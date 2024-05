Hatalmas balhé robbant ki Franciaország féltve őrzött területén - Lehet, hogy hamarosan új ország jön létre a semmiből

Összecsapások alakultak ki Franciaország csendes-óceáni szigetén, ahol a szeparatista mozgalom tagjai régóta Új-Kaledónia elszakadását követelik. A közelmúltban három alkalommal is népszavazást tartottak a tengerentúli területen, ám akkor az önállóságot követelő hangok elbuktak. A mostani események azt mutatják, hogy az elszakadás vágya még mindig ott van a helyiekben és akár elhozhatja egy új ország létrejöttét a világon.

A mostani események megértéséhez érdemes távolról kezdeni, mivel a történelmi múlt alapvetően határozza meg máig a közgondolkozást a világ másik félén. Új-Kaledónia egy kis sziget a Csendes-óceán délnyugati részén, területe 18 575 négyzetkilométer (összehasonlításul, ez valamennyivel kisebb, mint Szlovénia). Lakossága nem éri el a 300 ezer főt, többségében európai betelepülők és őshonos melanéz népcsoportok lakják. A hivatalos nyelve a francia, amelynek az az oka, hogy a Párizstól 16 és fél ezer kilométerre fekvő szárazföld máig Franciaország tengerentúli területének számít.

Az európai hatalom 1853-ban szerezte meg a távoli szigetcsoportot, amelyet két okból használtak: egyrészt szerették volna a csendes-óceáni brit hegemóniát valamelyest megtörni, illetve a távoli, elérhetetlen területet kiváló helynek gondolták a rabok elhelyezésének.

Nemcsak a büntetőtelepek létszáma növekedett gyorsan, hanem telepesek és ázsiai szerződéses munkások aránya is. A bevándorló lakosság gyorsan többségbe került az évszázadok óta itt élő bennszülöttekkel szemben. A melanéz törzseket a gyarmatosítók arra kényszerítették, hogy a helyi ültetvényeken dolgozzanak.

Az etnikai feszültség növekedett a bevándorló és az őshonos lakosság között, de összecsapásokig egészen az 1980-as évekig nem került sor. Ekkor viszont egy függetlenségi mozgalom alakult az őshonos lakosok vezetésével, mivel a lakossági arányok kezdtek kiegyenlítődni a melanézek és az európaiak között. Az 1985-ben megindult A Kanak Szocialista Nemzeti Felszabadító Front (FLNKS) szorgalmazta Új-Kaledónia függetlenségét Kanaky néven. Az elnevezés egyértelműen a legnagyobb őshonos törzset adó kanakokra utalt volna. Párizs nem szerette volna elveszíteni a tengerentúli területét, ezért nem hagyta függetlenedni a szigetet. Az ellentétek összecsapásokig és túszejtésig fajultak, amikor egy részmegoldás született: Új-Kaledónia a korábbiaknál jóval nagyobb autonómiát nyert el több lépésben. 1988-ban a Matigon-egyezmény biztosított több függetlenséget, 1998-ban pedig a helyi fővárosról elnevezett Nouméa-egyezmény járult hozzá a melanézek törekvéseihez. Utóbbi már ténylegesen kifejezetten sok jogot biztosított az új-kaledóniaiaknak, így például saját, a franciától eltérő állampolgárságuk lett, nemzeti szimbólumokat használhattak, himnuszuk lett, valamint a legfontosabb: népszavazást írhattak elő a teljes függetlenségről.

Az első referendumra végül 2018-ban került sor, ám ekkor az elszakadást sürgető mozgalom megdöbbenésére 56,4-43,6 százalékos arányban alulmaradtak az önállóságpártiak

. Az eredményt azonban szorosnak ítélték meg, ezért, két évvel később ismétlés következett, 2020-ban újra az urnákhoz járulhattak a választópolgárok, ám a felfokozott várakozások ellenére ismételten nem sikerült áttörést elérni, igaz ekkor már csak 53,26-46,74 százalékos arányban maradtak alul a függetlenséget követelő hangok. Minden maradt tehát a régiben, Párizs továbbra is gyakorolhatta a felügyeletét a világ egyik legnagyobb nikkelkészlete felett, ám a szellem kiszabadul a palackból, egyre inkább teret nyer a pán-óceanizmus eszméje, amely követeli Új-Kaledónia elszakadását Franciaországtól. Fontos megjegyezni, hogy 2021-ben a koronavírus járvány ideje alatt tartottak egy harmadik választást is, amelyet viszont az elszakadást követelők bojkottáltak, így az alacsony maradt a résztvevők száma.

Az eredmények jelentős átfedést mutatnak a sziget etnikai megoszlásával is. A legnagyobb létszámúvá a kanakok kerültek, ám nem kerültek többségbe Új-Kaledóniában. A 2019-es népszámláláskor csak a lakosság 41,2 százaléka vallotta magát az őshonos törzshöz tartozónak. Bár kisebbségbe szorult, de még mindig jelentős az európaiak aránya: 24,1 százalék. A többi etnikumot más, az elmúlt évszázadok során a szigetre települő lakosság jelentette. A törésvonal viszont nemcsak etnikai vagy politikai alapú, hanem gazdasági szempontból is érzékelhető. A kanakok arról számolnak be, hogy számukra nehezebb a megélhetés, nehezebben találnak munkát, alacsonyabb béreket kapnak.

A viszonylagos nyugalom 2024 május közepéig tartott, amikor újabb zavargások törtek ki Új-Kaledóniában.

