Leleplezték Putyin rettegett árnyékhadseregének titkait

Vlagyimir Putyin 2014 óta működő zsoldosseregét, a Wagner-csoportot sokáig rejtélyek övezték, az ukrajnai háború kirobbanása óta azonban egyre több információ kerül nyilvánosságra az orosz állam árnyékhadseregéről. Még az invázió előtt kezdett nyomozásba két dokumentumfilm-rendező, hogy föltárják a Wagner kiterjedt nemzetközi tevékenységét. Az így született film – amely immár magyarul is elérhető az RTL+-on – egyedülálló beszámolókat tartalmaz a katonai magánvállalatról, többek között egy már kiugrott, illetve egy még aktív zsoldos megszólaltatásával, és különleges felvételeket mutat be Putyin titkos fegyvereseinek tevékenységéről.

Mi a Wagner-csoport?

A Wagner-csoport az ukrajnai háború előtt a szélesebb közvélemény számára viszonylag ismeretlen volt, pedig a titkos orosz zsoldoshadsereg már 2014 óta létezik, és a világ számos pontján bevetették. A zsoldosok először a Krím megszállásánál, majd a Donbaszban kirobbantott „polgárháborúban” vettek részt, később a szíriai polgárháborúban vállaltak fontos szerepet, ahol Vlagyimir Putyin szövetségese, Bassár el-Aszad szír elnök csapatait segítették. Ezután számos afrikai országban megjelentek, és sok helyen most is jelen vannak, így Líbiában, Szudánban, a Közép-afrikai Köztársaságban, Maliban és Burkina Fasóban.

A zsoldoshadsereget – amely jogilag sehol sincs bejegyezve, így illegálisan működik – sokáig rejtélyek övezték, kevés információ volt elérhető róluk, de az ukrajnai háborúban vállalt szerepük miatt egyre inkább az érdeklődés középpontjába kerültek, és egyre több tény látott napvilágot velük kapcsolatban. Idővel már a Wagner-csoport sem titkolózott úgy, mint korábban, sőt egy orosz üzletember, Jevgenyij Prigozsin, akit korábban is a zsoldossereg mögött állónak gyanítottak, tavaly szeptemberben nyilvánosan is a „nevére vette” a katonai magánvállalatot.

A Wagner kitüntetései. Forrás: RTL+

Prigozsin egyre többször jelent meg a nyilvánosságban, az orosz reguláris erők egyre látványosabb veszteségeit pedig elítéltek börtönben zajló toborzásával igyekezett ellensúlyozni. Ezzel egyrészt jó szolgálatot tett Putyin ukrajnai „különleges katonai műveletének”, másrészt azonban az oligarcha a saját pecsenyéjét is elkezdte sütögetni, és a Wagner korlátozott harctéri sikereinek – például Szoledár bevételének – segítségével igyekezett egyre meghatározóbb szereplőjévé válni a Kreml katonai gépezetének. Ebben szövetségesre talált egy másik háborús héjában, Ramzan Kadirov csecsen elnökben, valamint a civilek elleni szíriai kegyetlenkedései miatt „Armageddon tábornoknak” nevezett Szergej Szurovikinben, aki tavaly október és idén január között az egész ukrajnai háború kinevezett főparancsnoka volt.

Prigozsin és Kadirov rendszeresen bírálta a Szergej Sojgu vezette orosz védelmi minisztériumot, illetve a Valerij Geraszimov tábornok vezette reguláris erőket, és arra törtek, hogy átvegyék a vezetést az ukrajnai háború fölött. A belső küzdelemben végül a hagyományos erők kerekedtek fölül, Putyin a vezérkari főnök Geraszimovot nevezte ki a „különleges katonai művelet” élére, Szurovikint a helyettesévé fokozva vissza. Prigozsin hatalma törést szenvedett, de továbbra is meghatározó szereplő, és továbbra is mély konfliktus van közte és a védelmi minisztérium között.

Wagner-zsoldos a Közép-afrikai Köztársaságban. Forrás: RTL+

A Wagner-csoport léte rendkívül hasznos Moszkva számára, hiszen

úgy tudnak vele külföldön katonai akciókat végrehajtani, hogy közben tagadhatják, hogy az orosz államnak bármi köze lenne a zsoldossereg tevékenységéhez.

A Wagner így a Kreml számára a külföldi befolyásszerzés fontos eszköze, ráadásul a zsoldosok alkalmazása azzal az előnnyel is jár, hogy nem kell nyugdíjat fizetni a veterán katonáknak vagy kártérítést az elesett fegyveresek családjainak.

