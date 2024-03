Megúszhatja Trump a börtönt? – Úgy tűnik, beválik a volt elnök stratégiája

Donald Trump volt amerikai elnök egyelőre nemcsak a közvélemény-kutatásokban áll (ha csak pár százalékponttal is) nyerésre a 2024-es elnökválasztási kampányban. Úgy tűnik, hogy a halogatásra játszó bírósági stratégiája szintén kifizetődik, és egyre kisebb esélyt látnak arra, hogy az ellene indított négy büntetőper mindegyike lezárulna a november eleji választásokig. Az elmúlt hetekben több ügyben is kisebb-nagyobb sikereket tudhat magáénak Trump ügyvédcsapata: például 91 helyett immáron "csak" 88 vádpontban kell felelnie összesen, ráadásul elhalasztották az eredetileg már jövő héten kezdődő első tárgyalását. A vehemens természetéről elhíresült politikus nemrég hangot adott elégedettségének, mivel tőle váratlan módon hálás köszönetet mondott a Legfelsőbb Bíróságnak, amit kivételesen nem az ellene indított boszorkányüldözés egyik szereplőjeként festett le.

"Nagyon tisztelem a Legfelsőbb Bíróságot, és szeretném megköszönni nekik, hogy ilyen gyorsan, szorgalmasan és ragyogóan dolgoztak, és ismétlem, ez egy egyesítő tényező"

– nyilatkozta Donald Trump idén újrázni készülő volt republikánus elnök március elején arról a határozatról, amely kimondta, hogy Colorado állam jogtalanul távolította el a szavazólapokról felkelés bűntette miatt a 2021. január 6-i eseményekre hivatkozva. Trump tőle eddig ritkán látott hangnemet ütött meg a bírói testülettel szemben, amely konzervatív többségét magának is köszönheti, hiszen hozzájárult ahhoz három bíró kinevezésével.

Ezzel homlokegyenest ellentétesen, Trump 2022-ben például jóval kevésbé volt tisztelettudó a Legfelsőbb Bírósággal szemben, amikor egyhangúlag elrendelték, hogy a szövetségi adóhatóság adja át a jövedelemadó-bevallását egy kongresszusi bizottságnak.

"Miért lepődne meg bárki is azon, hogy a Legfelsőbb Bíróság ellenem döntött, mindig ezt teszik! A Legfelsőbb Bíróság elvesztette becsületét, tekintélyét és rangját, és nem lett más, mint egy politikai testület, aminek az árát az országunk fizeti meg"

– közölte akkor lenézően a volt elnök, hozzátéve, hogy "Szégyelljék magukat!". Ebből látszik, hogy a Trump által, a bírósággal kapcsolatban megütött hangnem attól függ, hogy épp neki kedvező döntést hoznak vagy nem. A mostani barátságos tónus annak köszönhető, hogy

A korábbi ingatlanmágnásnak épp nyerési szériája van a bíróságokon,

így a kizárás megsemmisítéséről szóló ítélet hallatán is ujjongásban tört ki a beszámolók szerint. A Trump ellen zajló négy büntetőperben (amelyekről korábban részletesen itt számoltunk be) számos fejlemény történt az elmúlt hetekben, ami további örvendezésre adhat okot a 77 éves politikusnak: összességében egyre valószínűtlenebbé válik az, hogy a választás előtt lezáruljanak az eljárások, ennek hála pedig akár teljes mértékben megúszhatja az ezekben történő büntetőjogi felelősségre vonást.

