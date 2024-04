A tűzzel játszik Kína Amerika hátsó kertjében, de egyelőre nem égették meg magukat

Az utóbbi években Kína és az Egyesült Államok egyre kiélezettebb küzdelmet vív a globális hegemón szerepének betöltéséért. Peking a 2013-ban bejelentett Övezet és Út kezdeményezésen (Belt and Road Initiative – BRI) keresztül növeli a gazdasági-politikai-társadalmi befolyását szerte a világban, az elmúlt években pedig szép lassan a katonai szempontok elkezdtek megjelenni. Washington sokáig nem akart különösebben foglalkozni az elképzeléssel, a kínálkozó lehetőségre pedig Kína ellentmondást nem tűrően lecsapott. Az ország hatalmát erősíteni kívánó beruházások sorra jelentek meg szerte a világon. A kezdeményezés eleinte főleg Délkelet-Ázsiára, a közép-ázsiai posztszovjet államokra, a Közel-Keletre, valamint Afrikára és Európára fókuszált, de az első sikereket követően Peking Óceániára és Dél-Amerikára is kiterjesztette az immár az egész világot behálózó terveit.

Az Egyesült Államok csak későn eszmélt arra, hogy a BRI képes lehet megváltoztatni Washington szuperhatalmi pozícióit, de az elmúlt években ébredezni látszik az amerikai gépezet.

A Fehér Ház szövetségeseivel sorra jelenti be az Övezet és Úttal rivális elképzeléseket, ezek jelentősége viszont egyelőre korlátozottnak tűnik. Ami viszont kifejezetten fájó pont lehet Amerika számára, hogy a kínaiak megjelentek az ország „hátsó udvarának” számító közép-amerikai és karibi térségben is, amely már évszázados doktrínákat kérdőjelez meg. A két hatalom közötti térségi versenyfutásról itt írtunk részletesebben:

Az Egyesült Államok lassú ébredése viszont nem marad válasz nélkül Pekingben sem, úgy tűnik, hogy a kínai nagyhatalmi politika emeli a tétet: a gazdasági-infrastrukturális-politikai pozíciók után a katonai helyzetét is megerősíti Amerika közvetlen szomszédságában. A hírek ugyanis arról szólnak, hogy a keleti nagyhatalom egy „gyanús fejlesztést” hajt végre a karibi szigetvilág egyik apró tagján, Antiguán.

A népszerű turistaparadicsomnak számító Szélcsendes-szigetek eddig leginkább a természeti értékeiről volt híres, ahová a pihenni vágyók érkeztek szerte a világból. A szigetlánc közepén elhelyezkedő Antigua sosem játszott kiemelkedő szerepet geopolitikai szempontból, a 281 négyzetkilométeres (nagyjából fél budapestnyi) szárazföld a szomszédos Barbudával közösen alkot egy országot. Európai először 1493-ben tette a lábát a területre, amikor Kolumbusz Kristóf még az első expedíciója során rögtön a spanyol korona területévé tette. A sziget neve is tőle származik: a sevillai katedrálisban található „Régi Szűzanya” (La Virgen de la Antigua) után nevezte el azt. Később az angolok jelentek meg a térségben, a cukornádültetvények és a rabszolgakereskedelem adta Antigua fő szerepét akkoriban. London felügyelete csak igen későn, 1981-ben szűnt meg a sziget felett, pedig korábban már a hidegháborúban már az Egyesült Államok épített ki jelenlétet Antiguán.

Az amerikai haditengerészet itt létesített egy katonai bázist, amelynek a fő feladata a szovjet tengeralattjárók elleni védekezés volt. A telepet egészen 1984-ig tartották fenn, a Pentagon 2015-ig egy kisméretű légibázist is üzemeltetett a főváros közelében.

Az amerikaiak katonai kivonulásával viszont gyakorlatilag szabad prédává tették a szigetet, a lehetőségre pedig azonnal lecsapott a hasonló alkalmakra vadászó Kína. Antigua szinte minden szempontból megfelel a feltörekvő nagyhatalom érdekeinek: nem túl magas a jövedelem, kiváló földrajzi pozíciója van, remek kereskedelmi központot jelent, egy ugrással elérhető innen a hatalmas piaccal kecsegtető Mexikó és az Egyesült Államok.

Peking hivatalosan „különleges gazdasági övezetet” épít fel Antiguán, a Newsweek cikke szerint kikötő és reptér is létesül, valamint egyedi jogi felhatalmazással bírnak majd az itteni hatóságok a vámok, és a bevándorlás területén. Az elképzelés szerint Kína számos vállalatot is tervez az apró szigetre telepíteni, amelyek a logisztikai területtől kezdve a kriptovalutákig széles körben tevékenykedhetnek a karibi térség közepén. A beszámoló szerint számos cég már meg is kezdte a tevékenykedését és egyelőre nem is látszik a vége a gazdasági központrohamos bővülésének. Ennek jelentőségéhez érdemes mélyebbre ásni a térség szerepéhez Amerika számára.

