszafordultak.

A 34 milliós Peruban évek óta folyamatos politikai válság van, és mostanra vált igazán súlyossá a helyzet. Kérdés, sikerül-e visszatérni egy normálisabb, demokratikus kerékvágásba, vagy marad a káosz, netalántán – mint oly sokszor Latin-Amerikában – itt is egy diktatórikus rezsim lesz a „megoldás” a krízisre. A térség egészét nézve a helyzet nem túl biztató.

Címlapkép: A Pedro Castillo elmozdított perui elnököt támogató tüntetők egyike és rohamrendőrök Limában 2023. január 12-én, amikor folytatódnak a tiltakozások Dina Boluarte perui elnök és kormánya ellen a dél-amerikai országban. MTI/EPA/EFE/Renato Pajuelo