Kiemelendő azonban, hogy két polgári perben már kimondták Trump bűnösségét első fokon, és busás büntetések megfizetésére kötelezték. Először is az E. Jean Carroll újságíró sérelmére elkövetett rágalmazási perben közel 92 millió dollárt helyezett Trump letétbe március elején, miután Carrollnak kártérítést ítéltek meg januárban Trump azon kijelentései miatt, amelyekben tagadta, hogy megerőszakolta őt, és azzal gyanúsította, hogy a nő a könyveladásai növelése érdekében vádolta meg. Másodszor, miután New York államban elítélték üzleti csalás miatt, Trumpnak további 454 millió dollárnyi pénzbüntetést kell kifizetnie március 25-ig (e téren jelentős buktatókba ütközött, ami következményeképp akár az ingatlanbirodalmának egy részét le is foglalhatják). A bíróság februárban mondta ki, hogy Trump túlbecsülte a vagyonát, és cégei mintegy 2,2 milliárd dollárnyi összeget hamisan mutattak ki. Mindkét perben fellebbezést nyújtott be az üzletemberből lett politikus.

1. Halasztás a New York-i hallgatási pénz ügyében: több tízezer oldalnyi dokumentum került elő a semmiből

Ebben a felnőttfilmes Stormy Daniels nevével fémjelzett ügyben azzal vádolják Trumpot New York államban, hogy jogi kiadásként papírozta le azt a 130 ezer dollárt, amit a 2016-os választások előtt állítólag azért fizetett Danielsnek, hogy a nő titokban tartsa viszonyukat. Ugyanebből a megfontolásból Trump ügyvédje, Michael Cohen további 150 ezer dollárt intézett egy másik nőnek szintén titoktartásért cserébe, Cohen maga pedig mindezért 420 ezer dollárt kapott Trumptól több összegben.

Trump ellen 34 pontban emeltek vádat a üzleti csalás és kampányfinanszírozási szabályok megszegése miatt. Ha ítéletre kerülne sor, a legfeljebb kiszabható büntetések tükrében szakértők szerint nem valószínű, hogy ebben az ügyben börtönt kapna a magát mindegyik perben, így ebben is ártatlannak valló elnök. Bár eddig ezt tekintették az előreláthatólag leghamarabb lezáruló büntetőpernek a négy közül, ez mostanra mégsem olyan biztos.

Miután tavaly novemberben Trump ügyvédei feladták azt, hogy államiról szövetségi szintre emeljék a büntetőeljárást, március közepén a volt elnök szemszögéből kedvező fordulat történt:

A bíróság ugyanis 30 nappal elhalasztotta az eredetileg március 25-re kiírt tárgyalás kezdőidőpontját.

Erre azért került sor, mert a szövetségi ügyészi hivatal március eleje óta több mint 100 ezer oldalnyi iratot adott át a feleknek, azaz Trumpnak és a New York állami ügyésznek, Alvin Braggnek is potenciálisan új bizonyítékokat szolgáltatva. Ezek abból a nyomozásból származnak, amelyet szövetségi ügyészek Michael Cohen, Trump volt ügyvédje ellen folytattak 2018-ban, és végül vádat is emeltek ellene a hallgatási pénz ügyében. Cohen akkor bűnösnek vallotta magát, és várhatóan ő lesz a koronatanú a Bragg ügyész által képviselt New York-i büntetőeljárásban is, miután a bíró nem adott helyet Trump indítványának, hogy Daniels és Cohen se tanúskodhasson az ügyben.

Trump ügyvédei Bragget azzal vádolták, hogy a volt elnök ártatlanságát alátámasztó bizonyítékokat próbált eltitkolni előlük, míg Bragg Trump kései, januárra időzített kérelmét és a szövetségi ügyészséget okolta a papírok felbukkanásáért, amelyek nagyrészt szerinte egyébként irrelevánsak az ügyben. Bár ekkor már az esküdtek válogatása kezdődött volna, március 25-én a bíróság végül a dokumentumok miatti meghallgatást fogja lebonyolítani, és arra kérte a feleket, hogy készítsenek részletes idővonalat a szövetségi ügyészeknek benyújtott kérvényekről és a megszerzett anyagok átvételéről. A 30 napos halasztást követően, amíg Trump és a New York-i ügyész átnézi az új anyagokat,

április közepén kezdődhet tehát leghamarabb a per, hacsak Trump ügyvédeinek nem sikerül különböző indítványokkal tovább halogatni azt.

