Még bármi kisülhet az ősz legnagyobb politikai összecsapásából, de Brüsszelben a legrosszabbra készülnek

Október 15-én lesz az ősz legfontosabb európai választása, a lengyel parlamenti választás, amelynek kimenetele jelen pillanatban teljesen bizonytalan: a különböző felméréseket összesítve lényegében ugyanannyi esélye van annak, hogy a Jarosław Kaczyński vezette konzervatív PiS folytatja a kormányzást, mint hogy egy polgári koalíció élén visszatér a volt kormányfő, a nyugatos Donald Tusk. A választásnak komoly tétje van az Európai Unió szempontjából is. A Financial Times információi szerint Brüsszelben bár rezignáltan, de előre elkönyvelték Kaczyńskiék újabb győzelmét az EU ötödik legnagyobb gazdaságában.

Az esélyesek

A jelenlegi közvélemény-kutatások szerint öt pártnak, pontosabban öt pártszövetségnek van esélye bejutni az október 15-én esedékes lengyelországi választások után a parlament alsóházába, a Szejmbe.

Egységes Jobboldal (Zjednoczona Prawica – ZP), amelynek fő ereje a Jarosław Kaczyński vezette Jog és Igazságosság (Prawo i Sprawiedliwość – PiS). Jelenleg az ebben az erősen konzervatív és EU-szkeptikus pártszövetségben lévő pártok adják a kormánykoalíciót.

(Zjednoczona Prawica – ZP), amelynek fő ereje a vezette (Prawo i Sprawiedliwość – PiS). Jelenleg az ebben az erősen konzervatív és EU-szkeptikus pártszövetségben lévő pártok adják a kormánykoalíciót. Polgári Koalíció (Koalicja Obywatelska – KO), amelynek vezető ereje a 2007 és 2014 közötti miniszterelnök, Donald Tusk vezette Polgári Platform (Platforma Obywatelska – PO). A KO a kormánykoalíció legesélyesebb kihívója, jobbközép, centrista–liberális, nyugatos pártokból áll.

(Koalicja Obywatelska – KO), amelynek vezető ereje a 2007 és 2014 közötti miniszterelnök, vezette (Platforma Obywatelska – PO). A KO a kormánykoalíció legesélyesebb kihívója, jobbközép, centrista–liberális, nyugatos pártokból áll. Szabadság és Függetlenség Konföderáció (Konfederacja Wolność i Niepodległość), három szélsőjobboldali párt formációja. Erős EU-szkepticizmus, Nyugat-ellenesség és abortuszellenesség jellemzi a szövetséget, Ukrajna támogatásával szemben is kritikusak, ugyanakkor gazdaságpolitikájukban szélsőségesen libertariánusok. Kizárták, hogy bármelyik nagy erővel is koalícióra lépjenek.

(Konfederacja Wolność i Niepodległość), három szélsőjobboldali párt formációja. Erős EU-szkepticizmus, Nyugat-ellenesség és abortuszellenesség jellemzi a szövetséget, Ukrajna támogatásával szemben is kritikusak, ugyanakkor gazdaságpolitikájukban szélsőségesen libertariánusok. Kizárták, hogy bármelyik nagy erővel is koalícióra lépjenek. Baloldal (Lewica), amely az Új Baloldal (Nowa Lewica) és a Baloldal Együtt (Lewica Razem) pártok szövetségéből született. Szociáldemokrata, nyugatos, EU-párti programmal rendelkeznek, ezért a KO-hoz állnak közelebb, és annak potenciális koalíciós partnerei lehetnek, bár szavakban igyekeznek a két nagy közé pozícionálni magukat.

(Lewica), amely az (Nowa Lewica) és a (Lewica Razem) pártok szövetségéből született. Szociáldemokrata, nyugatos, EU-párti programmal rendelkeznek, ezért a KO-hoz állnak közelebb, és annak potenciális koalíciós partnerei lehetnek, bár szavakban igyekeznek a két nagy közé pozícionálni magukat. Harmadik Út (Trzecia Droga – TD), két formáció, a Lengyelország 2050 és a Lengyel Koalíció szövetsége, utóbbi maga is egy szövetség, melynek vezető ereje a kisgazda–kereszténydemokrata Lengyel Néppárt. Mint ahogy a szövetség neve is mutatja, ők is a két nagy erő alternatívájaként határozzák meg magukat. A KO-nál konzervatívabb nézetekkel rendelkeznek, de nyugatos beállítottságúak, így inkább Tusk esetleges koalíciós partnerei lehetnek.

