Pengeélen táncol a NATO egyik legerősebb országa – Pillanatok alatt kirobbant egy igencsak súlyos válság

Imamoglu letartóztatásáig Erdogan elnök legesélyesebb kihívója volt. A török hatóságok szerint a politikus ellen a vád korrupció, valamint az országban terrorista szervezetként számon tartott Kurd Munkáspárttal (PKK) való együttműködés.

Imamoglu diplomáját az Isztambuli Egyetem „szabálytalanságokra” hivatkozva már tegnap visszavonta, ezzel pedig lényegében kizárták a 2028-as választásokból.

Imamoglut 2019-ben és 2024-ben is Isztambul polgármesterévé választották, ráadásul tavaly pártja, a CHP nemcsak az ország legnépesebb városában, de számos másik nagyvárosban is beelőzte az Erdogan vezette AKP-t, mitöbb országosan is több szavazatot kaptak, mint a kormánypárt.

Crackdown in Turkey Istanbul Mayor Arrested!The main rival of Erdogan, Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu, has been detained on corruption charges, sparking accusations of political repression. Accused of criminal links, bribery, and fraud Diploma annulled to block his pic.twitter.com/JYZXziB9tr