2. Trump georgiai pere tárgyalótermi szappanoperává változott

Az elnöki szék republikánus várományosa másik, nem szövetségi szintű büntetőpere Georgia államban indult a 2020-as elnökválasztás eredményének megváltoztatására tett kísérletük, pontosabban bűnszövetségben elkövetett zsarolás miatt. (Emlékezetes az a telefonbeszélgetés, amely során a volt elnök arra kéri Georgia vezető választási tisztviselőjét, hogy "találjon neki 11780 szavazatot", amennyire pont szüksége lett volna Joe Biden megveréséhez.)

A korábbi republikánus elnök itt 14 társával, köztük volt kabinetfőnöke, Mark Meadows és korábbi ügyvédje, Rudy Giuliani társaságában ül a vádlottak padján, rajtuk kívül négy vádlott bűnösnek vallotta magát, és tanúskodni fognak ellenük. Trumpot eredetileg 13 pontban helyezték vád alá, ezáltal többéves letöltendő börtönbüntetés is várhat rá, ha elítélik.

Múlt héten azonban kisebb győzelmet üdvözölhetett Trump, miután a bíró a vádirat hat pontját megsemmisítette,

amelyek közül három érintette az exelnököt, akinek így csak tíz vádponttal kell szembenéznie egyelőre. A bíróság azzal indokolta a tisztviselők esküszegésre kényszerítését tartalmazó vádpontok törlését, mivel az ügyészek nem fejtették ki azokat elég részletesen a vádiratban. A döntés nyomán az ügyészség megpróbálhat ismét vádemelést tenni, de, ha úgy ítélik meg, el is engedhetik ezt a hat vádpontot. A legtöbben előbbi opcióra tippelnek, bár ez további időveszteséggel járna az ügyészek szempontjából.

Ennél jóval nagyobb port kavart egy múlt hónapi fejlemény a perrel kapcsolatban. Trump egyik társa a vádak megsemmisítését, illetve az azokat képviselő kerületi ügyész, Fani Willis felmentését kezdeményezte, miután kiderült, hogy Willis az általa megbízott Nathan Wade különleges ügyésszel szerelmi viszonyt ápolt. Annak ellenére, hogy az ügyészek eredetileg nem készültek vallomást tenni, február közepén fordulat történt a meghallgatáson:

Willis és Wade a tanúk padjához járult, majd hevesen tagadták Trump ügyvédeinek az állításait,

mégpedig, hogy Willis személyes hasznot húzott volna abból, hogy szerelmi partnere, egyben munkatársa fizetéséből közös luxusnyaralásokon vettek részt, ezért alkalmatlan lenne ügyészi feladatai ellátárása. Wade vallomásában egy független, erős nőként hivatkozott Willisre, aki nincs rászorulva, hogy mások fizessék a nyaralásait, míg Willis azt hangoztatta, hogy nem ő lett perbe fogva, hanem Trump és társai,

"Ezek az emberek állnak a bíróság előtt, mert megpróbáltak ellopni egy választást 2020-ban"

– jelentette ki feldúltan a kerületi ügyész.

Trump korábban azt írta közösségi oldalán az ügyészről, hogy

"összejátszott a barátjával/szeretőjével, hogy jogtalanul célba vegyenek engem, és meggazdagodjanak, és hogy a Gazdagok és Híresek életmódját élhessék! Körutazások, borászatok, vásárlás és még sok minden más - amit abból a pénzből fizetnek, amit az én és más tiszteletreméltó amerikai hazafiak üldözéséből szereztek!"

Trump eddig is nyíltan támadta és bírálta az ügyében eljáró ügyészeket és bírókat, az viszont, hogy az exelnök ügyvédei Willis szerelmi életét kezdték firtatni, és erről telenovellába illő részleteket mutattak be élő tévéadásban, korábban nem látott szintlépéssel ért fel. Ezt követően nem csoda, hogy a kerületi ügyész indulatos vallomásban utasította vissza a vádakat, hogy bebizonyítsa: magatartásával nem sodorta veszélybe az eljárás tisztességességét.

