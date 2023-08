Alig indult el a küzdelem a korábban még meghódítatlan területért, Oroszország máris vereséget szenvedett

Pár nap különbséggel próbálkozott Oroszország és India, hogy űreszközt küldjön egy olyan területre, ahová korábban még senki nem küldött: a Hold déli pólusához. Míg az orosz Luna–25 misszió kudarcot vallott, az indiai Csandraján–3 leszállóegysége sikeresen landolt, és kéthetes kutatásba kezdett a feltáratlan területen. Oroszország azonban nem hagyhatja abba az égi kísérőnkhöz vezető expedíciókat, a Hold ugyanis a hidegháború után újra a nagyhatalmi küzdelem egyik színtere lett.

Csaknem fél évszázad után indult újra az orosz Hold-program

Augusztus 21-én kellett volna landolnia a Luna–25 nevű orosz űrszondának a Holdon, azonban két nappal korábban a küldetés kudarcot szenvedett: megszakadt a kommunikáció a leszállóegységgel, amely aztán az égitestbe csapódott és megsemmisült. 1976 óta – amikor a Kreml urát még Leonyid Brezsnyevnek hívták, országát pedig Szovjetuniónak – ez lett volna az első orosz Hold-misszió, és a Luna–25 lehetett volna az első űrszonda, amely égi kísérőnk déli pólusánál száll le.

Moszkva 47 év után próbálta megújítani Hold-programját, amely 1959 és 1976 között több sikert is elért. A hidegháborús űrversenyben sokáig a Szovjetunió vezetett az Egyesült Államokkal szemben: az első világűrbe juttatott űreszköz a szovjet Szputnyik–1 volt 1957-ben, az első ember az űrben pedig az orosz Jurij Gagarin 1961-ben. A Hold meghódításában is a szovjeteké volt az elsőség: a Luna-program keretében a Luna–1 műhold került először közel az égitesthez, a Luna–2 csapódott első emberi eszközként a Hold felszínébe, a Luna–3 volt az első, amely lefényképezte a Hold sötét oldalát – mindhárom küldetés 1959-ben volt. A Luna–9 mutatta be 1966-ban az első sikeres sima leszállást a Holdra, és készítette az égitestről az első közelképeket.

A Luna-programban összesen nyolc sikeres leszállás történt, két alkalommal automata holdjáró, a Lunahod is leszállt a szondával együtt. Azonban az űrversenyben hirtelen fordulat állt be, mikor 1969. július 21-én az Apollo–11 misszió keretében Neil Armstrong és Buzz Aldrin amerikai űrhajósok leszálltak a Holdra.

Bár titokban Moszkva is készült arra, hogy egyszer majd embert küld az égitestre, ez nem valósult meg. A Szovjetunió összesen 24 Luna-missziót jegyzett, valójában ennél több is volt, csak a sikerteleneknek nem adtak nevet. Az utolsó küldetés 1976. augusztus 9-én zajlott: akkor a Luna–24 kőzetmintákkal érkezett vissza a Holdról a Földre.

India történelmet írt

Ami Oroszországnak nem sikerült, az néhány nappal később, augusztus 23-án Indiának igen:

a Csandraján–3 űrszonda sikeresen landolt a Hold déli pólusánál.

A világ legnépesebb országa ezzel több szempontból is történelmet írt:

először landolt ember által készített eszköz a Hold déli pólusánál, a Szovjetunió, az Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság után pedig India lett a negyedik ország, amely sikeres Hold-missziót vezetett.

Nem véletlenül mondta a BRICS-csúcstalálkozón Indiában tartózkodó Narendra Modi miniszterelnök:

Ez egy új India győzelmi kiáltása.

A Csandraján–3 India harmadik Hold-missziója. A Csandraján–1 küldetése 2008-ban indult és 2009-ben ért véget: a szonda Hold körüli pályára állt, majd egy kisebb szonda levált az eszközről, és ellenőrzött módon az égitest felszínébe csapódott. A 2019-es Csandraján–2 nevű küldetés csak félsikert hozott: bár a szonda Hold körüli pályára állt, leszállóegységével elveszett a kapcsolat, majd utóbbi becsapódott a felszínbe. A Csandraján–3 azonban sikeresen teljesítette ezt a küldetést is.

A Csandraján–3 misszió a maga nemében nagyon alacsony költségvetéssel dolgozott: mindössze 74 millió dollárba került, így olcsóbb volt, mint a 2013-ban George Clooney és Sandra Bullock főszereplésével készült hollywoodi sci-fi, a Gravitáció.

