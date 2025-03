Gyanúsan nagy a csend az ukrán fronton – Lassan vége is a harcoknak?

Az elmúlt 2-3 hét során nagyon kevés hírt lehetett hallani az ukrajnai háború frontvonalairól: mintha elmaradtak volna a sajnos mára szokásosnak mondható harctéri videók, drónfelvételek, orosz vagy éppenséggel ukrán győzelmi jelentések. A sajtóhíreket egyértelműen az orosz-amerikai és ukrán-amerikai diplomáciai tárgyalások, készülő megállapodások, illetve vezetői nyilatkozatok dominálták.

Az igazság az, hogy a csökkenő híráramlás ellenére a frontvonal valójában így néz ki most – az apró Kalasnyikov-ikonok kisebb csatákat, a bomba ikonok tüzérségi vagy légitámadás célpontjait mutatják.

Ezek alapján nem mondható el, hogy a harcok intenzitása lényegesen csökkent volna, az orosz katonák továbbra is lassan, de biztosan haladnak előre a frontvonal szinte minden szakaszán. Majdnem minden nap volt 1-2 kisebb település, amely gazdát cserélt az elmúlt héten, nemrég épp a kurszki Nikolszkojét szerezték vissza az orosz katonák.

Mindemellett az elmúlt napokban rekordszámú, 150-200 nagy hatótávolságú drónnal támadta Oroszország Ukrajnát minden éjjel.

Egyébként a frontharcok intenzitásával kapcsolatosan néhány dolog egyértelműen megfigyelhető:

On the night of February 25-26, russian terrorists attacked Ukraine with 177 pic.twitter.com/0QxRDTubcO