Az Egyesült Államok változó hozzáállással viszonyult a közép-amerikai és a karibi térséghez, attól függően, hogy a világpolitikai események hogyan alakultak. Először 1823-ban került Washington figyelmének középpontjába a régió, amikor az akkori amerikai elnök kihirdette országa új külpolitikai doktrínáját. Ennek lényege az volt, hogy a feltörekvő nagyhatalomként egyre erősebb pozíciókra szert tévő Amerika fellép az európai gyarmatosító szándék ellen, ezzel egyúttal pedig biztosítsa az ország befolyási övezetét dél felé. Az elnök után Monroe-doktrínának elnevezett elv gyakorlatilag azóta is az egyik alappont a Fehér Ház politikájában. Az elv az elmúlt több mint két évszázadban sokat formálódott, különösen a hidegháború idején. Akkor a Szovjetunióval szoros viszonyt ápoló szocialista erők vették át a hatalmat Kubában, amely mindössze párszáz kilométerre fekszik Florida partjaitól. Washington erre a fejleményre nem engedhette meg magának, hogy az ország közvetlen befolyási övezetében még nagyobb teret nyerjenek a kommunisták, ezért a térség felértékelődött a szemében.

A keleti blokk összeomlását követően az Egyesült Államok kihívó nélkül maradt, gyakorlatilag korlátlan hatalmat gyakorolhatott a világ nagy részén.

Ez egyben azt is eredményezte, hogy a politikai figyelem lankadt a biztos pontnak tekintett közép-amerikai és karibi térségben, ezt pedig kíméletlenül kihasználta a globális perspektívát felvázoló Kína. Az új riválisként megjelenő hatalom lopakodó tevékenységére már az amerikai döntéshozók is felfigyeltek. A floridai székhelyű Déli Parancsnokság (SOUTHCOM) szóvivője nyilatkozott is az új antiguai fejlesztésekkel kapcsolatban és egy, (a nyugati nagyhatalom számára) a korábbiaknál is riasztóbb kihívásra hívta fel a figyelmet:

Tisztában vagyunk azzal, hogy Kína katonai célokra használhatja kereskedelmi és diplomáciai jelenlétét. Ázsiában, Afrikában és a Közel-Keleten Kína már visszaélt a fogadó ország kikötőiben kötött kereskedelmi megállapodásokkal katonai célokra; aggodalmunk, hogy ugyanezt megtehetik ebben a régióban is.

A feltételezés új szintre emelné a két nagyhatalom versengését a térségben, mivel Peking korábban kizárólag a pénzügyi-gazdasági vonalon növelte befolyását. Az Amerikával rossz viszonyt ápoló Kubában megjelentek a kínai érdekeltségek, jelentések szerint a Kínai Kommunista Párt kémközpontot és katonai kiképzőbázist hozott létre az országban. Az antiguai létesítmény vélhetően ennek jelenthetne „hátországot”. A hírszerzési tevékenység célja kettős lehet a SOUTHCOM szerint:

egyszerre igyekeznek a térségi amerikai befolyást aláásni, valamint közvetlenül az Egyesült Államokban is törekednek az információszerzésre, illetve a zavar keltésére.

Az amerikai geopolitikai elemzők már kongatják a vészharangot, hogy a térség Amerika „hátsó udvarából” könnyen Peking „előkertjévé” alakulhat.

Kína egy jól ismert receptet használ a befolyásának sikeres növeléséhez: a gazdasági erejét veti latba, különösen a nehéz pénzügyi helyzetben lévő országokban.

A nyugati hatalmak az elmúlt években sokszor inkább a saját bajukkal vannak elfoglalva, ezért a külpolitikai szempontokra kevesebb figyelem jut. Ez azt eredményezi, hogy számos ország magára marad a problémáival, amelyre vércseként vadásznak a kínai geopolitikusok. A kiszolgáltatott helyzetben lévő kormányok kapva kapnak az alkalom után, hogy kilábaljanak valahogy a pénzügyi-gazdasági gödörből.

Antigua és Barbuda a fentieknek egy nagyon szemléltető példája: az apró ország 2022-ig összesen 176 millió dollárnyi kínai hitelt kapott, valamint 60 millió dolláros befektetést folyósítottak számukra egy vízvezeték-építési projekthez. Stadion is épült, valamint a keleti nagyhatalom pénzéből újult meg a nemzetközi reptér.

Az ország 2014 óta hivatalban lévő miniszterelnöke, Gaston Browne nem fukarkodott a dicsérő szavakkal Peking politikáját illetően:

Én Kínát olyan országnak látom, amely az igazság mellett áll, és olyan országnak, amely legalább bizonyos fokú empátiát tanúsít a kis államok, és általában a szegény és megszállt emberek iránt világszerte.

A két ország 1983 óta tart fenn diplomáciai kapcsolatot egymással, de ez sokáig nem jelentett erős köteléket. A keleti nagyhatalom felemelkedésével viszont a pekingi diplomaták lassan elkezdték szorosabbra fűzni a viszonyt. Ennek keretében a sziget 2018-ban csatlakozott a BRI-hez is. A folyamat – eddigi – betetőzése 2024 januárjában következett be, amikor az apró karibi ország nagykövetséget nyitott a kínai fővárosban, valamint számos együttműködési megállapodást írtak alá Kínával. Kiemelt szerepet viszont a SEZH (Special Economic Zone Holdings) néven elhíresült vámmentességet élvező, 1600 hektáros gazdasági övezet kap, amely egy korábbi – becsődölt – kínai vállalkozás helyén épül. A távol-keleti kormány nagy támogatásokat juttat a területre, hogy ott minél több vállalkozás megtelepedjen. A zónatársaság elnökeként a Newsweek azt a Duan Hongtaot azonosítja, akit egy Interpol-jelentés 300 millió dolláros banki csalással gyanúsít Kínában.

JUST IN - China breaks ground on a US$23 million embassy in Antigua & Barbuda; embassy to be built on 5 acres of land, given to China as a gift for $1 around two years ago; PM Gaston Browne stated the construction of the embassy could make ANU a hub for diplomatic services pic.twitter.com/H9bxCgmkmZ