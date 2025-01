Nagy visszatéréseket és nagy bukásokat hozhat a 2025-ös év – Magyarország szempontjából is döntő események jöhetnek

A 2024-es „szuperválasztási év” után – amikor a Föld lakosságának mintegy fele járult a szavazóurnákhoz – 2025 jóval kevesebb választást tartogat. Európa és Magyarország szempontjából a legnagyobb téttel egyértelműen a február 23-án esedékes németországi parlamenti választások bírnak. Szűkebb régiónkat tekintve Lengyelországban elnökválasztást, Csehországban parlamenti választásokat tartanak, utóbbi Orbán Viktor szövetségese, Andrej Babiš visszatérését hozhatja. Romániában az egész elnökválasztási folyamatot meg kell ismételni, a helyzet kaotikus, bármi előfordulhat. Nagy a tét a Romániával szomszédos Moldovában, ahol kérdés, hogy többséget tudnak-e szerezni az oroszbarát erők a parlamentben, miután nemrég szűk többséggel győzött a nyugatos elnök. A Belaruszban rendezett elnökválasztásnak ellenben nincs tétje, lényegében elbábozzák, hogy a 30 éve hatalmon lévő Aljakszandr Lukasenkát újra megválasztják.

Január 26. Fehéroroszországi elnökválasztás

Ha lesz tét nélküli választás az évben, az mindenképpen a fehéroroszországi elnökválasztás, amelyen nem kérdés, hogy hatalomban marad az országot 1994 óta vezető egykori szovhozelnök, Aljakszandr Lukasenka. A 2020-as elnökválasztást az „Európa utolsó diktátorának” is nevezett államfő valószínűleg durván elcsalta, az ezt követő tüntetéseket pedig orosz segítséggel kegyetlenül leverte. Százakat börtönöztek be; akik tehették, az emigrációt választották, így a fehérorosz ellenzék nagy része ma már nyugati országokban él, köztük Lukasenka 2020-as riválisa, Szvjatlana Cihanouszkaja. Hogy biztosra menjen, a diktátor november elején több mint 100 embert letartóztattatott, pedig a fehérorosz börtönök már így is tele vannak politikai foglyokkal. Miután Lukasenka hatalmát négy éve Vlagyimir Putyin mentette meg, Belarusz lényegében Moszkva bábjává vált, innen indult 2022-ben a Kijev elfoglalására irányuló orosz támadás is.

Vlagyimir Putyin és Aljakszandr Lukasenka 2021-ben. Forrás: Kremlin.ru / Wikimedia Commons

Február 15. Abháziai elnökválasztás

Abházia Grúzia (Georgia) egy szakadár tartománya a Fekete-tenger partján, nagyjából negyedmillióan lakják. Oroszország 2008-ban, a grúz–orosz háborút követően ismerte el függetlenségét, de a régiót a nemzetközi jog Grúzia területének tekinti. A tartomány lényegében orosz bábállamként működik, amit jól mutat, hogy az abház parlament novemberben egy olyan törvényt készült elfogadni, amely lehetővé tette volna orosz magánszemélyek és vállalkozások számára helyi ingatlanok felvásárlását. A törvénytervezet miatt tiltakozások kezdődtek, amelyek végül Aszlan Bzsania elnök elmozdításához vezettek.

Február 23. Németországi parlamenti választások

Európai és magyar szempontból a legfontosabb választásnak mindenképpen a németországi választások ígérkeznek. A Bundestag-választásokat eredetileg jövő év szeptember 28-án tartották volna, de november 6-án az eddigi hármas („közlekedésilámpa”-) koalíció legkisebb pártja, a liberális FDP kilépett, így az Olaf Scholz vezette kormány kisebbségbe került. A választások a korábban Angela Merkel vezetésével 16 éven át hatalmon lévő konzervatív CDU/CSU visszatérését hozhatják, amely nagy előnnyel vezeti a közvélemény-kutatásokat. Egyedül azonban vélhetően nem fog tudni kormányozni, így a mostani vezető kormánypárttal, a szociáldemokrata SPD-vel és valószínűleg még egy párttal, a Zöldekkel vagy a liberálisokkal kell összebútoroznia – már ha utóbbiak egyáltalán bejutnak a törvényhozásba. Németország következő kancellárja nagy valószínűséggel az értékkonzervatív, a gazdaságpolitikában neoliberális nézeteket valló Friedrich Merz lesz. A szélsőjobboldali AfD második helyen juthat be a Bundestagba, és szinten bekerülhet a csak idén januárban alapított radikális baloldali BSW is. A Bundestag-választásokat követően, március 2-án tartományi választásokat is tartanak a tartományi jogú Hamburg városában.

