Meghalt Ferenc pápa, mi jön most? – Így választják meg az új egyházfőt

Ferenc pápa halálát követően 267. vezetőjét fogja megválasztani a katolikus egyház, egész pontosan a bíborosokból álló konklávé. A pápa halálát követő interregnum állapotot, illetve az új egyházfő megválasztását is szigorú szabályok irányítják. Hogyan zajlanak a pápa halálát követő napok, és miként kerül sor Ferenc utódjának megválasztására?

Mi történik a pápa halála után?

2025. április 21-én, éppen Húsvét hétfőn hunyt el Ferenc, a katolikus egyház 266. pápája. A Vatikán kedden jelentette be, hogy az egyházfő temetése április 26-án, szombaton lesz. A szertartásra a világ számos vezetőjét várják: részvételét jelezte többek között Donald Trump amerikai elnök, Javier Milei, Ferenc pápa hazája, Argentína vezetője, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is.

A pápa halálát követően interregnum állapot következik be, amit a katolikus egyházban „sede vacante” („széküresedés”) névvel illetnek. A sede vacante idején az egyházat a bíborosok testülete vezeti, és minden vatikáni tisztviselő elveszíti az állását, kivéve az úgynevezett camerlengo bíboros vagy bíboros kamarás, aki ez idő alatt a „miniszterelnöki” funkciókat látja el. A bíboros kamarás jelenleg az ír-amerikai Kevin Joseph Farrell. A camerlengo feladata többek között a pápai pecsétgyűrű (Halászgyűrű) megsemmisítése, hogy az egyházfő halála után senki ne élhessen vissza vele, illetve a bíboros kamarás hívja össze a pápaválasztó konklávét is. Érdekesség, hogy a sede vacante idején megváltozik a Szentszék címere is: Szent Péter kulcsai között nem a pápai tiara (hármas korona) tűnik föl, hanem egy napernyő – ez az ókori Rómában a császárok hatalmát szimbolizálta.

A Vatikán címere a sede vacante idején. Pápai tiara helyett napernyő szimbolizálja a pápai hatalmat. Forrás: Wikimedia Commons

Az elhunyt szentatya holttestét előbb rezidenciáján, a Domus Sanctae Marthae-ban, azaz a Szent Márta-házban ravatalozták föl, majd a vatikáni Szent Péter-székesegyházban mutatják be a híveknek, akik leróhatják előtte kegyeletüket. Ferenc pápa több ponton is szakított a tradíciókkal: holttestét nem magas emelvényre teszik, hanem egy egyszerű ravatalra; a holttest egyetlen, fából és cinkből készült koporsóban fekszik, nem pedig egymásba helyezett ciprusfa-, ólom- és szilfakoporsóban; a most elhunyt pápát nem a Szent Péter-bazilikában temetik el, hanem a Santa Maria Maggiore-bazilikában, amely Róma Vatikánon kívüli területén található, de a Szentszék tulajdonában van.

Hogyan zajlik a pápaválasztás?

Az új pápát a konklávé választja meg, amelyen az egyház összes bíborosa részt vesz. A konklávé legkorábban a pápa halála utáni 15., legkésőbb a 20. napon ül össze, de Ferenc elődje, XVI. Benedek pápa 2013-as reformja alapján előbb is összehívható, ha az összes bíboros megérkezett Rómába. 1059-ben vezették be azt a szabályt, hogy Róma püspökét, vagyis a pápát, a bíborosi kollégium választja meg, előtte nem volt ilyen pontosan meghatározva a választók köre. A választhatók köre jóval szélesebb: elvileg minden nem házas, katolikus férfi pápának választható, de gyakorlatilag évszázadok óta a bíborosok maguk közül választanak pápát.

A „konklávé” szó a latin „cum clave” kifejezésből származik, azt jelenti, „kulccsal”, ami arra utal, hogy a pápaválasztás idejére a bíborosokat egy épületbe zárják be, hogy ott külső befolyás nélkül szavazhassanak az új pápáról. Ez idő alatt a bíborosok semmilyen módon nem tarthatják a kapcsolatot a külvilággal, de elvileg a konklávéról sem juthat ki semmi. A konklávé intézményét 1274-ben hozta létre X. Gergely pápa, azt követően, hogy megválasztása előtt, 1268 és 1271 között hároméves interregnum alakult ki, ugyanis a bíborosok ennyi idő alatt tudták megválasztani az új pápát.

A pápaválasztáson az összes bíboros részt vehet, de szavazni csak az szavazhat, aki a pápa halálának pillanatában még nem töltötte be a 80. életévét. Jelenleg 252 bíboros van, de ebből csak 135-en választók, közülük 108-at Ferenc pápa avatott bíborossá. A választásra jogosult bíborosok közül 53 európai, 23 ázsiai, 20 észak-amerikai, 18 afrikai, 17 dél-amerikai, 4 ausztráliai és óceániai.

Az új pápa megválasztásához 1179 óta az szükséges, hogy a bíborosok kétharmada egyugyanazon személyre szavazzon. A bíborosok a XIX. század vége óta a Michelangelo freskóiról nevezetes Sixtus-kápolnában gyűlnek össze, és minden nap négy szavazást tartanak: kettőt délelőtt, kettőt délután. Amennyiben a 33-34. szavazási körig egyetlen jelölt sem kap kétharmados többséget, a két legtöbb szavazatot megszerző jelölt marad versenyben, és az lesz a pápa, aki a több szavazatot kapja.

Egy-egy szavazási forduló után a szavazócédulákat elégetik, és ezekhez különböző anyagokat keverve száll föl a fekete füst, amennyiben nem sikerült pápát választani, illetve a fehér füst, amennyiben megvan az új pápa.

Fehér füst száll fel a Sixtus-kápolna kéményéből Ferenc pápa megválasztása után 2013. március 13-án. Forrás: Joe Raedle/Getty Images

Ha fehér füst száll fel, az úgynevezett protodiakónus bíboros hirdeti ki a Szent Péter-bazilika erkélyén a következőt:

Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam!

Magyarul: „Nagy örömhírt mondok nektek: van pápánk!”

Majd bemondja a pápa keresztnevét, vezetéknevét, illetve választott pápai nevét. Ezt követően maga az új egyházfő is megjelenik a székesegyház erkélyén, és köszönti a híveket.

Ferenc halála után rögtön elindultak a találgatások a lehetséges utódokról. Az esélyesek között szerepel a fülöp-szigeteki Luis Antonio Tagle bíboros, az olasz Pietro Parolin vatikáni államtitkár, a ghánai Peter Turkson bíboros, Erdő Péter prímás, esztergom-budapesti érsek, illetve az olasz Angelo Scola bíboros.

Címlapkép: A bíborosok szentmisén vesznek részt a Szent Péter-székesegyházban 2013-ban, a Ferenc pápa megválasztásához vezető konklávé előtt. Forrás: Alessandra Benedetti/Corbis via Getty Images