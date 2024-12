Saját bábállama lázadt fel Moszkva ellen – Meddig tűri ezt Oroszország?

A Fekete-tenger partján található, hivatalosan Grúziához tartozó, de gyakorlatilag orosz bábállamként működő szakadár Abháziában novemberben tüntetések törtek ki egy törvénytervezet miatt, amely ingatlanvásárlást tett volna lehetővé orosz állampolgárok számára a területen. A tervezet elfogadása újabb lépés lett volna a szakadár terület orosz bekebelezéséhez, azonban a tüntetések végül a tervezet elvetéséhez és a Moszkva-barát elnök lemondásához vezettek. Abházia különösen az ukrajnai háború kitörése után értékelődött fel Oroszország számára, és a Moszkvától függő régió lakossága szinte a lehetetlenre vállalkozik, ha hosszabb távon ellen akar állni az orosz nyomásnak.

Moszkva bábállamai

A nemzetközi közösség által Grúzia (Georgia) részének tekintett Abházia függetlenségét jelenleg öt állam ismeri el: Oroszország, Venezuela, Nicaragua, az óceániai Nauru, valamint Szíria (bár kérdés, hogy Bassár el-Aszad szír elnök bukásával megmarad-e ez az elismerés.) Ezeken kívül még két szakadár, szintén Moszkva által támogatott, nemzetközileg el nem ismert régió, Dél-Oszétia és a Dnyeszter Menti Köztársaság (Transznisztria) ismeri el önálló államként Abháziát.

Transznisztria, Dél-Oszétia és Abházia sorsa nagyon hasonló. Még az előbbi hivatalosan Moldova, utóbbi kettő Grúzia részét képezi, de az adott országok nem gyakorolnak ellenőrzést e területek fölött. A Szovjetunió felbomlása után Transznisztria a függetlenedő Moldovával, Dél-Oszétia és Abházia az ugyancsak függetlenné váló Grúziával vívott háborút. A háborúkat követően mindhárom szakadár területen orosz katonák maradtak hivatalosan „békefenntartókként”.

A békefenntartás azonban inkább csak ürügy arra, hogy e régiók fölött Oroszország befolyást és ellenőrzést gyakoroljon, egyben sakkban tartsa velük a Nyugat felé orientálódó Moldovát, illetve Grúziát.

A transznisztriai, a dél-oszétiai és az abháziai klasszikus „befagyott konfliktus”, amivel Moszkva sikeresen tudja blokkolni, hogy a két posztszovjet tagköztársaság NATO-tagsága egyáltalán komolyan felmerülhessen. Így e három szakadár régió lényegében orosz bábállamként működik, amit az is mutat, hogy e területek lakosságának jelentős része orosz állampolgárságot kapott, Abházia és Dél-Oszétia, illetve Oroszország között pedig lényegében egy „schengeni zóna” létesült, ahol orosz személyi igazolvánnyal határellenőrzés nélkül lehet utazni Oroszország és a szakadár régiók között. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök egy tavaly augusztusi interjúban még azt is felvetette, hogy Oroszország annektálhatja a két szakadár régiót.

Grúzia Abháziával és Dél-Oszétiával. Forrás: United Nations Cartographic Section / Wikimedia Commons

Egy hányattatott sorsú régió

A Dnyeszter Menti Köztársasággal és Dél-Oszétiával ellentétben Abházia valóban létezett a történelem során független államként. Az időszámításunk szerinti 850 és 950 között virágzott az Abház Királyság, amely ezt követően több évszázadra a középkori Grúz Királyság része lett. 1463-ban aztán létrejött a részben független Abház Hercegség, de ez folyamatos támadásoknak volt kitéve az Oszmán Birodalom részéről, és az 1570-es években török erőd is létrejött a mai abház fővárosban, a Fekete-tenger partján álló Szuhumiban.

A XIX. században az Orosz Birodalom és az Oszmán Birodalom több háborút is vívott egymással a Kaukázusban, ami az oroszok előretörését hozta. Az Abház Hercegség 1810-ben az Orosz Birodalom része lett autonóm hercegségként, majd 1864-ben teljesen beolvadt Oroszországba, minden autonómiáját elveszítve. Az orosz uralom alatt a korábban muszlim hitre tért abházok egy jelentős része kivándorolt az Oszmán Birodalomba, helyüket grúzok, örmények és oroszok foglalták el. (Manapság is több abház él Törökországban, mint magában Abháziában.)

