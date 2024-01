Rejtélyes kínai hajók jelentek meg a világ legérzékenyebb területein - Titkos hódítási terv állhat a háttérben?

A kínai gazdasági felemelkedés lehetővé tette Pekingnek, hogy az ország globális nagyhatalmi álmokat is dédelgessen. Ennek egyik meghatározó része, hogy mindenben felvegye a versenyt az Egyesült Államokkal, amely korábban megkérdőjelezhetetlenül a világ hegemónjának szerepében tündökölt. A kínai vezetés törekszik is behozni a hátrányát, katonai szempontból leglátványosabban talán a tengeri fejlesztések zajlanak, mivel Peking szeretné messze az országhatárokon túlra is kiterjeszteni a hatalmát.

Az elmúlt napokban attól zengett a világsajtó, hogy húszi lázadók támadásokat indítottak kereskedelmi hajók ellen a Vörös-tenger bejáratánál, a Báb el-Mandeb tengerszorosnál. Az ismétlődő esetekre válaszul azonnal nyugati hadihajók siettek a térségbe, sőt, azóta már a felkelők bombázását is megkezdték.

A forgalmas tengeri útvonal akadályozása azonban más szempontból is érdekes lehet: jól példázza, hogy mennyire tehetetlen Kína a hasonló helyzetek elhárításánál.

A keleti nagyhatalomnak egyelőre nincs meg a képessége ahhoz, hogy a hasonló helyzetekben megfelelő erőt tudjon mutatni. Pekingben érzik a helyzet visszásságát, ezért igyekeznek folyamatosan egyre nagyobb figyelmet fordítani a terjeszkedésre.

Ahhoz, hogy eddig elérjenek, még a kínai haditengerészet előtt van a teljes Indiai-óceán is, ahol már elkezdett tevékenykedni az ország. Az ismeretlen vizekre kutatóhajókkal érkeznek meg először, hogy ott felmérjék az áramlatokat, a vízi környezetet, hogy a jövőben ezek az információk a flotta segítségére legyenek. A célok eléréséhez Kína a világ legnagyobb kutatóhajóflottáját fejlesztette ki, amely hivatalosan tudományos célokból és a kereskedelmi járművek számára gyűjt információkat. Ezt azonban a riválisok kétkedve fogadják, szerintük a kinyert adatok „tudományos” szempontjai elenyészőek, valójában egyértelműen a hadiflottának dolgoznak a kutatók, hogy ezzel is megkönnyítsék a várható jövőbeni terjeszkedést. A hasonló kínai felmérések mára a világ minden területére kiterjednek. A Windward Intelligence Platform adatai szerint az elmúlt években több százezer órát töltöttek a kínai járművek a világ különböző részein megfigyeléssel.

A Center for Strategic and International Studies (CSIS) elemzése szerint az észlelt 64 jármű 80 százaléka gyanús viselkedést tanúsított: ők is ugyanazt feltételezik, mint Kína riválisai: a gyűjtött anyagok „kettős felhasználásúak” – azaz a katonai célra is használhatók. A mozgolódás a Dél-kínai-tenger térségében a legnagyobb, de egyre aktívabbak a hasonló akciók az Indiai-óceán térségében is.

Now a second survey/research vessel, the Shi Yan 1, has entered the ' exclusive economic zone northwest of Luzon. A third, the Xiang Yang Hong 03, may also be headed there. #China — Ray (Powell) October 25, 2023

Fontos megjegyezni, hogy hasonló felméréseket egyáltalán nemcsak Kína végez, hanem a világ számos országa igyekszik mélytengeri adatokra szert tenni.

Ami megkülönbözteti a keleti nagyhatalmat a többi tengeri hatalomra törekedő államtól, az a féltérképezés mértéke: sokszorosan nagyobb flottát építettek ki a célra, mint bármelyik másik rivális.

Peking nem könnyíti meg a nemzetközi szervezetek dolgát, jellemzően nem oszt meg túl sok adatot ezekről a járművektől, ami még több kétségnek ad helyet a világban. Ezen felül a járművek tulajdoni háttere sem segít eloszlatni a kételyeket:

A legtöbb kutatóhajó kínai állami tulajdonban van vagy a minisztériumokhoz közeli szervezetek üzemeltetik őket. Olyanok is, amelyek együttműködési megállapodásokat kötöttek a haderővel. Ilyen például a Kínai Tudományos Akadémia is.

Olyanok is, amelyek együttműködési megállapodásokat kötöttek a haderővel. Ilyen például a Kínai Tudományos Akadémia is. Több jármű a sereg tulajdonában állt, mielőtt „polgári” tulajdonosa lett.

Számos hajót a Kínai Parti Őrség üzemeltet, amely szorosan kapcsolódik a kínai haderőhöz.

De miért zavar ez bárkit is?

Joggal merül fel a kérdés, hogy a tengerekről adatot gyűjteni pontosan miért zavar bárkit is, főleg, ha az még tudományos célokat is szolgál. A kérdés megválaszolásához előbb érdemes megvizsgálni, hogy pontosan milyen aktivitást mutatnak ezek a járművek a világtengereken.

Egyrészt gyanúsan sok alkalommal tűnnek fel ezek a járművek a katonailag fontos objektumok közelében, amelyek arra engedik következtetni a biztonsági szakembereket, hogy megfigyelési munkálatokat végeznek.