A szeparatista erők azzal vádolják a franciákat, hogy egyértelműen az autonómiájuk csorbítására készülnek. Az ügyet egy választási reformjavaslat váltotta ki, amely zavargásokat váltott ki. Lezárták a Nouméa repülőterét, valamit kijárási tilalmat rendeltek el.

Az agresszív események eleinte három halálos áldozatot követeltek (később ötre emelkedett a halottak száma), az erőszak súlyát érzékeltetve viszont Louis Le Franc, Franciaország képviselője „csodának” nevezte, hogy „csak” ennyien vesztették életüket. A beszámolók fosztogatásról, gyújtogatásról és lőfegyveres összecsapásokról számolnak be a város utcáin. Egyes hangok már egyenesen arról beszélnek, hogy az őslakosok „fehérellenes rasszizmust hirdettek”.

New Caledonia looks like a war zone.4 ppl killed so far in widespread riotsThe unrest is being likened to civil war with indigenous Kanak people fighting against ethnic French & other minorities living on the islandsThe islands are located east of pic.twitter.com/xfX7zS9G4v — Visegrád (24) May 17, 2024

A témában már Emmanuel Macron francia elnöknek is lépnie kellett. Az államfő kifejezte a megrendülését az halottak miatt, majd azonnal a közrend visszaállítást követelte:

Minden erőszakos cselekmény tűrhetetlen, és könyörtelenül fel fogunk lépni ellene, hogy biztosítsuk a köztársasági rend helyreállítását

– üzente Új-Kaledóniába. Az elnök az események következtében rendkívüli értekezletet rendelt el a nemzetbiztonsági tanáccsal, valamint javasolja a rendkívüli állapot kihirdetését a szigeten. Felszólította a francia belügyminisztert és a miniszterelnököt, hogy szervezzenek meg egy találkozót Új-Kaledónia képviselőivel, amelyen megállapodásra jutnak.

A tüntetésekhez az vezetett, hogy kedden a képviselők elfogadtak egy olyan törvényjavaslatot, amely szerint mindenki, aki legalább 10 éve él a szigeten, az részt vehet a szavazáson.

A kanak őslakosok ezen rendkívül felháborodtak, mivel szerintük a lépésnek az a lényege, hogy az ő részarányukat csökkentsék ezzel. A törvény azt a 2007 óta fennálló gyakorlatot változtatná meg, amely szerint csak az 1998 előtt a szigeten letelepedett és az azóta a helyben született lakosok vehetnek részt a voksolásokon. Az FLNKS is nyugalomra intette az elégedetlenkedőket és azt javasolta, hogy a helyzet megnyugtatása érdekében vonják vissza a választási reformot.

A francia hatóságok úgy sejtik, hogy az események háttérben Azerbajdzsán lehet. A kaukázusi olajállam nemrégiben felvette a kapcsolatokat a kanakokkal, Párizs szerint azért, hogy pénzelje a Új-Kaledónia függetlenedését. A Politico elemzése szerint viszont

a helyzet súlyossága sokkal inkább a lőfegyverek elterjedtsége miatt alakult ki, a területen minden negyedik lakóra jut egy ezekből.

A feszültséget a gazdasági helyzet is megalapozta, mivel a gazdag ásványkincs lelőhelyek ellenére (itt található a világ ismert nikkelkészletének közel 30 százaléka!) a bányászat köhög, a befektetők elhagyják az országot. Pedig a nyersanyag kiemelkedően fontos a zöld átmenethez szükséges akkumulátorok gyártásához, amelyben Európa éppen alapos lemaradásban van Kínával szemben. A kivonulást csak tetézi, hogy Párizs 2023-ban arra figyelmeztetett, hogy a három nagy nikkelfeldolgozóüzem kivonulhat a területről, ezzel pedig drasztikusan megemelkedhet a munkanélküliség. Az érthetetlen folyamatok mögött az a döntés áll, hogy a helyi vezetés exportkorlátozásokat rendelt el, ráadásul a kitermelés is drága, ezért nem tudnak versenyképes árakat nyújtani a világpiacon. Új-Kaledónia ebben a tekintetben kvázi szabad préda, hiszen a hatalmas ásványkincsvagyonra már Kínának is fáj a foga, Peking már ugrásra készen állva várja, hogy az európai hatalom fennhatósága végleg meggyengüljön. Párizs ezt egyelőre nem akarja hagyni, 1000 rendfenntartót küld a térségbe, hogy a további eszkaláció ellen fellépjenek.

New Caledonia nickel plants in critical situation with heavy debt https://t.co/SoBMux8yuQ — Michael (Field) March 4, 2024

Bárhogy is alakuljanak most az események, akad egy hatalmas gond a függetlenség gondolatával a szigeten: a népszavazások mutatták meg, hogy a kérdés rendkívül megosztja az ottani társadalmat, amely nemcsak ebben tér el, hanem származását tekintve is, amely tovább mélyítheti a szakadékot a csoportok között. Amennyiben sikerülne kivívni a Új-Kaledónia függetlenségét, az teljesen egyértelműen visszás lenne a lakosság jelentős részének. Ez azzal fenyegetne, hogy a Franciaországhoz lojális csoport az önállóságpártiak ellen fordulnának, így az új ország rögtön súlyos krízisbe kerülhet. Az sem túl optimista forgatókönyv, hogy a Párizshoz hű lakosság elhagyja a szigetet, mivel az egyértelműen további gazdasági összeomlással járna. Vannak a háttérben már olyan hatalmak, akik viszont alig várják már, hogy ez megtörténjen.

Címlapkép forrása: Matt Blyth/Getty Images