A cári Orosz Birodalom bukása és a Szovjetunió születése idejének zavaros éveiben létrejött a tiszavirágéletű független Grúz Demokratikus Köztársaság, amelyen belül Abházia autonóm terület lett. 1921-ben a Vörös Hadsereg elfoglalta Grúziát, és létrehozta az Abháziai Szovjet Szocialista Köztársaságot, amely lényegében független volt a Grúziai Szovjet Szocialista Köztársaságtól (SZSZK), és a tagállamokéhoz hasonló státuszt kapott. 1931-ben aztán Abháziát közigazgatásilag beolvasztották a Grúziai SZSZK-ba Abháziai Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság néven. A szovjet Grúziában rajta kívül még két autonóm régió létezett, az Adzsariai Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság, illetve a Dél-oszétiai Autonóm Terület.

Az egységesen Moszkvából irányított Szovjetunióban a tagállamok, az autonóm köztársaságok és autonóm területek önállósága csak névleges volt, a Szovjetunió 1991-es felbomlása után azonban a közigazgatási felosztások és az ezekkel többé vagy kevésbé korreláló etnikai határok máig tartó konfliktusok melegágyaivá váltak. 1991-ben a tagállamok a belső határok mentén függetlenedtek, de e tagállamok etnikailag korántsem voltak egységesek. A szovjet időkben szőnyeg alá söpört nemzetiségi konfliktusok az 1990-es években nagy erővel robbantak ki, különösen a Kaukázus térségében, ahol a magas hegyek által körbevett völgyekben számtalan kisebb-nagyobb etnikum élt. Ilyen szeparatista konfliktus volt Grúziában az abháziai és dél-oszétiai, Örményország és Azerbajdzsán között a hegyi-karabahi konfliktus, valamint az Oroszországi Föderáció területén a csecsen háborúk.

Abháziában 1992-1993-ban zajlott a függetlenedési háború az éppen csak létrejött független Grúziától.

A grúz kormányerők ellen harcoló abház szeparatistákat támogatták a helyi örmények és oroszok, továbbá az orosz haderő, illetve transznisztriai önkéntesek is, miközben a grúz erőket ukrán nacionalista fegyveresek segítették. Mind az abház, mind a grúz fél részéről súlyos atrocitások történtek, a legdurvább cselekmények azonban azután következtek be, hogy az abház szeparatisták elfoglalták a fővárost, Szuhumit.

Ezt követően népirtás kezdődött a grúz lakossággal szemben, ami a 250 ezer fős grúz közösség lényegében teljes elvándorlásához vezetett. A számot annak fényében kell értelmezni, hogy 1989-ben Abházia lakossága 525 ezres volt, vagyis a teljes népesség közel fele elmenekült. Ennek ellenére az észak-kaukázusi nyelvcsaládba tartozó nyelvet beszélő abházok ma is csak a teljes lakosság mintegy felét adják, a másik felén az oroszok, örmények, megmaradt grúzok és görögök osztoznak. A területet ma mintegy 244 ezren lakják.

Formálisan a háborúnak 1994-ben tűzszünet vetett véget, melyet követően az ENSZ egy megfigyelő missziót, a volt szovjet tagállamokból szerveződött Független Államok Közössége (FÁK) pedig békefenntartókat küldött a térségbe – ezek nagy része orosz katona volt. 1999-ben Abházia egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét Grúziától.

2008-ban aztán Miheil Szaakasvili grúz elnök támadást indított a másik grúziai szakadár terület, Dél-Oszétia ellen, de az orosz haderő beavatkozott, és öt nap alatt teljes győzelmet aratott a grúz hadsereg fölött. A háború során az abház erők elfoglalták Abházia még grúz ellenőrzés alatt álló részét, a Kodori-völgyet. A szakadár régió az orosz erők egyik felvonulási területe lett az ötnapos háború során.

A grúz vereséget követően Oroszország elismerte Abházia és Dél-Oszétia függetlenségét, ami egyben egyfajta visszavágás is volt azért, hogy a legtöbb nyugati ország ugyanabban az évben elismerte Koszovó függetlenségét. Az 1994-es tűzszünet érvényét vesztette, az ENSZ megfigyelő missziója kivonult, és „békefenntartás” címén újabb orosz egységeket telepítettek Abháziába. A grúz parlament a tartományt Dél-Oszétiával együtt Oroszország által megszállt területnek minősítette. A szakadár régió azóta lényegében orosz bábállamként működik, bár az utóbbi hetek történései azt mutatják, hogy az abházok korántsem akarnak az „orosz világ” (Russzkij Mir) része lenni.

Abházok felvonulása a szakadár terület zászlajával. Forrás: Wikimedia Commons

Az oroszoknak kedvező törvénytervezet vezetett az elnök bukásához

A Fekete-tenger partján található, kellemes klímájú Abházia a Szovjetunió idején kedvelt turisztikai célpont volt. Az abháziai háború azonban nagy csapást jelentett az idegenforgalomra nézve, amiből a régió hosszú ideig nem tudott felállni. 2008 után, de különösen a 2022-ben indult ukrajnai háborútól kezdve aztán az orosz lakosság újra megkedvelte Abházia fekete-tengeri partszakaszát, hiszen az orosz ellenőrzés alatt álló területek közül ez a partszakasz fekszik a legmesszebb a harcoktól. Az idei évben 1,4 millió orosz turista látogatott Abháziába.

