Nagyot változott a világ Európában – A szélsőjobb példaképévé vált a régi nagy ellenség

Korábbi cikkünkben már foglalkoztunk azzal, hogy az európai társadalmi erőviszonyok jelentősen átalakultak az elmúlt évszázadban. Ameddig a kontinensen élő zsidók létszáma jelentősen lecsökkent, addig a bevándorlásnak köszönhetően a muszlimok létszáma megnőtt. Egyik csoportot sem lehet egy monolit egységként kezelni, mivel az állandó véleménykülönbség belső megosztottságot eredményez. A töredezettség a mostani reakcióknál is a felszínre kerül. Az árnyalt megközelítés azonban nem túlzottan jellemző a többnyire populista, leegyszerűsítő üzenetekkel kampányoló szélsőjobboldali pártokra. A szervezetek gyakran egy egységként kezelik a különböző népcsoportokat is (megjegyzendő, hogy ez nem csak rájuk jellemző vonás a politikai életben).

A szélsőjobboldali eszmék terjedése emelkedő pályán van Európában, különösen Nyugat-Európában élveznek egyre nagyobb támogatottságot a hasonló pártok a választók körében.

Az elmúlt egy évszázadban azonban nemcsak a zsidó-muszlim lakossági arányok tolódtak el a kontinensen, hanem a jobboldali szélsőségesek üzenetei is.

A második világháborúban a náci Németország által diktált jobboldali eszmék még azt tűzték ki célul, hogy teljesen megsemmisítsék az európai zsidóságot. A muszlimok nagyarányú érkezésével viszont teljesen megváltozott a hozzáállás, átalakultak az üzenetek. A jobboldali radikálisok egyre inkább Izrael mellett foglaltak állást, illetve az egyik fő üzenetté a bevándorlás ellenzése vált. Mára egyértelműen kijelenthető, hogy a legtöbb nyugati szélsőjobboldali párt filoszemita (azaz a zsidósággal rokonszenvező) pozícióba helyezte önmagát. Kérdés azonban, ez az állásfoglalás mennyire őszinte, illetve érdemes megvizsgálni Izrael reakcióját is a témában.

A Hamász radikális iszlamista mozgalom meglepetésszerű támadását követően Európa-szerte aktiválták magukat a politikai oldalak, a legtöbben azonnal részvétüket fejezték ki az áldozatok miatt, és támogatásukról biztosították Izraelt.

How symbolic. This isRome, Italy: A demonstration of support for Israel as the Israeli flag is projected over the Titus Gate. Titus was the destroyer of the Second Temple in Jerusalem, FYI. #Israel_under_attack