Veszélyes játszmába kezdett Putyin a NATO gyenge pontján: katonák ezrei feszülnek egymásnak

A NATO keleti szárnyán a talán legösszetettebb geopolitikai helyzettel Lengyelország rendelkezik. Bár nyugaton Németországgal, délen Csehországgal és Szlovákiával határos – mindhárman EU- és NATO-tagok –, keleten hosszú határa van egyrészt Ukrajnával, másrészt az Oroszország vazallusává vált Belarusszal. Északon pedig egyfelől Oroszország a szomszédja, pontosabban annak kalinyingrádi exklávéja, másfelől a NATO- és EU-tag Litvánia, amellyel mindössze 104 kilométer hosszú határa van.

A lengyel–litván határt Suwalki-folyosónak is nevezik egy a határ közelében található lengyel város után.

Ezt a határt tartják a NATO leggyengébb pontjának, Achilles-sarkának, ugyanis ezt Oroszország a kalinyingrádi exklávén és Fehéroroszországon keresztül könnyen le tudná zárni, ezzel szárazföldön elzárva a vele határos balti országokat (Litvánia, Lettország, Észtország) a többi NATO-tagállamtól.

A Suwalki-folyosóra ezért a baltiak, Lengyelország, de az egész NATO is kiemelt figyelemmel tekint. A folyosó jelentőségéről ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

Nem véletlen, hogy a múlt héten Belarusz éppen itt, a Suwalki-folyosónál kezdett hadgyakorlatba, provokálva ezzel Lengyelországot és Litvániát.

A hadgyakorlat azonban nem az egyetlen volt, amivel Oroszország és/vagy Fehéroroszország az elmúlt hetekben Lengyelországot és a baltiakat provokálta. A provokációsorozat a június 24-i Wagner-lázadás után kezdődött, amikor is a puccskísérlet leszerelésére létrejött megegyezésben megállapodás született arról, hogy a zsoldoscsoport tagjait Belaruszba telepítik át. Miután elkezdődött a fegyveresek átszállítása a Putyin-vazallus országba, a vele határos Lengyelország, Litvánia és Lettország azonnali intézkedésekről döntött. Varsó első körben a meglévő 2000 mellé 1000 katonát vezényelt a határra, később pedig már 10 ezer katonának a belarusz határra átcsoportosításáról született döntés.