Friedrich Merz kancellárjelölt Kijevben 2024. december 9-én. Forrás: Ukrán elnöki hivatal / Wikimedia Commons

Valószínűleg március. Romániai elnökválasztás

Romániában november 24-én rendezték meg az elnökválasztás első fordulóját, a román hírszerzés azonban orosz beavatkozást tárt fel a győztes szélsőjobboldali jelölt, Călin Georgescu kampányában, az alkotmánybíróság pedig a tervezett második forduló előtt két nappal a teljes elnökválasztási folyamat megismétléséről döntött. A régi-új miniszterelnök, Marcel Ciolacu kormánya fogja kitűzni az új elnökválasztás időpontját, valószínűleg márciusra. Egyelőre kérdés, hogy elindulhat-e Georgescu, aki ellen jelenleg több eljárás is folyamatban van. Az új kormánykoalícióban részt vevő pártok, köztük a romániai magyarokat képviselő RMDSZ közös elnökjelöltet indítanak Crin Antonescu személyében. A második fordulóban nagy valószínűséggel az ő fog megküzdeni egy szélsőjobboldali jelölttel, bár Romániában manapság egyedül a bizonytalanság biztos.

Május 18-ig. Lengyelországi elnökválasztás

A lengyelországi elnökválasztás tétje, hogy Donald Tusk centrista kormányának továbbra is a nagy ellenfél, az ultrakonzervatív Jog és Igazságosság (PiS) által jelölt államfővel kell együtt kormányoznia, vagy saját soraikból kerül majd ki az új elnök, akivel olajozott együttműködés jöhet. A lengyel államfőnek széles jogkörei vannak, például a költségvetés kivételével az összes törvényt megvétózhatja, Tusknak pedig nincs meg a háromötödös parlamenti többsége a vétó felülírására. A még a PiS által jelölt, második, utolsó ciklusát kitöltő Andrzej Dudával nehéz az együttműködés, bár a kül- és biztonságpolitikában a két nagy erő között nincsenek jelentős eltérések. Tusk pártszövetsége, a Polgári Koalíció (KO) a népszerű varsói polgármestert, Rafał Trzaskowskit indítja a megméretésen, míg a PiS egy a politikában még gyakorlatlan konzervatív történésszel, Karol Nawrockivel vág neki a választásnak. A második fordulóba – ha csak nem lesz nagy meglepetés – valószínűleg ők ketten jutnak majd be.

Rafał Trzaskowski varsói polgármester 2020-ban. Forrás: Wikimedia Commons

Július 11-ig. Moldovai parlamenti választások

Októberben elnökválasztást és az EU-s csatlakozásról szóló népszavazást tartottak a volt szovjet tagköztársaságban. Ugyan mindkét választást szűk többséggel a nyugatos erők nyerték, de nem sokon múlott – döntően a diaszpóra szavazatain – hogy ne legyen ismét Moszkva-barát fordulat az országban. Maia Sandu Európa-párti elnök 2020-ban került hatalomra, egy évvel később pártja, a Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) a parlamenti választásokat is megnyerte. Októberben újraválasztották Sandut, és most nagy kérdés, hogy a PAS meg tudja-e nyerni a parlamenti választásokat, vagy az oroszbarát erők kerülnek kormányra. Ebben az esetben kellemetlen „társbérlet” jöhet Moldovában, ami megbéníthatja az uniós csatlakozási folyamatot. Moszkva már eddig is nagy erőket és pénzeket mozgatott meg a moldovai politika befolyásolására egy Oroszországba szökött bűnöző moldovai oligarcha, Ilan Shor vezetésével. Ez valószínűleg a legkésőbb július 11-ig megtartandó európai parlamenti választásokon sem lesz máshogy.

