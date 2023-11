Furcsa fegyverekkel harcolnak az izraeli katonák – Mégis mik ezek?

Az izraeli-palesztin konfliktus októberi kiújulásával óhatatlanul egyre több kép jelent meg az Izraeli Védelmi Erők (IDF) katonáiról, akik a sokak által ismert M16-os és M4-es gépkarabélyok mellett egy furcsa, sci-fibe illő fegyverrel is gyakran láthatóak, ami mintha fordítva lenne összeszerelve. Nézzük, mik ezek.

Az izraeli katonák által használt fegyverek a Tavor fegyvercsaládhoz tartoznak és nem elhibázott összeszerelés miatt néznek ki olyan furcsán. A működési elv neve bullpup (magyarul pitbullkölyök), melyet tömzsi, agresszív kinézetük miatt kaptak.

A bullpup működési elv a hidegháború végén vált népszerűvé, az elterjedtebb, hagyományos kialakítású vetélytársakat azonban soha nem tudták kiszorítani.

XX. századi csúcstechnológia

A bullpup fegyverek lényege röviden az, hogy az elsütőszerkezetet, ezáltal pedig a tárat a pisztolymarkolat és az elsütőbillentyű mögé helyezik el, ezáltal hasznosítva a fegyver tusájában található kihasználatlan teret, melynek eredménye egy összességében rövidebb, mégis hosszú csövű fegyver lesz.

Ennek a kialakításnak az első dokumentált példánya valóban matuzsálemi: a brit Thorneycroft karabélyt 1901-ben tesztelték le a szigetország fegyveres erői, igaz, ekkor még egy forgó tolózáras ismétlőpuskát, nem pedig egy öntöltő, vagy automata fegyvert. A Thorneycroft forradalmi újítás volt ugyan, azonos csőhosszal is 19 centivel rövidebb volt a korban használt brit Lee-Enfield puskáknál, és könnyebb is volt, ugyanakkor megbízhatatlan, ergonómiailag rosszul kialakított koncepciónak számított, így néhány prototípusnál több sosem készült belőle.

A bullpup visszatérése ismét az Egyesült Királysághoz köthető: London nemhogy öntöltő puskák nélkül lépett be a második világháborúba (az ilyen fegyverek a korban meglehetősen ritkák voltak, a háború eljén nagy számban csak a franciák használták őket), de a világégés végeztével is a nagyjából ötven éves Lee-Enfield-ek modernizált verzióit tartották rendszerben. A britek a ’40-es évek végén egy Egyesült Királyságba emigrált lengyel fegyvergyáros segítségével megalkottak egy futurisztikus gépkarabélyt, mely az EM-2 nevet kapta.

Az EM-2-es prototípusa, a világ első rendszerbe állított bullpupja. Forrás: Wikimedia Commons

Az EM-2 két szempontból volt történelmi jelentőségű fegyver: egyfelől ez volt a világ első rendszerbe állított bullpupja, másfelől a nyugati hatalmak első gépkarabélya, két évvel megelőzve a sokkal sikeresebb belga FN FAL-t.

A szovjetek az AK-47-essel ugyan szintén megelőzték a nyugati hatalmakat (érdekesség, hogy a legendás orosz fegyver egyik vetélytársa is egy bullpup volt), az EM-2 ugyanakkor kiváló fegyvernek ígérkezett, 1951-ben hivatalosan is rendszerbe állították az Egyesült Királyságban. A NATO sztenderdizációs doktrinája azonban megpecsételte a gépkarabély sorsát: hosszas vita után a katonai szövetség úgy döntött, hogy a 7,62x51 mm-es lőszert fogja alkalmazni, az EM-2-est pedig túl bonyolult lett volna átalakítani, így London a belga FAL mellett döntött, L1A1 néven kisebb módosításokkal rendszeresítete. EM-2-esből összesen 59 darab készült.

A Bullpupok visszatérésére egészen 1977-ig kellett várni, amikor a NATO-hoz egyre közelebb kerülő Ausztria nagy múltú Steyr fegyvergyára elnyerte a FAL leváltására kiírt tendert az AUG gépkarabéllyal, mely már a napjainkban is elterjedt 5,56x45-ös lőszert tüzelte. Az AUG népszerű fegyvernek számított, Írország, Ausztrália és Új-Zéland is rendszeresítette, előbbi kettőnél napjainkban is szolgálatban áll.

Az igazi áttörés: a Steyr Mannlicher gyár AUG gépkarabélya az első nagy számban gyártott bullpup. Forrás: Steyr Mannlicher via Wikimedia Commons

Az osztrákokat a franciák követték, akik 1978-ban rendszeresítették a FAMAS gépkarabélyt. Elterjedt mondás az, hogy a franciák nem másolnak senkit, és a franciákat sem másolja senki, ha fegyverekről van szó, erre pedig nincs is jobb példa mint a FAMAS körüli mizéria. Párizs nagy nehezen beleegyezett ugyan a 7,62-es NATO lőszer alkalmazásába, de se a belga FAL-t sem az amerikai M-14-est nem volt hajlandó szolgálatba állítani, helyette maradtak az öntöltő puskáknál, amik a 70-es évek elejére már végletekig elavultnak számítottak.

