Földrajzi nevekkel vívja legújabb csörtéjét Oroszország – Egyetlen újságcikk verte ki a biztosítékot

Tovább romlik Oroszország és Azerbajdzsán viszonya. Az utóbbi napokban a két ország médiájában indult el kisebb „háború”, melynek középpontjába földrajzi nevek különböző elnevezései kerültek, de egy örmény származású orosz festő szobrának azerbajdzsáni ledöntése is feszültséget váltott ki Moszkva és Baku között.

Oroszország és a dél-kaukázusi egykori szovjet tagköztársaság, Azerbajdzsán viszonya az elmúlt hónapokban látványosan megromlott. Kezdődött mindez a Bakuból Groznijba tartó, AZAL azeri utasszállító gép katasztrófájával tavaly december 25-én, amelyben 38 ember vesztette életét. A bizonyítékok arra mutatnak, hogy a gépet egy orosz légvédelmi rakéta találta el tévedésből, Moszkva azonban a felelősségét mind a mai napig nem ismerte el.

Idén újabb incidensek történtek Oroszország és Azerbajdzsán között: június 27-én két azeri származású férfi életét vesztette Jekatyerinburgban, miután az orosz rendőrség vélhetően megkínozta őket. Erre válaszul három nappal később Bakuban a hatóságok lecsaptak a Szputnyik orosz médiavállalat helyi irodájára, és két újságírót azzal vádoltak meg, hogy valójában az orosz titkosszolgálatnak, az FSZB-nek dolgoznak. Oroszország és Azerbajdzsán viszonyát tovább rontotta, hogy utóbbi több látványos gesztust is gyakorolt Ukrajnának. A viszony romlásának részleteit ebben a cikkünkben tártuk fel:

Július 25-én az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ elbocsájtotta egyik munkatársát, Mihail Guszmant, aki részt vett Hegyi-Karabahban egy azeri médiafórumon, és dicsérte Baku „kiegyensúlyozott” külpolitikáját. Mindez nem sokkal azt követően történt, hogy Ilham Alijev azeri elnök ukrán újságíróknak azt mondta, Ukrajnának soha nem szabad elfogadnia a megszállást. Orosz nacionalista bloggerek Guszmant „azeri kémnek” nevezték, és üdvözölték a TASZSZ-tól történő kirúgását.

Néhány nappal később újabb érdekes fordulatot vett az azeri–orosz konfliktus, ezúttal a két ország – erős központi irányítás alatt álló – médiájában.

A TASZSZ hírügynökség ugyanis egy cikkében a „Sztyepanakert” nevet használta Hegyi-Karabah régió központjának neveként, és nem a hivatalos elnevezést, Khankendit (Xankəndi).

Hegyi-Karabah a szovjet időkben az azeri tagköztársasághoz tartozott, de zömmel örmények lakták. A Szovjetunió felbomlásakor az örmények kikiáltották a független Hegyi-Karabahi Köztársaságot, amelyet azonban csak Örményország ismert el, és évekig tartó háború dúlt a régióért a két ország között. Az első hegyi-karabahi háború örmény győzelemmel végződött, és egészen 2020-ig fennmaradt a status quo, amikor azonban a kőolaj- és gázbevételei révén meggazdagodott és így katonailag megerősödött Azerbajdzsán újabb háborút indított, és az örmények által elfoglalt területek egy részét visszaszerezte. 2023 szeptemberében aztán a még a hegyi-karabahi örmények által ellenőrzött területeket, köztük Sztyepanakertet/Khankendit is elfoglalta, az ott élő örmények, mintegy 100 ezren, pedig egy emberként Örményországba menekültek.

A TASZSZ egy július 31-i cikkében számolt be arról, hogy egy örmény szervezet szerint az azeri hatóságok lebontották Hegyi-Karabah központjában az örmény származású XIX. századi orosz festő, Ivan Konsztantyinovics Ajvazovszkij 2021-ben emelt szobrát. A cikkben a várost örmény nevén, Sztyepanakertnek nevezték, mire az azeri külügyminisztérium azzal vádolta meg az orosz állami hírügynökséget, hogy „tiszteletlenséget és sértést” követett el ezzel. A tárca szóvivője szerint a Hegyi-Karabahba még a 2020-as háború után vezényelt orosz békefenntartók 2021-ben illegálisan állították fel az örmény származású orosz festőt ábrázoló szobrot, és ezzel megsértették Azerbajdzsán területi integritását.

Azerbaijan has destroyed the monument of Ivan Aivazovsky, one of the greatest marine artists in history, in occupied Stepanakert, Artsakh, reports Artsakh Tourism and Culture Development Agency.Installed in December 2021 in Stepanakert and sculpted by famous sculptor Salavat… pic.twitter.com/qX81BGgj8H https://t.co/qX81BGgj8H — 301 (@301arm) July 31, 2025

Az azeri külügyi szóvivő egyben betámadta Mihail Svidkojt, Oroszország nemzetközi kulturális együttműködésért felelős különleges képviselőjét, mivel a megbízott az Ajvazovszkij-szobor eltávolítását „az orosz kultúra eltörlésének” nevezte Azerbajdzsán részéről. Az azeri szóvivő arra is emlékeztetett, hogy miközben Azerbajdzsánban számos orosz nyelvű színház, iskola és újság van, addig Oroszországban nincsenek ilyenek azeri nyelven, ők mégsem beszélnek az azeri kultúra eltörléséről. Egy orosz Duma-képviselő, Konsztantyin Zatulin egy interjúban „barbarizmusnak” nevezte az azeri hatóságok részéről a szobor eltávolítását.

Azerbajdzsánból a hivatalos nyilatkozatokon kívül egy másik válasz is érkezett arra, hogy a TASZSZ Sztyepanakertnek írta Hegyi-Karabah központját. Egy orosz nyelvű azeri portál, a Minval Politika orosz városokat történelmi neveken kezdett el nevezni. Így például Kalinyingrád „visszakapta” régi nevét, a német Königsberget (a város csak a II. világháború után került szovjet, majd a Szovjetunió felbomlása után orosz kézre, addig német település volt). Emellett Orenburg városát „Orinbor”, a Volga folyót pedig régi török nevén, „Itil”-ként használták az azeri lapban.

Mindeközben – úgy tűnik – Azerbajdzsán és Örményország feszült viszonyában pozitív elmozdulás lehet.

Pénteken Donald Trump a Fehér Házba várja Ilham Alijev azeri elnököt és Nikol Pasinján örmény miniszterelnököt. Egy washingtoni tisztviselő szerint a felek bejelenthetik a két ország között kötendő, várva várt békeszerződés kereteit.

Címlapkép: Khankendi (Sztyepanakert) városa 2024-ben. Forrás: Zeferli via Getty Images