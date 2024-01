Élre tört a radikális jobboldal Franciaországban, nehéz hónapok elé néz Emmanuel Macron

Néhány hónappal az európai választások előtt méretes lemaradásban van Emmanuel Macron francia elnök pártja a közvélemény-kutatásokban legfőbb ellenfele, Marine Le Pen pártjával szemben. A radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés tör előre, miközben az államfő egyre rendpártibb intézkedésekkel próbálja kifogni a szelet a vitorláikból. A francia kormánynak a gazdák nem nyugvó tüntetésével is szembe kell néznie.

Bár Franciaországban alapesetben a következő elnök- és nemzetgyűlési választások csak 2027-re várhatók, a június elején esedékes európai parlamenti választásokhoz közeledve a pártok már készülnek arra, hogy a választók mérlegre teszik teljesítményüket. Míg a végrehajtó hatalom fejét, az ország tényleges vezetőjét a franciák közvetlenül választják, a Nemzetgyűlésbe pedig egyéni választókerületekből kerülnek be a képviselők, az EP-választás arányos, listás voksolás, így sokkal tisztábban megmutatja, mekkora az egyes erők tényleges támogatottsága.

Ahogy a 2022-es elnökválasztás Emmanuel Macron és Marine Le Pen összecsapását hozta, az EP-választásokon valószínűleg Macron, illetve Le Pen pártja küzd majd az elsőségért. A nemzetgyűlési választásokra egységbe tömörült baloldal szétszakadni látszik, miután a szocialisták, illetve az egységes baloldali tömörülést, a NUPES-t vezető Jean-Luc Mélenchon és az ő Engedetlen Franciaországa (LFI) összekülönböztek a Hamász palesztin terrorszervezet megítélésében, és valószínűleg külön listán fognak indulni.

A közvélemény-kutatások jelenleg 7 százalékpontos előnyt mérnek a már nem Le Pen által vezetett, de de facto az irányítása alatt álló Nemzeti Tömörülésnek (RN) a Macron köré tömörülő centrista pártszövetséggel, az Együtt-tel (Ensemble) szemben. Bár az EP-választásnak közvetlen hatása nem lesz az elnök pozíciójára és a Nemzetgyűlésre nézve,

Macron számára nyilvánvalóan súlyos kudarc lenne, ha Le Pen pártja legyőzné a mögötte álló szövetséget.

Az államfő a radikális jobboldal előretörésére válaszul egy rendpártibb, bevándorlásellenesebb kurzust kezdett folytatni – jól mutatja ezt a tavaly év végén elfogadott új bevándorlási törvény. Ezt Macron pártja csak úgy tudta keresztülvinni a Nemzetgyűlésen, hogy beemeltek a Nemzeti Tömörülés által követelt passzusokat, amelyeket aztán az alkotmánybíróság nagyrészt alkotmányellenesnek ítélt. A törvényt illetően az Együttben sem volt egyetértés – a Macron-pártból 27-en ellene szavaztak, 32-en pedig tartózkodtak –, Aurélien Rousseau egészségügyi miniszter pedig tiltakozásul lemondott. Le Pen ellenben a szigorított törvény elfogadását a maguk „ideológiai győzelmének” nevezte.

Az azóta leváltott miniszterelnök, Élisabeth Borne már az elfogadáskor azt mondta, lehet, hogy a törvény egyes passzusai alkotmányellenesek lesznek – vagyis a kormánypárt is számíthatott arra, hogy bár látszólag engedményeket tesznek a szélsőjobbnak a törvény elfogadása érdekében, végül egy enyhébb törvény fog csak átmenni a „bölcsek” rostáján. A kormány nem is tervezi, hogy újabb törvényt nyújt be. A Nemzeti Tömörülés elnöke, Jordan Bordella az alkotmánybírósági ítéletet a „bírók puccsának” nevezte, amelyet a köztársasági elnök támogatásával követtek el.

Az új bevándorlási törvény azonban így is szigorúbb, mint a korábban érvényben lévő,

például a Franciaországban legálisan tartózkodó külföldi állampolgárokat mostantól kiutasíthatják, ha büntetőítéletet hoznak ellenük.

Macron és az immár Gabriel Attal vezette kormány elé most újabb nehézség tornyosul: ahogy Németországban, úgy Franciaországban is

feldühödött gazdák vonultak traktorokkal az utakra, hétfőre Párizs „ostromát” is beígérve.

A német kormányhoz hasonlóan a francia is azt tervezte, hogy fokozatosan megszünteti a mezőgazdasági gépek dízeltámogatását, de pénteken visszavonták a döntést. Ez azonban nem volt elég a gazdáknak. Marc Fesneau mezőgazdasági miniszter hétfőn megígérte, hogy Macron a héten esedékes uniós csúcson a mezőgazdaságot jobban támogató politikát fog szorgalmazni, és ő maga is Brüsszelbe utazik, hogy kiharcolja a parlagon hagyandó földterületek uniós szabályozásának enyhítését. (Az EU zöld szabályai szerint a gazdák uniós támogatásának feltétele, hogy a mezőgazdasági földterületek 4 százalékát parlagon kell hagyni a természet regenerálódása érdekében.)

Marine Le Pen és pártja – ahogy Németországban a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) – természetesen megpróbál politikai tőkét kovácsolni a gazdák tiltakozásából. Le Pen maga vasárnap olyan videót posztolt az X-en, melyen egy traktoron utazik, azzal a kommentárral:

Támogassuk gazdáinkat!

Soutien à nos agriculteurs ! pic.twitter.com/kFGrfX0wed — Marine (Le) January 28, 2024

Címlapkép forrása: Horacio Villalobos#Corbis/Getty Images