A georgiai bíró múlt hét pénteken végül úgy határozott, hogy

Trump képviselői nem tudták bizonyítani, hogy Fani Willis romantikus kapcsolata Nathan Wade különleges ügyésszel összeférhetetlenséget okozott volna.

Azaz a bíró nem távolította el Willist, ugyanakkor nem kímélte a múltbéli magatartását:

"hatalmas ítélőképességbeli mulasztást"

vélt felfedezni, ami a "tisztességtelenség súlyos látszatát" keltette az ügyészségnél. Így bár a "csalárdság szaga" továbbra is körbelengi az afférukat, úgy döntött, hogy vagy Willis folytathatja az ügyet, és Wade-nek kell lemondania; vagy fordítva, Willis csapatának kell átadnia az eljárást másnak. Hihetnénk, hogy Nathan Wade aznapi bejelentése, miszerint távozik posztjáról, pontot tett a kérdés végére, de ezen a héten hétfőn Trump ügyvédei közölték:

szeretnének fellebbezni, és fellebbviteli testület elé vinni Willis összeférhetetlenségi ügyét.

A bíró ezt szerdán jóvá is hagyta. Ezáltal pedig még tovább halasztanák Trump perét, amelynek hivatalos kezdődátuma nincs, de eredetileg augusztus 5-ét javasolta az ügyészség, ám ennek a megvalósulása az idő múlásával egyre esélytelenebbé válik.

Donald Trump volt amerikai elnök Mar-a-Lagó-i birtoka a floridai Palm Beachen 2022. szeptember 14-én. Forrás: Joe Raedle/Getty Images

3. A floridai titkosított anyagokkal kapcsolatban is tyúklépésben haladnak előre

A Floridában tárgyalt, Trump Mar-a-Lagó-i rezidenciáján fellelt bizalmas dokumentumokkal összefüggésben indult ügy volt az első szövetségi büntetőeljárás, ami a volt elnökkel szemben indult. Ennek a keretében 40 pontban emeltek vádat a republikánus politikussal szemben, többek közt titkosított anyagok és nemzetbiztonsági információk szándékos megőrzése és az igazságszolgáltatás akadályozására irányuló összeesküvés miatt. A legszigorúbb kiszabható büntetés egyes vádpontonként 10 év börtön, azonban nehéz megmondani, hogy ha bűnösnek találják, milyen végső döntésre jutna a bíróság az ítélkezési előírások mentén.

Habár itt is történtek fejlemények, ezek miatt kevésbé görbülhet mosolyra Trump szája – még úgy is, hogy egy általa kinevezett bíró vezeti a tárgyalást. Február végén

a volt elnök ügyvédei hét indítványt is benyújtottak a vádak megsemmisítése céljából, ezek közül pedig kettőről tartottak már meghallgatást.

Az egyik kérvényben azzal érvelt Trump, hogy az iratok, amelyeket otthonában tárolt, személyes tulajdonává váltak még elnöksége idején, miközben a másik indítványát már múlt héten elutasította a bíró. Ebben Trump azt állította, hogy a vád által hivatkozott kémkedési törvény túl homályosan fogalmaz, ezért nem vonatkozik rá. A bíróság ellenben úgy határozott, hogy a tárgyalás előtt nem releváns ez a kérdés, így a védelem majd annak keretében hozhatja fel ezt a tárgykört, ha szeretné.

Van egy égetőbb kérdés azonban, amire a bíró eddig nem válaszolt. Kerüli ugyanis azt a témát, hogy a büntetőpert mikorra halasztaná a tervezett, május 20-i időpont helyett. Jack Smith különleges ügyész azt kérte, hogy a tárgyalás július elején kezdődjön (pont a Republikánus Párt elnökválasztási küldöttgyűlése előtt egy héttel), ám a bíró korábban kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a júliusi kezdés elég időt hagyna a felmerült kérdések tisztázására.