Oknyomozó dokumentumfilm a Wagner-csoportról

Még az ukrajnai háború kirobbanása előtt készült el két dokumentumfilm-rendező, Alexandra Jousset és Ksenia Bolchakova francia gyártású oknyomozó filmje, A Wagner-csoport: Putyin titkos hadserege (Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine), amely bemutatja a Wagner alapítóit: Dmitrij Utkin egykori GRU-tisztet (katonai hírszerzés) és Jevgenyij Prigozsint, a zsoldoshadsereg kialakulását és egyre nagyobb és jelentősebb katonai formációvá fejlődését, donbaszi, szíriai és afrikai tevékenységét. Megszólaltatnak egy-egy kiugrott, illetve a készítés során még aktív Wagner-zsoldost, szakértőket, például a neves Oroszország-szakértő újságírót, Catherine Beltont (magyarul is megjelent Putyin-könyvéről itt írtunk), illetve a Putyin által hosszú évekig börtönben tartott egykori oligarchát, Mihail Hodorkovszkijt, aki nyugatra távozása óta a putyini Oroszország elleni oknyomozásokat finanszíroz.

Mihail Hodorkovszkij volt orosz oligarcha a filmben. Forrás: RTL+

Dmitrij Utkin – akiről a film is bemutatja, hogy 2016-ban Putyinnal együtt fényképezkedett egy Kremlben tartott rendezvényen – lényegében a névadója a Wagner-csoportnak, ugyanis az ő katonai hívójele volt a „Wagner”. A név Richard Wagner német zeneszerzőre utal, aki a német nemzetiszocialisták és Adolf Hitler kedvenc komponistája volt. A Wagner-körökben csak „Sötét Felségként” emlegetett Utkin erőteljesen szimpatizál a náci eszmékkel, amit az is mutat, hogy az SS által használt rúnákat, SS-Hauptsturmführer (százados) rendfokozati jelzést, valamint náci birodalmi sast tetováltatott a testére. Utkin ideológiai beállítottsága különösen érdekes annak fényében, hogy Oroszország egyik hivatkozási pontja Ukrajna megtámadására az volt és az továbbra is, hogy az országot uraló „náci” rezsimet akarja eltávolítani („nácitlanítás”).

A film egyik interjúalanya Marat Gabidullin, aki bérgyilkosként börtönbe került, 2015-től a Wagner zsoldosa lett, és több bevetésén is részt vett, többek között a Donbaszban és Szíriában. Gabidullin könyvet is írt a Wagner-csoportól, amely tavaly magyarul is megjelent Orosz zsoldosok Putyin szolgálatában címmel. Gabidullin orosz viszonyok között meglehetősen jó fizetésekről számolt be (1500–1800 euró külföldi bevetésenként), ami kellő motivációt jelentett és jelent sokszor rossz körülmények között élő orosz fiataloknak arra, hogy csatlakozzanak az árnyékhadsereghez. Ha azonban életüket vesztik, családjuk nem számíthat semmilyen támogatásra, ahogy az egy Szíriában meghalt zsoldos édesanyjának beszámolójából is kiderül a filmben.

Marat Gabidullin, a kiugrott Wagner-zsoldos a filmben. Forrás: RTL+

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 12. Felfedte titkait a rettegett orosz árnyékhadsereg Ukrajnát is megjárt zsoldosa

A dokumentumfilm részletesen tárgyalja a Wagner-csoportnak a Közép-afrikai Köztársaságban zajló tevékenységét – jelenleg itt lehet a legnagyobb afrikai, akár 2000 fős Wagner-különítmény, amely a kormányerők és a felkelők küzdelmében az előbbieket segíti. Az orosz zsoldoscsoporthoz egész sor bűncselekményt kötnek: civilek megkínzását és megölését, nők megerőszakolását. A film több konkrét példát is bemutat erre, megrázó felvételekkel és vallomásokkal.

Közép-Afrika egyébként azért is fontos terep a Wagner számára, ugyanis az ottani gyémánt- és aranybányák – melynek egy részére rátették a kezüket – a zsoldoscsoport egyik fő bevételi forrását jelentik.

A Wagner afrikai tevékenységéről nemrég ebben a cikkünkben írtunk:

A film alkotói Banguiban, a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában. Forrás: RTL+

A film ismerteti azokat a szövevényes céghálókat, melyeken keresztül Prigozsin pénzzé teszi a kitermelt természeti kincseket. A Financial Times minapi cikke rámutatott, hogy a Wagner-vezér képes kijátszani az ellene, hadserege, illetve az Oroszország által elrendelt nyugati szankciókat is, és üzleti vállalkozásait alig sújtották az intézkedések.