Két nagyobb és három kisebb pártszövetség esélyes tehát a parlamentbe kerülésre az október 15-i választáson. A három kisebb pártszövetség jellemzően a két nagy alternatívájaként határozza meg magát, de az establishmenten leginkább a Konföderáció esik kívül, amely a legnagyobb eséllyel gyűjtheti be a főáramú lengyel politikával elégedetlenek protestszavazatait. Nem véletlen, hogy arányaiban a Konföderáció rendelkezik a legtöbb fiatal szimpatizánssal.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 09. 07. Európa egyik legbizarrabb szélsőjobboldali pártja döntheti el az ősz legfontosabb választását

Míg a Konföderáció többször is határozottan kizárta a koalíció lehetőségét a két nagy erővel, a Baloldal és a Harmadik Út nem foglalt állást a kérdésben, de mindketten inkább a Polgári Koalícióval tudnának összebútorozni. Ha azonban a PiS-nek a többséghez kellenének a Konföderáció képviselői, sokan úgy gondolják, a Konföderáció kötélnek állna, és kormányra lépne – egy ilyen fejlemény nem lenne egyedülálló a politikatörténetben. De az is elképzelhető, hogy Kaczyńskiéknak a többséghez elég lenne néhány képviselőt átcsábítani a protestpárttól.

Jarosław Kaczyński w formie.Odcinek 99: Naczelnik uczy jak gasić wynajęte trolle przez Tuska i Giertycha. Nie tylko w internecie. pic.twitter.com/Yh7JFjj401 — Max (Hübner) September 20, 2023

Mit mutatnak most a közvélemény-kutatások?

A felmérésekben a pártok támogatottsága az utóbbi hetekben érdemben nem változott. A PiS vezette Egységes Jobboldal egyértelműen vezet, mögötte néhány százalékponttal a Polgári Koalíció áll. A három kisebb pártszövetség a 8–12 százalék körüli tartományban mozog, és közvélemény-kutatástól függ, hogy hányadik helyen áll.

A Politico több kutatást összesítő adatsorán látszik, hogy az elmúlt egy évben sem volt alapvető változás a pártok támogatottságában. Talán egyedül a Konföderációnak a nyár folyamán való felívelése érdemel említést, de az akkori 14 százalékról mára a párt 9 százalékra csúszott vissza. A PiS vezette Egységes Jobboldal 38 százalékon áll, a Polgári Koalíció 30 százalékon, utóbbi lehetséges koalíciós partnerei, a Baloldal és a Harmadik Út 10–10 százalékon.

Who's ahead in the polls in Poland?Our current poll of polls:PiS: 38% (-6)KO: 30% (+3)Lewica: 10% (-3)P2050+KP: 10%Konf: 9% (+3)+/- vs. 2019 result pic.twitter.com/4bTykpoPan — POLITICO (Poll) September 28, 2023

Egy másik közvélemény-kutató, a United Surveys szeptember 25-én megjelent felmérésében 33,8 százalékra teszi az Egységes Jobboldal támogatottságát, a KO 28,1 százalékon áll. A Harmadik Út 9, a Konföderáció 8,8, a Baloldal 8,7 százalékon áll. A felmérést megrendelő Wirtualna Polska portál szerint ha a százalékokat parlamenti helyekre váltjuk, a KO, a Harmadik Út és a Baloldal potenciális koalíciójáé lehet a többség. A 260 tagú Szejmben ugyanis a jelenlegi kormánypártok 194 helyet szereznének, a Konföderáció pedig 35-öt, tehát még ha koalícióra is lépne a két konzervatív párt, azzal – 229 hellyel – sem szereznének többséget. A KO és a másik két párt együtt viszont 230 helyet szerezne, egy szék pedig a német kisebbség képviselőjéé lenne. Bár ez a felmérés csak egy a sok közül, ebből is látszik, hogy

akár egyetlen parlamenti helyen is múlhat, milyen összetételű kormánya lesz Lengyelországnak.