Az ezek leváltására tervezett FAMAS sem volt egyszerű eset,

a más országok által alkalmazott 5,56-os lőszerek ugyanis nagyobb lőportöltettel készültek, mely miatt a nyugati lőszerekkel tüzelő francia gépkarabélyok első szériája, az F1-es rendre meghibásodott.

A modernizált G2 variánsok már a NATO sztenderd lőportöltettel is működőképesek voltak, de 2017-ben a franciák lecserélték őket, meglepő módon a „normál” elrendezésű német HK 416-osokra. A FAMAS nagyobb számban sosem került expotálásra.

Francia FAMAS F1 gépkarabély. Forrás: David Monniaux via Wikimedia Commons

A ’80-as évekre a britek is elkezdték keresni a FAL utódját, választásuk pedig a hazai L85-ös bullpupra esett, melyet SA80 néven rendszeresítettek, és hosszú évekre szitokszóvá tették a bullpup rendszert. Az SA80-as esetében komoly bizonyossággal kijelenthető, hogy a tervezőmérnököknek fogalma sem volt arról, milyen feltételeknek kell megfelelnie egy modern gépkarabélynak: a fegyver alkatrészei törtek, a villaláb rendre összecsuklott tüzelés közben, a harctéren előforduló összes szennyeződés megakasztotta a fegyvert, ami egyébként pontatlan is volt, ráadásul kényes a lőszer minőségére.

Egy anekdota szerint a Távol-Keleten bevetett fegyverek műanyag alkatrészei oldódni kezdtek a katonák által használt szúnyogriasztótól, a gyártó BAE Systems egyik alkalmazottja pedig azt is elismerte, hogy egyáltalán nem érdekelte őket, működnek-e a fegyverek.

Jó ötlet, borzasztó megvalósítás: egy amerikai katona teszteli a brit SA80A1-esét Hawaii-n. Forrás: LCPL Simon Martin, USMC via Wikimedia Commons

London 15 évig hallgatta a katonák panaszait, majd felkérték a kiváló renoméval bíró német Hechler & Koch gyárat arra, hogy tervezzék újra a fegyvert. A németeknek gyakorlatilag semmilyen tapasztalata nem volt a bullpup rendszerrel, ez azonban nem zavarta túlzottan őket: megállapították, hogy alapvető tervezési hibáktól szenved a fegyver, néhány hónap alatt újrarajzolták, és már küldték is az A2-es variánsokat Afganisztánba, ahol a brit katonák meglepve tapasztalták, hogy a fegyverek működnek. Az SA80 azóta átesett még egy módosításon, London tervei szerint legalább 2024-ig szolgálatban marad.

A ’90-es években a keleti hatalmak is megpróbálták megalkotni saját bullpupjaikat, az oroszok kevesebb, a kínaiak valamivel több sikerrel. A Moszkva által rendkívül kis számban rendszeresített OC-14-es gépkarabélyok és SZVU mesterlövész-fegyverek pontos harctéri teljesítménye nem ismert, az azonban biztos, hogy a jóval megbízhatóbb AK-74-esek és SZVD-k kiszorítására esélyük sem volt.

Kifordított Kalasnyikov: az orosz OC-14-est csak a különleges alakulatok használják. Forrás: Marcus Burns via Wikimedia Commons

A kínai Type-95-ös ezzel szemben a világ egyik legnagyobb számban gyártott fegyvere, és bár Peking nem igazán vetette be éles harcokban a fegyvert, állításuk szerint minden paraméterében felülmúlja a nyugati gépkarabélyokat. A kizárólag félautomata tüzelési módra képes variánsok egy része eljutott az amerikai piacokra is, az azt kipróbálók ezzel az állítással nem igazán értenek egyet. 2019-re Peking is egy hagyományos elrendezésű fegyver bevezetése mellett döntött, ez lett a Type-191-es.

Fejlődés a XXI. században

Az ezredfordulót követően Izrael volt az első állam, amely az addig szolgálatban álló amerikai M4/M16 szériát, és a saját fejlesztésű Galil gépkarabélyokat bullpup fegyverekre kezdte el lecserélni. A szintén helyi fejlesztésű Tavor TAR-21, illetve annak rövidebb csövű CTAR és MTAR (hivatalosan X95) verziói 2018 környékén kezdték el tömegesen leváltani a hagyományos elrendezésű fegyvereket.

Míg a XX. század bullpupjai számos hibával küzdöttek, addig a TAR-széria a rendelkezésre álló információk szerint kiváló fegyver, mely sokat merít a Kalasnyikovok robosztus, megbízható gázrendszeréből, még ha ez első ránézésre nem is látszik. A fegyver különféle variánsai népszerűek Dél- és Délkelet-Ázsiában, illetve Ukrajna is gyártja licenc alapján őket a Fort 220-as széria keretében.

