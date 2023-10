A világ egyik legkaotikusabb országában terjeszkedne a NATO egyik legerősebb állama - Ennek meg mi értelme?

A török külpolitikával foglalkozó cikksorozatunk második részében arra próbálunk meg választ adni, hogy Ankara miért érdeklődik olyan kiemelten a háborúk sorozata által romba döntött, a pusztításból éppen felocsúdó korábbi nagyhatalom, Irak iránt. Bagdad a Közel-Kelet egyik nagyágyújából vált a túlélésért küzdő entitássá, ahol a szíriaihoz nagyon hasonló helyzet állt elő: kurd milíciák, kormányválságok, iráni jelenlét nehezíti Erdogan elnök manőverezését.

Ismert sémák és új kihívások

Törökország és Irak kapcsolata a szír helyzethez hasonlóan alapvetően összetettnek tekinthető, ugyankkor Irak esetében a török félre leselkedő veszélyek, valamint az Ankara számára prioritással bíró érdekek is nagyban hasonlítanak a szíriai eseményekhez. Egyik állam sem tud kellő mennyiségű erőt kifejteni az ország egész területén, mindkét országban jelentős a nem állami szereplők, valamint Irán jelenléte, illetve mind Irak, mind pedig Szíria esetében nagy méretű kurd lakosságról beszélhetünk, amely – ahogyan azt korábbi cikkünkben kifejtettük – Ankara számára jelentős fenyegetést jelenthet.

Mindettől függetlenül megjelölhetünk három olyan tényezőt, mely egyedivé teszi Irakot. E három tényező közül az első kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz:

Az iraki kurdok esetében olyan mértékű autonómiáról beszélhetünk , mely a térségben páratlan, így Ankarának az országban egy jóval erősebb – bár általánosságban még mindig széthúzó – veszéllyel kell szembenéznie.

, mely a térségben páratlan, így Ankarának az országban egy jóval erősebb – bár általánosságban még mindig széthúzó – veszéllyel kell szembenéznie. Mindezt ráadásul olyan terepen, mely Szíria északi részéhez viszonyítva kifejezetten barátságtalannak tekinthető, hegyekkel és völgyekkel szabdalt.

A harmadik egyedi jelenség az, hogy a török fél az Irakban tevékenykedő számtalan helyi, de nem állami szereplővel tart fent politikai-katonai kapcsolatokat, valamint folytat tárgyalásokat, melyek mind az országon belüli események dinamikáját, mind pedig Ankara és Bagdad kapcsolatát befolyásolják.

Távoli barátok

Az elmúlt fél évszázad során a török és az iraki kormányok kapcsolatát alapvetően a semleges-baráti tengelyen helyezhetjük el. Az 1980-as években lezajló iraki-iráni háború során Ankara – többek között az országra ekkor jellemző politikai zűrzavar következtében – jobbára semleges szerepet vett fel, gazdasági kapcsolatait mind a két állammal megtartotta, ugyanakkor Irak számára kedvezményesen adott el iparcikkeket, miközben a nyers olajat normál árfolyamon vásárolta meg, ezzel de facto anyagi támogatást nyújtva a bagdadi rezsimnek.

Az első öbölháború időszaka bizonyos szempontból mélypontnak tekinthető a két állam kapcsolatrendszerét tekintve, Ankara ugyanis a NATO egységek számára felhasználhatóvá tette saját repülőtereit, a konfliktus gyors lezárása azonban nem tette lehetővé a két állam közötti ellentétek elmélyülését, teret nyitott azonban egy mindkét fél számára előnyösnek tekinthető megállapodásnak:

az iraki kormány meggyengülésé magával hozta az északi kurd törzsek felemelkedését, Szaddám Husszein elnök azonban tisztában volt azzal, saját csapatait nem vetheti be hatékonyan a régióban.

E jelenség vezetett az Ankara és Bagdad közötti Határvédelmi és Együttműködési egyezmény aláírásához, mely lehetővé tette a török fegyveres erők számára azt, hogy az észak-iraki régióban aktívan szembe szálljanak a kurd milíciákkal. Ezen együttműködés engedményeivel Ankara napjainkban is aktívan él, függetlenül attól, hogy a ratifikáció óta Irak számtalan kormányváltáson esett keresztül.

Török katona Irak északi részén 2011 szeptemberében. Forrás: Zinzinzibidi via Wikimedia Commons

Irak 2003-as megszállásakor a török törvényhozás elutasította azon javaslatot, mely szerint saját csapataik aktívan részt vettek volna a műveletekben, Szaddám elnök eltávolítását követően pedig hangot adott azon reményének, hogy Irak a diktátor távozását követően végre egységesen lesz képes együttműködni Ankarával. Erdogan elnök ugyanakkor tisztában volt azzal, hogy az etnikailag és vallásilag is megosztott állam nem lesz képes a számtalan kisebb-nagyobb politikai és fegyveres csoport kezelésére. Ezen felismerés következményének tekinthetjük azt, hogy Törökország nem csak Bagdaddal, de számos nem állami szereplővel is aktív kapcsolatokat ápol, miközben az ország északi területein gyakran katonai műveleteket folytat.

