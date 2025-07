Lecsapott a rettegett Iszkander-M rakéta: olyan veszteséget szenvedett el Ukrajna, amit már kénytelenek voltak Kijevben is elismerni

Több oroszpárti forrás is megosztotta a felvételeket a ballisztikus Iszkander-M rakéta legújabb támadásáról, amely a csernyihivi régióban található kiképzőközpontot érte. Moszkva ráadásul kazettás bombát használt a bázis ellen.

Russian sources have released footage of another Iskander missile strike with a cluster warhead targeting a Ukrainian training ground in Chernihiv region. Recon drone video shows no personnel in the open, suggesting Ukrainian troops likely took shelter before impact. Commander… pic.twitter.com/xzU0LAWhgQ https://t.co/xzU0LAWhgQ