Trump ezzel szemben azt dobta be, hogy a tárgyalásra csak a novemberi választás után kerüljön sor, de nemrég egy augusztusi dátumot javasolt mint legkorábbi opció.

4. A Legfelsőbb Bíróság előtt Trump mentelmi jogának kérdése

Trump ellen Jack Smith különleges ügyész egy másik szövetségi büntetőperben is vádat emelt, amely szintén a 2020-as választások eredményének megváltoztatására tett kísérleteihez kapcsolódik. Az exelnököt azzal vádolják, hogy nyomást gyakorolt a választási tisztviselőkre az eredmények megváltoztatása érdekében, hazugságokat terjesztett választási csalásról, és megpróbálta kihasználni a Capitolium ostromát, hogy hatalmon maradjon és késleltesse a demokrata ellenfele, Joe Biden győzelmének hitelesítését. Négy pontban emeltek vádat ellene, többek között az Egyesült Államok megtévesztésére irányuló és az állampolgárok jogai elleni összeesküvés miatt, illetve tisztségviselő akadályoztatása okán, amelyekért egyenként több év letöltendő börtön is kiszabható.

Az eredetileg március elejére kiírt tárgyalást azonban határozatlan időre elhalasztották, miután a volt elnök ügyvédei a Legfelsőbb Bírósághoz fordultak: azt indítványozták, hogy a legfőbb bírói testület függessze fel azt korábbi a döntést, mely szerint Trump mindennapi állampolgárként cselekedett a kérdéses időszakban, ezért nincs mentessége a büntetőeljárás alól.

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának kilenc tagja 2022. október 7-én Washington D.C.-ben. Forrás: Alex Wong/Getty Images

Az alkotmánybírósági szerepet is betöltő legfőbb jogértelmező testület márciusban befogadta a fellebbezési kérelmet, ami kritikát váltott ki a Trump minél hamarabbi elítélését követelők oldaláról. Szerintük ebben az egyértelmű kérdésben, amelyet két bíróság már rendezett, a legfelsőbb bírák mindössze Trump felelősségre vonását odázzák el, és a tárgyalás helyett vissza kellett volna utasítaniuk a fellebbezést, amivel azonnal helyben hagyták volna a korábbi ítéletet.

Adam Schiff kaliforniai demokrata képviselő például a hétvégén úgy fogalmazott:

"A Legfelsőbb Bíróság nagy sebességgel lépett, amikor úgy döntött, hogy Trump szerepelhet a szavazólapon. A kérdés az, hogy vajon szintén ilyen gyorsan fog-e eljárni ennek a hamis mentelmi igénynek az elutasításakor is?"

- nyilatkozta a novemberben szenátori pozícióra pályázó Schiff.

Trump azzal érvel a kedden benyújtott keresetében, hogy a 2020-as választás után, mivel még januárig hivatalban volt, a választási eredmény meghazudtolására irányuló tetteit elnöki jogkörben hajtotta végre, ezért alkotmányjogi védelmet élvez a büntetőjogi felelősség alól, továbbá az ellene felhozott vádakat ejteni kellene.

A korábbi bírósági ítéletek azonban kimondták: Trump ezen cselekedeteit nem elnöki minőségében, hanem az elnökségre jelölt magánemberként hajtotta végre,

így elutasították a volt elnök széleskörű immunitást firtató érveit. Korábban Trump emellett azt is felhozta, hogy ha az elnök parancsot adna egy politikai rivális meggyilkolására, akkor sem lehetne büntetőjogi felelősségre vonni anélkül, hogy a Kongresszus először nem helyezné vádeljárás alá és nem ítélné el. Beadványában azt is megemlíti az exelnök jogi képviselete, hogy

"az elnök nem tud működni, és maga az elnökség sem tudja megőrizni létfontosságú függetlenségét, ha az elnök hivatali tevékenysége miatt büntetőjogi felelősségre vonással néz szembe, miután távozik hivatalából."