A Pollster Research Institute szeptember 25-én megjelent közvélemény-kutatása szerint az Egységes Jobboldal 36,7 százalékot kapna, a Polgári Koalíció 30,4-et, a Harmadik Út 9,8-at, a Baloldal 9,7-et, a Konföderáció 8,6 százalékot. Szeptember 28-án a wPolityce.pl portálon megjelent felmérés szerint az Egységes Jobboldal 39 százalékon áll, a KO 30, a Konföderáció 10, a Baloldal és a Harmadik Út 9–9 százalékon. Az Ipsos 38,1 százalékra méri Kaczyńskiéket, 33-ra Tuskékat, 11,1-re a Baloldalt, 8,7-re a Harmadik Utat és 7,7 százalékra a Konföderációt.

Poland, Ipsos poll:PiS-ECR: 38% (-3)KO-EPP|RE|G/EFA: 33% (+3)Lewica-S&D: 11% (+2)TD PL2050/PSL-RE|EPP: 9% (+2)Kon~NI: 8% (-1)BS-*: 1%+/- vs. 8-11 September 2023Fieldwork: 22-25 September 2023Sample size: 1,000 https://t.co/TMumh6CCxH — Europe (Elects) September 27, 2023

A különböző felmérések tehát eltérő eredményeket hoznak, így ezek alapján jelen pillanatban teljesen kiszámíthatatlannak tűnik, folytathatja-e a kormányzást Kaczyński pártja, vagy 2014 után visszatér-e a miniszterelnöki székbe Donald Tusk.

Brüsszel Kaczyńskiék győzelmére készül

Kedden a Financial Times háttércikket közölt a lengyel választásokról, melyben azt írták, Brüsszelben sokáig azt remélték, hogy az Európai Tanács 2014 és 2019 közötti vezetője, később az Európai Néppárt elnöki posztját is betöltő Donald Tusk léphet kormányra október 15-ét követően, de az utóbbi időben az uniós diplomaták hangulata megváltozott, és

már a PiS győzelmére készülnek.

Míg a Polgári Koalíció és potenciális koalíciós partnerei EU-barát politikát folytatnak, addig a 2015 óta kormányzó PiS folyamatosan „hadban áll” Brüsszellel. A fő vitapont a lengyel igazságügyi rendszer reformja miatt bontakozott ki, a kormány ugyanis megkísérelte a harmadik hatalmi ágat jobban a befolyása alá vonni. Varsó ellen már 7-es cikkely szerinti eljárás és jogállamisági eljárás is indult, utóbbi miatt – Magyarországhoz hasonlóan – Lengyelország felé is be vannak fagyasztva a költségvetési pénzek, illetve a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) pénzei.

Donald Tusk emiatt csütörtökön azt a vádat fogalmazta meg Kaczyńskival szemben, hogy a lengyel adófizetők jelenleg a német gazdaságot támogatják.

Kaczyński finanszírozza a német gazdaság fejlődését

– jelentette ki a kormányfőjelölt.

Przewodniczący 19 państw pracuje nad Kopułą Europejską. Tylko jedno państwo powiedziało nie - to jest Polska pod rządami PiSu @donaldtusk — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) September 28, 2023

Lengyelország ugyanis alapesetben a legnagyobb bruttó befizető az EU-ban, vagyis ő kap vissza legtöbbet a befizetett pénzekből, de mivel most semmit nem kap, lényegében nettó befizetőnek tekinthető. Az, hogy Tusk éppen Németországra utalt, visszavágás a PiS-nek, amely azzal vádolja őt, hogy valójában Berlin ügynöke.

A Financial Times szerint az EU diplomatái nemcsak attól tartanak, hogy négy újabb küzdelmes év elé néznek Kaczyńskiékkal, hanem

ráadásul a szélsőjobboldali Konföderáció is bekerül a kormányba, amellyel így még nehezebb lesz dűlőre jutni.

Így a teljeskörű konszenzust igénylő kérdésekben még lassabban születnek majd meg a döntések, ha megszületnek egyáltalán.

Címlapkép: Sławomir Mentzen, a Konföderáció vezetője egy kampánygyűlésen egy korábbi fotót mutat Jarosław Kaczyńskiről és Donald Tuskról. Sean Gallup/Getty Images