Miért jelentős a Hold déli pólusa?

A Hold déli pólusáért nem véletlenül kezdődött el a versenyfutás az űrnagyhatalmak között: azon a területen ugyanis

valószínűleg nagy mennyiségben lehet víz jég formájában a felszín alatt.

Bár ez még a jövő zenéje, de ha később olyan Hold-állomások épülnek, ahol tartósan lesz emberi jelenlét is, akkor a Hold alatti vízjég ívóvízként és az eszközök hűtőanyagaként szolgálhat, de a víz felbontásával hidrogént is ki lehet nyerni üzemanyagként, illetve oxigént a légzéshez. Egy vízzel ellátott állandó Hold-állomás később egy emberes Mars-expedíció kiindulópontjaként is szolgálhat.

A Hold déli pólusa azonban különösen nehéz terep, ugyanis tele van kráterekkel és mély szakadékokkal, ezért kihívást jelent itt a puha landolás, de a felszín vizsgálata is. A sikeres landolás után a kétméteres, hatkerekű indiai leszállóegység a tervek szerint két hétig lesz működőképes, és egy holdjáró segítségével egy sor kísérletet végez, adatokat szolgáltatva a holdi talaj és kőzetek tulajdonságairól, kémiai és elemi összetételéről.

Oroszországon és Indián kívül az Egyesült Államok és Kína is tervez missziót a Hold déli pólusához.

Mi lesz most az orosz Hold-kutatással?

Oroszország nagy csinnadrattával készült a holdra szállásra, azonban a kudarcról igyekezett nem megemlékezni: az állami televízióban mindössze a nyolcadik hír volt, 26 perces anyagot közöltek róla, és még a távoli Tenerifét sújtó erdőtüzek is fontosabbak voltak a híradó szerkesztői számára.

Jurij Boriszov, az orosz űrügynökség, a Roszkoszmosz vezetője azonban megszólalt, mondván, Oroszország létfontosságú nemzeti érdeke, hogy folytassa a Hold-expedíciókat. Szerinte itt nem csupán egy ország presztízséről van szó, hanem védelmi képességek biztosításáról és a technológiai szuverenitás eléréséről.

Az orosz Hold-kutatás egyik veteránja, a 90 éves Mihail Marov szomorúan konstatálta, hogy ez valószínűleg az utolsó reménye volt arra, hogy lássa az orosz Hold-program újjáéledését. Marovot annyira lesújtotta a kudarc, hogy kórházba kellett szállítani. Megjegyezte, reméli, szigorúan kivizsgálják, miért nem sikerült a holdra szállás.

Pénteken a Roszkoszmosz közleményében azt írta, mérlegelik, hogy 2025–2026-ban újabb kísérletet tegyenek egy automata állomás sikeres landoltatására a Hold déli pólusán.

Az orosz űrkutatást több rendszerszintű probléma is sújtja. Orosz tudósok panaszai szerint a vezetők gyakran megvalósíthatatlan programokra pazarolják a pénzt, nagy problémát okoz az Oroszországban mindent átjáró korrupció, illetve a posztszovjet tudományos képzési rendszer leépülése. Ezek mellett a nyugati szankciók is hozzájárulhattak ahhoz, hogy az orosz űrkutatás nem tud technológiailag megfelelően fejlődni. Moszkva azonban nem adja fel, és újabb missziókat tervez, sőt a távlati cél az, hogy Kínával együttműködve állandó Hold-állomást hozzanak létre.

A hidegháború idejéhez hasonlóan az űr- és Hold-kutatás újra a nagyhatalmi játszmák színterévé válik, ahol az egyik oldalon áll az Egyesült Államok, a másik oldalon Kína és Oroszország,

de már olyan kisebb-nagyobb hatalmak is beszálltak, mint az Európai Unió, India, Japán, Izrael és az Egyesült Arab Emírségek.

Az Egyesült Államok 2020-ban jelentette be az Artemis-egyezmények aláírását, melyeket az USA űrprogramja, az Artemis-program után neveztek el. A jelenleg 27 ország által aláírt egyezmények a Hold, a Mars és más űrobjektumok feltárásának, valamint erőforrásaik békés felhasználásának alapelveit akarják lefektetni. Mivel Oroszország és Kína nem csatlakozott az egyezményekhez, várható, hogy a jövőben a Hold és más égitestek feltárása is a földi geopolitika folytatása lesz más eszközökkel.