A konzervatív többségű Legfelsőbb Bíróság április 25-re tűzte ki a szóbeli érvelések meghallgatását, és előreláthatólag leghamarabb júniusban fogja nyilvánosságra hozni a mentelmi jogról szóló döntését. Trump szövetségi büntetőpere pedig addig nem halad semerre, leghamarabb szeptemberi kezdésről lehet olvasni találgatásokat.

Lassan járj, tovább maradsz kint a börtönből

A volt republikánus országvezető négy büntetőperének jelenlegi állásából egyértelműen látszik ügyvédeinek a stratégiája,

a különböző indítványokkal, fellebbezésekkel való halogatás, az ügyek eljárásjogi kikezdése és a "boszorkányüldözésben" részt vevő jogászokra zúdított mindennemű össztűz, ami eddig elég sikeresnek tekinthető.

Az Egyesült Államok egyébként is alkotmányjogi szempontból ismeretlen vizeken evez Trump büntetőperekbe fogása óta, hiszen sohasem merült fel hasonló szituáció egy elnöknél korábban. A republikánus jelölt ellenharca pedig még inkább megnehezíti a jogi folyamatok lebonyolítását.

A jelenlegi helyzet alapján tehát csupán a legkevésbé súlyos, New York-i hallgatási pénzzel összefüggő ügyben ismerjük a tárgyalások várható időpontját, ami április végétől a várakozások szerint hat hétig, azaz júniusig elejéig tartana. Ebben az eljárásban nem valószínű, hogy letöltendőt kapna Trump, így nem kellene bajlódnia a kampányolás, az esetleges későbbi elnökség és a büntetés végrehajtásának összehangolásával.

A többi per jóval komolyabb végkimenetellel fenyeget, viszont a most valószínűsített, leghamarabb nyár közepi kezdésük (ami még bőven tolódhat) erősen megkérdőjelezi azt, hogy le tudnának-e zárulni időben. Ráadásul össze is kell hangolni őket, hiszen Trump és népes ügyvédcsapata sem tud egyszerre több tárgyalóteremben ott lenni.

Érdekesség egyébként, hogy Trump egyik legkedveltebb és fő kampánystratégiája az, hogy amikor jelenése van, a törvényszékeken tesz az amerikai jogrendszer korruptságát feszegető nyilatkozatokat. Ám a sikeres halasztások miatt ettől a platformtól megfosztotta magát, miközben a csapata szerint Trump legjobb adománygyűjtési bevételei pont a bírósági beszédei után érkeztek.

Arról már írtunk a különböző forgatókönyveket bemutató korábbi cikkünkben, hogy

Trumpnak elemi érdeke, hogy kihúzza addig a büntetőpereit, amíg le nem zajlanak a választások.

A szövetségieket (Jack Smith ügyész titkosított anyagokkal, illetve a választás eredmény megmásításával kapcsolatos két perét) ugyanis egy régóta fennálló igazságügyi minisztériumi protokollra hivatkozva, amely szerint hivatalban lévő elnök ellen nincs eljárás, le tudná állítani a Trump-adminisztráció a jelölt esetleges januári beiktatása után. Az államiakat (Georgia és New York) pedig szintén erre a szokásjogra alapozva szüneteltethetnék a bíróságok, azonban ez sokkal vitatottabb és kevésbé egyértelmű kérdésnek bizonyulna.

Eddig tehát igen jól halad Trump csapata azon az úton, hogy a republikánus elnökjelöltet ne vonják felelősségre, amíg ismét hatalomra nem kerül.

Az egyetlen bökkenőt az jelentené a stratégiájukban, ha Trump elvesztené a választást Joe Biden elnökkel szemben, ami ellehetetlenítené az eljárások leállítását.



Címlapkép: Donald Trump republikánus elnökjelölt és volt amerikai elnök egy kampányrendezvény zárásakor az iowai Waterloo-ban 2023. december 19-én. Címlapkép forrása: Getty Images