Ezek egyértelműen a többi ország infrastruktúráját mérik fel, amely határozottan csípi a kormányok szemét. Hasonló problémáról panaszkodott legutóbb India kormánya is, amikor Srí Lankán kért kutatási engedélyt egy kínai jármű. A papírokat végül nem szerezték be a colombói hatóságoktól, amit nagy győzelemként értékeltek Újdelhiben. Ez viszont nem változtat a tényeken, Kína rendszeresen figyeli meg akár az indiai katonai kikötőket is.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 01. 03. Elhasalt Kína terjeszkedési terve – Riválisa aratott nagy győzelmet a kritikus területen

A másik fontos gond, hogy ezek a járművek gyakorta tűnnek fel azokon a területeken, amelyek államközi viták kereszttüzében vannak. Például Peking a Dél-kínai-tenger szinte egészét magáénak követeli, ám ezzel jó néhány ország nem ért egyet egyet: vitatatja Kína területi követelését Malajzia, Vietnam, Brunei, a Fülöp-szigetek, de még Tajvan is. A feszültségekkel tarkított térségben rendszeresen jelennek meg ezek a „kutatóhajók”.

Nem véletlenül okoz minden kínai vízi jármű egyre nagyobb gyanakvást a térségi államoknál, állandóan felmerül, hogy valójában ezek Pekingnek kémkednek.

Továbbá az is rendszeresen elhangzik, hogy ezek a járművek igazából Kína „vitathatatlan szuverenitási igényét” segítenek érvényesíteni a területen. Ráadásul a hajók jó része nem is rendelkezik engedéllyel, így merészkednek be mások kizárólagos gazdasági övezetébe, amelyet a nemzetközi jog is tilt. 2019-ben már összecsapásig vezetett a tevékenység Indiával, amikor egy kínai jármű az indiai partok közelébe merészkedett.

A hasonló tevékenység egyébként a kínai ötéves terv része, Pekingben a hosszútávú stratégia megfogalmazza, hogy ilyen „mélytengeri kutatásokat” végezzenek. A hatóságok a dokumentumban ezeket össze is kötötték a katonai célokkal, így nem hagytak túl sok kétséget a tevékenység valódi céljáról.

s Haiyang Dizhi Ba Hao research vessel has been conducting an illegal survey of s exclusive economic zone for over a month, accompanied by coast guard and maritime militia vessels.Analysis at the blog: #China — Ray (Powell) July 24, 2023

A tenger alatti képességekben Kína egyelőre jelentős lemaradásban van az Egyesült Államok haditengerészetétől, az így megszerezett információk viszont megkönnyíthetik a keleti nagyhatalom számára a felzárkózást.

A hasonló geopolitikai célokat célzó aktivitások ráadásul egyáltalán nem hatnak újdonságként: Kína már évek óta polgárinak beállított hajókkal törekszik a céljai megvalósítására. 2019-ben és 2020-ban a Hsziang Yang Hung 06 nevű kínai hajó több mint 10 ezer kilométert tett meg az Indiai-óceánon, miközben egy sor eszközt kihelyezett a nemzetközi vizeken. A kínai stratégia szerint a „Két óceán és egy tenger” területén kell óceánmegfigyelő hálózatot kiépíteniük. Ez egyértelműen a Csendes- és az Indiai-óceánt, valamint a Dél-kínai-tengert jelölik.

Ez egybevág azzal a kínai védelmi fehér könyvben megfogalmazott céllal miszerint az ország „stratégiai peremét” kijjebb kell tolni.

2023-ban az egyik kutatójárművet azzal gyanúsították meg Banglades partjainál, hogy valójában nem is az óceánokkal kapcsolatos információkat gyűjt be, hanem a tengerfenéken keres nyomokat kiaknázható nyersanyagok után. Ez a jármű vélhetően kapott engedélyt a tevékenységére, viszont az eset jól példázza, hogy nem kizárólag az óceánokról gyűjtenek adatot a hasonló járművek, hanem a víz alatt fellelhető természeti kincsekről i szívesen gyűjtenek információkat.

Ez szintén egyezik Peking geopolitikai céljaival: minél nagyobb előnyt szerezni a nyersanyagok utáni globális versenyfutásban.

A nagyfokú kutatói érdeklődés a nemzetközi közösségben is gyanút ébreszt. Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma például úgy nyilatkozott, hogy Kína vélhetően egy katonai támaszpontot készül létesíteni Srí Lankán, ezért növekedett meg a szigetország körül a kutatások száma. A hasonló információk elengedhetetlenek Pekingnek, ha valóban versenyre akarnak kelni az Egyesült Államokkal a világ tengereinek uralmáért. Egy 2014-es eset mutatja, hogy milyen veszélyeket tartogat magában az óceán és az ismeretlen helyzet: akkor majdnem elsüllyedt egy kínai tengeralattjáró Hainan szigete mellett, mivel hirtelen változtak meg a körülmények. Akkor sikerült megmenteni a járművet és a legénységet, de más kérdés, hogy sok ezer kilométerre Kína partjaitól hogyan lennének képesek reagálni a hirtelen változó helyzetre.

A világ persze nem nézi tétlenül a hasonló lépéseket, mint India mind pedig az Egyesült Államok aggodalmát fejezte ki a fejlemények miatt. A két nagyhatalom elkezdett nyomást gyakorolni Kína partnereit hogy csökkentsék a kapcsolataikat a keleti nagyhatalommal, ezzel megakadályozni Peking számára a hasonló tevékenységeket.

Kisebb sikerekről már beszámolhattak, de az biztos, hogy szigorúbb fellépés hiányában Peking nem nagyon fog visszakozni a terveitől.

Címlapkép forrása: Chen Jimin/China News Service via Getty Images