Rohamosan terjed a feszültség szerte Európában – Teljesen felforgathatják az EU-t a dühös gazdák?

Újabb és újabb uniós országban törnek ki gazdatüntetések, sőt már a semleges Svájc traktorosai is az utcára vonultak. Országspecifikus problémák mellett a demonstrációkat általánosabb gondok is tüzelik: az emelkedő energia-, műtrágya- és szállítási árak, a mezőgazdasági termékek csökkenő árai, az olcsó ukrán importgabona jelentette konkurencia, vagy éppen a zöld átállás, ami az agráriumtól is költséges erőfeszítéseket követel. A radikális jobboldal igyekszik politikai tőkét kovácsolni az elégedetlenségből, az európai parlamenti választásokra készülő kormányok, valamint az EU pedig elkezdtek engedményeket tenni a tüntető gazdáknak.

Európa-szerte lázadnak a gazdák

Miközben az uniós tagállamok vezetői az Ukrajnának adandó 50 milliárd euró összegű segélyről tárgyaltak csütörtökön az Európai Tanács brüsszeli épületében, a belga főváros utcáin mintegy 1300 traktor vonult fel. A gazdák egy része a rendőrökkel is összecsapott, tüzeket gyújtottak, tojással dobálták meg az Európai Parlament épületét, és ledöntöttek egy szobrot. Két nappal korábban a belga gazdák a Zeebrugge kikötőjébe vezető utakat torlaszolták el. A brüsszeli tüntetések másnapján, pénteken, belga és holland gazdák a két ország közötti határátkelőket zártak le.

The farmers protest is turning into a Europe wide peasants revolt.A literal secession of the plebs.These scenes are outside EU headquarters in Brussels.No Farmers No Food. pic.twitter.com/EF4wlGnt6P — DD (Denslow) February 1, 2024

A Brüsszelben történtek azonban csak egy látványosabb fejezetét jelentik annak a hetek óta tartó tiltakozáshullámnak, amely már Európa több országában kirobbant. Az első nagyobb gazdamegmozdulások Németországban zajlottak le, de aztán újabb és újabb országokban ütötte fel a fejét az elégedetlenség: Franciaország, Litvánia, Görögország, Málta, Portugália, Olaszország, Románia és legújabban már Svájc gazdái is traktorokkal vonultak fel erőt demonstrálni. Hasonlót terveznek a spanyol gazdák is, a lengyel gazdák pedig a lengyel–ukrán határ lezárására készülnek az olcsó ukrán gabona behozatala ellen tiltakozva.

Paris, France Reports Macron has mobilised 15,000 additional Police to combat the on-going Farmer protests.How long till the military get called in? This is a full blown Revolution & it will NOT be televised on Mainstream NewsViva La France pic.twitter.com/7oHku28YcV — Concerned (Citizen) January 29, 2024

Bár a tüntetéseknek vannak országspecifikus okai is, egyes problémák az összes felsorolt ország gazdálkodóit sújtják, nem véletlen tehát, hogy éppen mostanában robbannak ki a tiltakozások Európa-szerte. Az egyik ilyen a 2019-ben elfogadott Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal), melynek célja az, hogy az Európai Unió 2050-ig klímasemleges legyen. Ezen belül az agrárágazatra vonatkozó terveket a „termelőtől a fogyasztóig” stratégia (Farm to Fork strategy) foglalja össze, melynek célkitűzései között szerepel, hogy az EU-ban 2030-ra 25 százalék legyen az ökológiai gazdálkodás aránya, illetve hogy felére csökkentsék a növényvédő szerek és a műtrágya használatát. Igaz, az utóbbi cél elérésére vonatkozó konkrét javaslatot éppen tavaly novemberben kaszálta el az Európai Parlament.

A tüntető gazdák szerint az EU agrárágazatra vonatkozó zöld céljai irreálisak, a velük szemben támasztott elvárások pedig teljesíthetetlenek.

Más miatt is elégedetlenek az agráriumban dolgozók. Részben az ukrajnai háború miatt ugyanis emelkedett az energia, a műtrágya és a szállítás ára, amivel előbb persze együtt járt az élelmiszerár-emelkedés, de aztán az európai kormányzatok felvették a kesztyűt az inflációval szemben. A mezőgazdasági termékek ára 2022-ben érte el a csúcsot, de 2022, illetve 2023 harmadik negyedéve között 9 százalékos árcsökkenés következett be e szegmensben. Az olcsó ukrajnai importgabona keltette árverseny is tovább nehezítette az európai gazdák életét, különösen a kelet-közép-európai országokban.