Hegyek és kurdok

Ezek a katonai műveletek azonban egy olyan akadályba ütköznek, mely évezredek óta nehezíti meg a katonai vezetők életét: elég egy pillantást vetni Szíria, majd Irak északi területeire, és egyértelművé válik, az iraki terep közel sem olyan könnyen járható, mint a szír.

Míg Szíria és Törökország határvidéke döntően sík, addig az iraki-török határt a Taurosz hegység keleti nyúlványa uralja, mely nagy mértékben megnehezíti a török katonai egységek szárazföldi úton történő mozgatását: a szűk szorosokon sorban végighaladó konvojok könnyen eshetnek rajtaütések áldozatává, levegőből történő támogatásukat pedig éppen a magas csúcsok nehezítik meg számottevően.

A földrajzi viszonyok továbbá rengeteg előnyt kínálnak a térségben élő kurd fegyvereseknek: a régió eldugott völgyei, és barlangjai napjainkban is kiváló búvóhelyet biztosítanak a harcosok számára, melyeket Ankara csak nagy nehézségek árán tud felderíteni, és nagy veszteségek árán megtisztítani, emellett a könnyű felszerelést használó kurdok komolyabb gond nélkül meg tudják kerülni a török határon elszórt védelmi állásokat.

Észak-Irak topográfiája. Forrás: Urutseg via Wikimedia Commons

A 90-es években ugyan a török kormány határkiigazítást kezdeményezett, melyhez az indokot a határok korábbi politikai, és nem etnikai úton történő kialakítása szolgáltatta. Ankara szerint amennyiben a határok a hegyek gerincéről az alsóbb (egyébként olajban gazdag) területekre kerülnének, a hadsereg hatékonyabban tudna szembeszállni az ott megbúvó lázadókkal. A javaslatot mind Bagdad, mind a környező arab országok kategorikusan elutasították, így a török kormány – a határvédelem megerősítése mellett – kénytelen volt továbbra is határon átívelő akciókkal akadályozni a kurd fegyveresek tevékenységét.

Török szempontból a helyzetet tovább súlyosbítja az a tény, mely szerint az Iraki kurd lakosság képes sokkal nagyobb erőt kifejteni, jelentősen sikeresebb összefogás mellett. Ez a jelenség azonban felvet egy érdekes kérdést:

milyen körülmények vezethettek ahhoz, hogy Iraki Kurdisztán sokkal nagyobb egységben képes képviselni saját érdekeit? Az itt élő kurd törzsek könnyebben lendülnének túl a köztük meglévő konfliktusokon?

A választ Irak történelmének elmúlt három évtizedében szükséges keresni. A kurd lakosság döntő többsége négy ország területén oszlik meg: Törökországban, Iránban, és Szíriában autoriter rezsimek irányítása alatt, Irakban azonban Szaddám elnök bukását követően egy mesterségesen felállított demokratikus rendszerben, melynek kialakításakor az állam vallási és etnikai megosztottságának megfelelő törvényhozásbeli reprezentációja kiemelt figyelmet kapott. Az így kialakult rendszerben lehetőség nyílt arra, hogy az állam egymást követő két kormányfője, Dzsalal Talabáni, és Fuád Maszúm is kurd nemzetiségű politikusként került hatalomra, Talabáni pedig az Irak megszállását követően az Amerikai Egyesült Államok által létrehozott, Ideiglenes Kormányzótanácsnak is prominens tagja volt.

Dzsalál Talabáni kurd származású iraki miniszterelnök és George W. Bush amerikai elnök az Ovális Irodában 2007-ben. Talabáni 2014-ig töltötte be a kormányfői pozíciót, utódja a szintén kurd származású Fuád Maszúm lett. Forrás: Eric Draper via Wikimedia Commons

A vezető politikai pozíciók betöltése értelemszerűen nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az Irak északi részén élő kurd lakosság autonómiára irányuló törekvései nagyobb sikereket érhessenek el. A törvényhozásban való megjelenés lehetőséget adott az egyes kurd frakcióknak arra, hogy modern pártokat alakítsanak ki, melyek mind az országos, mind pedig a Kurd Autonóm Régiót érintő politikai versengésben sikeresebben vehettek részt.

Látszik tehát az, hogy míg a szíriai konfliktusban a kurd erők nem állami szereplőként jelennek meg, addig Irak esetében államilag elismert politikai entitásokként.

Mint ilyenek, értelemszerűen jelentősen biztosabb infrastruktúrával, nagyobb anyagi háttérrel, és bizonyos mértékben stabilabb támogatói bázissal rendelkeznek, mely lehetővé teszi mind a belső, mind pedig a külső veszélyforrásokkal szembeni hatékony védekezést.