Ezek miatt nem meglepő, hogy

Moszkva a közelmúltban egy olyan törvénytervezetet próbált ráoktrojálni Abháziára, melynek értelmében orosz állampolgárok ingatlanokat szerezhetnének a szakadár területen, orosz befektetők pedig többek között nyolc évig adó- és vámmentességet élvezhetnének.

A tervezet egyik fő célja az volt, hogy oroszok is ingatlanokat vehessenek a kedvelt fekete-tengeri üdülőhelyeken, illetve hogy orosz vállalatok befektethessenek a helyi idegenforgalomba, például szállodák építésével. A törvénytervezetet megelőző megállapodást októberben Krisztina Ozgan abház gazdasági miniszter kötötte meg Makszim Resetnyikov orosz gazdasági fejlesztési miniszterrel.

Az abház ellenzék azonban fellázadt a törvénytervezet ellen, és mikor öt aktivistát az abház hatóságok letartóztatták, tüntetések kezdődtek, amelyek során a demonstrálók a parlamentet is megrohamozták. Az események tovább eszkalálódtak, az abház elnök, Aszlan Bzsania Moszkvába menekült, majd november 19-én lemondott posztjáról.

Bzsania az elmúlt években már a harmadik abház elnök, akit tüntetések buktatnak meg. A 2011-ben megválasztott Alekszandr Ankvabot az elnöki palotát megrohamozó tömeg buktatta meg 2014-ben. (Ankvabot 2020-ban aztán miniszterelnökké nevezte ki Bzsania, de idén novemberben az államfővel együtt ő is lemondott posztjáról.) Az Ankvabot követő elnök, Raul Hadzsinba is hasonlóan járt, mint elődje: 2020-ban szintén egy ellene irányuló tüntetést követően adta be a lemondását. Vagyis három egymást követő elnököt, Ankvabot, Hadzsinbát és Bzsaniát is a népharag söpörte el, ami legalábbis nem megszokott az orosz ellenőrzés alatt álló területeken. Az előrehozott elnökválasztást 2025. február 15-ére írták ki.

Az elbukott törvénytervezet nem az első kísérlet volt, hogy Oroszország ingatlanokat szerezzen Abházia területén. Tavaly év végén arról is megállapodás született Moszkvával, hogy a Bicsvinta (Picunda) városában található, még Nyikita Hruscsov szovjet pártfőtitkár részére épített üdülőkomplexumot 49 évre bérbe adják Oroszországnak egy szimbolikus összegért. A tavaly december 27-én aláírt szerződést követően ugyancsak tüntetések kezdődtek Abháziában, ám ezek akkor nem vezettek eredményre.

Bicsvinta (Picunda) tengerpartja 2005-ben. Forrás: Artem Topchiy / Wikimedia Commons

Oroszország katonai jelentétét is erősíteni akarja egy állandó haditengerészeti bázison keresztül a fekete-tengeri Ocsamcsirében, melynek építéséről még 2023-ban állapodtak meg az abház vezetéssel. A Szevasztopolt érő folyamatos ukrán drón- és rakétatámadások miatt az orosz Fekete-tengeri Flotta nagy részét már így is áttelepítették a harcoktól távolabb fekvő Novorosszijszkba, de az orosz hadihajók és tengeralattjárók Ukrajnától jóval messzebb található abház partoknál még nagyobb biztonságban lennének. Szintén katonai célokat (is) szolgálhat a szuhumi repülőtér újjáépítése, amelyről az abház kormány tavaly kötött szerződést egy orosz vállalattal.

Miután a Moszkva által az abház parlamenten áterőltetni szándékozott törvénytervezet a novemberi tüntetések miatt elbukott, Oroszország elkezdte megvonni az Abháziának folyósított támogatásokat, valamint mondvacsinált ürüggyel leállította a régió egyik legfőbb exportterméke, a mandarin behozatalát. A nemzetközi közösség által el nem ismert Abház Köztársaság gazdasága szinte teljesen Oroszországtól függ, részben a pénzügyi támogatásokon, részben az orosz turistákon keresztül. Ezért hosszabb távon nem kecsegtet sok sikerrel a Moszkva akaratával való szembeszegülés.

Címlapkép: Az 1992-1993-as abháziai háború után az orosz békefenntartóknak szentelt emlékmű Abházia fővárosában, Szuhumiban. Forrás: Loop Images/Tyson Paul via Getty Images