Természetesen országspecifikus okai is voltak a tüntetéseknek. Németországban például közvetlenül az váltotta ki a gazdák haragját, hogy Olaf Scholz kormánya a mezőgazdasági járművek dízeltámogatásának és gépjárműadó-mentességének megszüntetését tervezte. Franciaországban szintén a dízeltámogatás eltörlésének terve volt az egyik „casus belli”. A német kormány végül a gépjárműadó-mentességet megtartotta, a dízeltámogatás megszüntetését évekre elhúzta, a francia kormány pedig ez utóbbiról teljesen lemondott.

Politikai válaszok

Az Európai Bizottság (EB) is igyekezett kihúzni a tüntetések méregfogát. Bár meghosszabbították az ukrán termékekre vonatkozó importvámok felfüggesztését, egy „vészfékmechanizmusra” tettek javaslatot, amely szerint a legérzékenyebb termékek (baromfi, tojás és cukor) esetében lehetővé teszik a vámok kivetését, ha a behozatal meghaladja a 2022-es és 2023-as átlagos szintet. Emellett az EB akkor is intézkedhet, ha hirtelen nagy mennyiségű ukrán agrártermék, például gabona szakad rá egy vagy több tagországra. A Bizottság arra is javaslatot tett, hogy 2024-ben mentesítsék az uniós gazdákat ama kötelezettség alól, hogy az EU-s támogatás feltételeként a mezőgazdasági földterületek 4 százalékát parlagon kelljen hagyniuk. Ez volt például a francia gazdák egyik követelése, akik aztán csütörtökön be is fejezték tiltakozásukat.

A gazdatüntetésekre a politika is igyekezett rátelepedni, elsősorban az Európai Néppárttól jobbra álló, radikálisnak vagy szélsőjobboldalinak nevezett erők.

Németországban az Alternatíva Németországnak (AfD) erőteljesen képviseltette magát a gazdatüntetéseken, szélsőjobboldali szervezetek pedig már a kormány megdöntését és „parasztfelkelést” vizionáltak. Franciaországban Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése igyekezett politikai tőkét kovácsolni a tüntetésekből, maga Le Pen az X-en videót is közzétett arról, hogy egy traktoron utazik.

Soutien à nos agriculteurs ! pic.twitter.com/kFGrfX0wed — Marine (Le) January 28, 2024

A júniusban esedékes európai parlamenti választások közelsége miatt a regnáló kormánypártok számára különösen fontos, hogy megoldást találjanak a gazdák problémáira, akik emiatt könnyebben is harcolhatnak ki engedményeket,

mint egy kevésbé feszült időszakban. Emmanuel Macron francia elnök – akinek pártja több százalékpontos lemaradásban van Le Pen pártjával szemben az EP-választások előtt – a csütörtöki uniós csúcs után azt mondta, Európa mezőgazdasága súlyos válsággal néz szembe, és alapvetően meg kell változtatni a szabályokat. A francia államfő azt is határozottan kijelentette, ellenzik az EU és a Mercosur-országok (Brazília, Argentína, Uruguay, Paraguay) közötti szabadkereskedelmi megállapodást, amely vámok csökkentését helyezi kilátásba a két blokk közötti kereskedelmet illetően. Az európai gazdák attól tartanak, hogy az olcsóbb dél-amerikai agrártermékek árcsökkentésre kényszerítenék őket.

Belgian farmers today block roads to the port of Zeebrugge... pic.twitter.com/lVWeaNZgbv — A (@gnallspiken56) February 1, 2024

Zöld szervezetek már elégedetlenségüket fejezték ki az EU és egyes tagállamok által tett engedményekkel szemben, amelyek szerintük veszélyeztetik az Unió klímacéljait. Mivel azonban a radikális jobboldali erők számos országban – Németország, Franciaország, Ausztria, Hollandia stb. – látványosan törnek előre, és ezek az erők azok, amelyek legélesebben állnak szemben a szigorú klímavédelmi intézkedésekkel, a megmérettetésre készülő centrista kormánypártok láthatóan azt választják, inkább engednek a zöld célokból, hogy kifogják a szelet a szélsőjobb vitorlájából.

Címlapkép: Tiltakozó gazdák Brüsszelben 2024. február 1-jén. Nikos Oikonomou/Anadolu via Getty Images