Az izraeli Tavor TAR-21-es. Forrás: MathKnight via Wikimedia Commons

A bullpup elrendezés valószínűleg legfurcsább külalakkal megáldott példánya a belga FN F2000-es gépkarabélya, ami már tényleg jobban hasonlít valamely sci-fi lézerpuskáira, mint egy konvencionális 5,56-os fegyverre. Az elsőre ormótlannak tűnő fegyver a használói szerint rendkívül kényelmes, a belgák 2004-ben, a szlovén hadsereg pedig 2007-ben állította rendszerbe, de a lengyel különleges alakulatok és több ázsiai ország is alkalmazza kis számban. Az F2000 harctéri teljesítményéről egymásnak ellentmondó beszámolók láttak napvilágot, egyesek szerint megbízhatatlan, míg mások remek karabélynak tartják. Az FN gyár renoméja alapján az utóbbi egy reális állítás, ugyanakkor tény az, hogy a fegyver még a hasonszőrű társaihoz képest is „túlépített”, a több alkatrész pedig több meghibásodást hordozhat magában.

A bullpupok legfrisebb, tömegesen gyártott verzióját a horvátok dobták piacra 2005-ben: a VHS névre keresztelt fegyvert a horvát fegyveres erők mellett Románia is rendszeresíteni tervezi, de egy ideig a franciák is gondolkoztak azon, hogy szolgálatba állítják. Legnagyobb számban ugyanakkor az iraki fegyveres erőknél lehet megtalálni, nagyjából 100 ezer darabot vásároltak belőle. A háború előtt Ukrajna is próbálkozott egy Maljuk nevű fegyver rendszeresítésével, a 2022-es orosz invázióig azonban valószínűleg csak néhány száz példány került ki a csapatokhoz.

A jövő fegyvere, vagy furcsa hóbort?

Kérdésként merülhet fel az, hogy ha a bullpup elrendezés rövidebb fegyvert, ugyanakkor hosszabb csövet, ezáltal jobb ballisztikai tulajdonságokat eredményez, akkor miért nem terjedt el szélesebb körben a koncepció, ennek pedig számos oka van.

Vitathatatlan tény az, hogy a bullpupok rendkívül kényelmes fegyverek: a súlyelosztásuk remek, nem olyan orrnehezek, mint a tradicionális gépkarabélyok, illetve felszerelhetőek a legtöbb olyan kiegészítővel amivel más hasonló rendeltetésű eszközök, ugyanakkor éppen a fegyver „elejére” koncentrálódó kisebb tömeg miatt sorozatlövés közben a torkolat hajlamos felfelé mászni.

Űrhajó vagy gépkarabély? - egy szlovén FN F2000 Tactical. Forrás: Wikimedia Commons

Tovább rontja a fegyverek pontosságát az elsütőszerkezet is: mivel a mozgó alkatrészek a tusban kapnak helyet, valamilyen módon össze kell kötni őket az elsütőbillentyűvel, ezt pedig rendszerint egy hosszú pálcával oldják meg, melynek következtében az elsütőbillentyű meglehetősen „szivacsos”, nagyobb erőkifejtés kell a lövések leadásához.

A tár elhelyezése szintén tud gondokat okozni: a pisztolymarkolat előtt elhelyezett szekrénytárak a katonáknak kézre állnak, a bullpup rendszer esetében azonban a használónak gyengébb kezével az előágyról hátra kell nyúlnia a tárcseréhez, ez a pár másodpercnyi különbség pedig harcérintkezés közben élet és halál között dönthet.

A legsúlyosabb, ugyanakkor legritkábban előforduló probléma szintén az elsütőszerkezet elhelyezkedéséhez kapcsolódik:

bár modern fegyverek esetében rendkívül kicsi az esély arra, hogy a lőszer a csőbe jutás előtt elsül, amennyiben erre mégis sor kerül, úgy a detonáció közvetlenül a katona arca mellett fog bekövetkezni, komoly sérüléseket okozva a használónak.

Egyes bullpupoknál, például az orosz OC-14-esnél ráadásul a balkezes katonák is gondban vannak, mivel a fegyver éppen az arcukba löki a forró, elhasznált töltényhüvelyeket, ugyanakkor a legtöbb modern fegyver változtatható irányú hüvelykivetővel orvosolta ezt a problémát.

Példa egy bullpup géppisztolyra: belga FN P90 személyvédelmi fegyver. A tár nincs a képen, a fegyver tetején kap helyet. Forrás: DickClarkMises via Wikimedia Commons

A szélesebb körben való elterjedés legfőbb gátja ugyanakkor a fegyverek ára:

a bullpup rendszer kialakításából eredően bonyolultabb, nehezebben karbantartható, mint a tradicionális elrendezésű fegyverek, így mind gyártása, mind fenntartása költségesebb.

Mindettől függetlenül a rendszer megtalálta a saját piacát, napjainkra lényegében az összes kézifegyver kategóriában vannak képviselői, és számos ország alkalmazza őket kisebb-nagyobb mennyiségben.

Címlapkép: izraeli katona egy MTAR gépkarabéllyal 2008-ban. A címlapkép forrása: IDF via Getty Images