Ahogy azt a kiugrott Wagner-zsoldos, Marat Gabidullin is megerősíti, minden hivatalos nyilatkozat ellenére a zsoldoscsoport az orosz kormány egyik szerve, hiába tagadja Putyin, Sojgu és mások, hogy bármi közük lenne a Wagnerhez. A film készítésének idején a Wagnerben dolgozó Vaszilij így fogalmazza meg a zsoldoshadsereg célját:

A hidegháború nem ért véget. Oroszország elvesztette birodalmi státuszát, de vissza akarja szerezni. (…) A Wagner az egyik eszköz, amivel ezért harcolhat. (…) A mi igazi célpontunk a nyugati világ, annak ideológiája és értékei. Mi másképp nevelkedtünk, más a világnézetünk, és a Nyugattal mindig háborúban fogunk állni.

Vaszilij, aktív Wagner-zsoldos a filmben. Forrás: RTL+

Félnek az oroszok a hazatérő Wagner-zsoldosoktól

Mivel a film még az ukrajnai invázió kirobbanása előtt készült, nem szólhatott arról, hogy az egyébként az 1980-as években különböző köztörvényes bűncselekmények miatt nyolc évet börtönben ülő Prigozsin tavaly ősszel elítéltek toborzásába kezdett, akiket aztán főleg a Bahmut körüli harcokban vetett és vet be. A Wagner óriási veszteségeket szenvedett el itt: a Fehér Ház február közepén 30 ezres veszteségről számolt be, a brit védelmi minisztérium szerint pedig a börtönökben toborzott katonák több mint fele veszti életét a harcokban.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 17. Brutális veszteségeket szenvedhetett el a Wagner csoport

A sokszor erőszakos bűncselekményekért elítélt zsoldosoknak hat hónapot kell szolgálniuk, és ha túlélik, amnesztiát kapnak, tehát otthagyhatják a katonai szolgálatot, és visszatérhetnek a szabad életbe. Igaz, amnesztiát hivatalosan csak az elnök adhat, arról azonban nincs információ, hogy Putyin az elmúlt időben kegyelmet adott volna bárkinek is, így az egész jogilag is meglehetősen aggályos – nem mintha a Wagner-csoport bármennyire is törődne a joggal.

Az első amnesztiában részesültekről Prigozsin annak idején videófelvételt is megjelentetett, melyen a Wagner-vezér azt mondja:

Sokat tanultatok, elsősorban azt, hogyan kell megölni az ellenséget. Tényleg nem szeretném, ha tiltott területen gyakorolnátok ezt a képességet. Ha újra meg akarod ölni az ellenséget, térj vissza!

Kapcsolódó cikkünk 2023. 01. 05. Putyin szakácsa hazaküldte az Ukrajnában leszolgált fegyenceket, és tanácsokkal látta el őket a civil életre

Az oroszországi civilek azonban attól tartanak, hogy a súlyos bűncselekményekért elítélt bűnözők nem fogják megfogadni a Wagner-vezér atyai intelmeit. A The Guardian riportja például beszámol egy bizonyos Anatolij Szalminról, aki korábban rendszeresen terrorizálta a városa lakosait, nőkkel erőszakoskodott, egy barátját pedig brutális kegyetlenséggel meggyilkolta, amiért börtönbe került. Ott azonban a Wagner besorozta, túlélte a kegyetlen ukrajnai harcokat, majd kegyelmet kapott, és hazatért.

Egy másik kegyelmet kapott zsoldos azért ült börtönben, mert megölte a saját 87 éves nagymamáját, és elvitte azt a pénzt, amit az áldozat a lakása eladásáért kapott. Egy harmadik zsoldost, egy egykori ingatlanügynököt pedig azért ért utol az igazságszolgáltatás, mert megölette egy üzlettársát és annak családját, köztük 10 és 14 éves gyermekét.

Wagner-zsoldos a Közép-afrikai Köztársaságban, jelenet a filmből. Forrás: RTL+

Egy emberi jogi aktivista szerint

félő, hogy jelentős mértékben megnövekszik a bűnözés Oroszországban a kegyelmet kapott elítéltek frontról történő visszatérése után.

Sokan attól tartanak, hogy a hazatértek fölhasználják a Prigozsinnal való kapcsolatukat, hogy a civil életben a törvény fölött állva tevékenykedhessenek. Erre a Wagner-vezér is bátorította őket, amikor azt mondta: ha a rendőrség „tiszteletlenül” bánik velük, ő maga fog személyesen közbenjárni az érdekükben.

A Wagner-csoport: Putyin titkos hadserege. Rendezte: Alexandra Jousset és Ksenia Bolchakova. A film alkotói 2022-ben megkapták a legrangosabb francia újságírói díjat, az Albert Londres Audiovisual Prize-t. A film az RTL+ előfizetői számára elérhető február 24-től.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 23. Hírszerzési információk: merényletet tervez egy ország elnöke ellen a Wagner zsoldoscsoport

Címlapkép: Wagner-zsoldosok Szíriában. Forrás: RTL+