Érdemes ugyanakkor felhívni a figyelmet arra, hogy bár a Kurd Autonóm Régió még napjainkban is stabilabbnak tekinthető Szíria északi területeihez mérten, korántsem beszélhetünk egy egységes államon belüli „államról”. Az államot benépesítő kurd törzsek közötti – gyakran évszázadok óta fennálló – konfliktusok a Szaddám-rezsim bukását követően is fennmaradtak, mi több, a régió irányítása fölötti versenyben politikai szemszögből vizsgálva ki is éleződtek, ezen jelenséget pedig Ankara logikus módon igyekszik saját hasznára fordítani.

Politikai megosztottság

A helyzet megértéséhez feltétlenül meg szükséges említeni az Iraki Kurdisztán irányításáért versenybe szálló három jelentősebb pártot: a Kurd Demokrata párt (KDP) a kurdok irányítása alatt álló terület északi részeit, Irbil és Dohuk provinciákat tartja ellenőrzése alatt, alapvetően törzsi alapon szerveződik, politikai értelemben pedig agrárpártnak tekinthető. A Szulejmánijja régiót, valamint 2017-ig az olajban rendkívül gazdag Kirkukot irányító Kurdisztáni Hazafias Unió (PUK) szavazói főleg az urbánus rétegekből kerülnek ki, profiljuk pedig alapvetően a szocáldemokrácia felé hajlik. A harmadik, jelentős területekkel rendelkező entitás a korábban már említett Kurdisztáni Munkáspárt (PKK), mely a Törökországgal és Iránnal határos hegyvidékeket, valamint a szír határ fölé magasodó Szindzsár hegységet tartja ellenőrzése alatt, valamint szocialista ideológiát képvisel.

Függetlenségért tüntető kurdok Irakban 2017-ben. Forrás: Levi Clancy via Wikimedia Commons

A három párt egymáshoz mért viszonya mind politikai, mind katonai értelemben konfliktusosnak tekinthető, ezen jelenség pedig külkapcsolataikban is megmutatkozik: a PUK fő támogatója a Törökország számára legnagyobb fenyegetést jelentő Irán, a párt sem Ankarával, sem az iraki központi kormánnyal, sem pedig a KDP-vel nem ápol jó kapcsolatokat a helyi lakosság körében azonban magas támogatottságnak örvend, a Kurd Munkáspárttal pedig tradicionálisan jó viszonyban van. A PKK-t állami szereplő nyilvánosan nem támogatja, Ankara álláspontja szerint azonban mind Irán, mind Szíria biztosít anyagi fedezetet a szervezet működéséhez. A munkáspárt több állam, köztük Törökország által is terrorszervezetként van nyilvántartva, fő profiljának pedig valóban a kis létszámmal, valamint kézifegyverekkel elkövetett, török-ellenes támadásokat tekinthetjük.

A Törökországhoz közelebb elhelyezkedő területeket birtokló KDP helyzete a fent említett két versenytárséval szöges ellentétet mutat. A párt élvezi az iraki központi kormányzat támogatását, valamint együttműködő viszonyt ápol Ankarával.

Törökország számára kiemelt fontossággal bír az, hogy Irak minél nagyobb területe fölött tegyen szert befolyásra, a meggyengült központi kormánnyal való jó viszony fenntartása ezen célt azonban nem elégíti ki. Kézenfekvő lépés tehát olyan, állami szint alatti entitásokkal is kapcsolatot tartani, melyek Ankara számára lépéselőnyt jelenthetnek a térségben. A KDP minden ilyen szempontnak megfelel: ellenséges a viszonya a regionális ellenfél Iránnal, valamint a kiemelt veszélyt jelentő PKK-val, azonban mediátorként szolgálhat Bagdad és Ankara között.

Törökország számára tehát az iraki manőverezés korántsem nevezhető egyszerűnek. Mind az iraki központi kormányzat, mind a kurdisztáni törvényhozás rendkívül megosztott, Teherán befolyása pedig hiába csökkent a kormányon belül jelentősen az elmúlt időszakban, el nem tűnt. Erre lehet példaként hozni a majd hetven különböző milíciából összeálló PMF-et (Popular Mobilization Front), mely hivatalosan Bagdad irányítása alatt áll, ugyanakkor számos kisebb alegységét Irán pénzeli. Ankarának ebben a komplex környezetben egyszerre kell saját határvédelmét biztosítania a kurdisztáni helyzet kezelésével, valamint a szélesebb körű biztonság- és gazdaságpolitikai igényeit kielégíteni a központi kormányzattal való kapcsolattartással, és az iráni befolyás visszaszorításával. Szíriához hasonlóan az iraki belpolitikai helyzet sem teszi lehetővé a gyors, tárgyalások útján történő konfliktuskezelést, a térség geopolitikai sajátosságai pedig jelentősen megnehezítik egy Oliva Ághoz hasonló volumenű katonai beavatkozás kivitelezését.

Címlapkép: iraki katonák Bagdadban a 2005-ös választásokat követően. A címlapkép illusztráció, forrása: Joe Raedle/Getty Images