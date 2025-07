Titokzatos szuperfegyver bukkant fel a keleti nagyhatalom egén: így nézhet ki a jövő háborújának kulcseszköze

A hétvégén a kínai Weibo, majd később az amerikai X közösségi platformon megjelent felvételen egy jellegzetes gyémánt alakú delta-szárny konfigurációval rendelkező pilóta nélküli repülőgép látható. A drón mellett egy Y-8 vagy Y-9 típusú légcsavaros szállító repülőgép repül, miközben egy másik hasonló gép külön követi őket. Pilóta nélküli repülőgép (UAV) mérete a légcsavaros repülőgéphez viszonyítva körülbelül 15 méter hosszúságúra becsülhető, ami nagyobb, mint a tipikus „hűséges szárnysegéd” drónok, amelyek általában 9-12 méter hosszúak.

As it seems, we maybe have first footage - including a brief video - showing for the first time one of China's CCA UAV/UCAVs accompanied by a Y-8/9.