Október. Csehországi parlamenti választások

A csehországi parlamenti választások Orbán Viktor szövetségese, Andrej Babiš nagy visszatérését hozhatják el. A Petr Fiala miniszterelnök vezette ötpárti koalíció pártjai népszerűtlenek, Babiš pártja, az ANO viszont nagy előnnyel vezet a közvélemény-kutatásokban. Ha a trend marad, Csehországban is a magukat „szuverenistáknak” nevező erők juthatnak hatalomra, így a négy visegrádi ország közül háromban lesz az európai főárammal szembemenő kormány.

Orbán Viktor miniszterelnök tárgyalást folytat Andrej Babis korábbi cseh kormányfővel, az ANO párt elnökével Ceske Budejovicében 2024. szeptember 28-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Október 20-ig. Kanadai parlamenti választások

A kanadai parlamenti választások tétje, hogy marad-e hivatalában a 2015 óta hatalmon lévő liberális Justin Trudeau, vagy a konzervatívok veszik át a hatalmat. Trudeau pártja mélyrepülésben van a közvélemény-kutatások szerint, a miniszterelnök-helyettes, Chrystia Freeland pénzügyminiszter december 16-án váratlanul lemondott, a konzervatívok pedig nagyon vezetnek. Ha a trend marad, ismét konzervatív vezetése lehet az Egyesült Államok északi szomszédjának.

További választások

A fent említetteken kívül még a következő országos választások várhatók kontinensenként:

Európa: liechtensteini általános választások (február 9.), koszovói parlamenti választások (február 9.), albániai parlamenti választások (május 11.), norvégiai parlamenti választások (szeptember 8.), írországi elnökválasztás (október 27.).

liechtensteini általános választások (február 9.), koszovói parlamenti választások (február 9.), albániai parlamenti választások (május 11.), norvégiai parlamenti választások (szeptember 8.), írországi elnökválasztás (október 27.). Ázsia: tádzsikisztáni parlamenti választások (március 2. és 28.), szingapúri parlamenti választások (november 23-ig), kirgizisztáni parlamenti választások, iraki parlamenti választások.

tádzsikisztáni parlamenti választások (március 2. és 28.), szingapúri parlamenti választások (november 23-ig), kirgizisztáni parlamenti választások, iraki parlamenti választások. Afrika: elnökválasztás, parlamenti választások vagy mindkettő Burundiban, Kamerunban, a Comore-szigeteken, Egyiptomban, Elefántcsontparton, Gabonban, a Közép-afrikai Köztársaságban, Malawiban, Nigerben, a Seychelles-szigeteken, Tanzániában és Togóban.

elnökválasztás, parlamenti választások vagy mindkettő Burundiban, Kamerunban, a Comore-szigeteken, Egyiptomban, Elefántcsontparton, Gabonban, a Közép-afrikai Köztársaságban, Malawiban, Nigerben, a Seychelles-szigeteken, Tanzániában és Togóban. Amerika: elnökválasztás, parlamenti választások vagy mindkettő Argentínában, Belize-ben, Bolíviában, Chilében, Ecuadorban, Guyanában, Hondurasban, Jamaicán, a Saint Vincent és a Grenadine-szigeteken, Surinamében, Trinidad és Tobagóban, illetve Venezuelában.

elnökválasztás, parlamenti választások vagy mindkettő Argentínában, Belize-ben, Bolíviában, Chilében, Ecuadorban, Guyanában, Hondurasban, Jamaicán, a Saint Vincent és a Grenadine-szigeteken, Surinamében, Trinidad és Tobagóban, illetve Venezuelában. Ausztrália és Óceánia: Ausztráliában május 17-ig kell megtartani a parlamenti választásokat. Emellett választások lesznek Mikronéziában, Naurun és Tongán.

A betervezetteken kívül természetesen 2025-ben is lehetnek előrehozott választások. Franciaországban például nagyon törékeny a helyzet a Nemzetgyűlésben, így könnyen elképzelhető, hogy legkorábban júliusban új törvényhozási választásokat kell majd tartani. Az sem teljesen kizárható, hogy végül Emmanuel Macron francia elnök idő előtt távozik a hivatalából.

Címlapkép forrása: Maja Hitij/Getty Images