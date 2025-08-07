Földrajzi nevekkel vívja legújabb csörtéjét Oroszország – Egyetlen újságcikk verte ki a biztosítékot

Oroszország és a dél-kaukázusi egykori szovjet tagköztársaság, Azerbajdzsán viszonya az elmúlt hónapokban látványosan megromlott. Kezdődött mindez a Bakuból Groznijba tartó, AZAL azeri utasszállító gép katasztrófájával tavaly december 25-én, amelyben 38 ember vesztette életét. A bizonyítékok arra mutatnak, hogy a gépet egy orosz légvédelmi rakéta találta el tévedésből, Moszkva azonban a felelősségét mind a mai napig nem ismerte el.
Idén újabb incidensek történtek Oroszország és Azerbajdzsán között: június 27-én két azeri származású férfi életét vesztette Jekatyerinburgban, miután az orosz rendőrség vélhetően megkínozta őket. Erre válaszul három nappal később Bakuban a hatóságok lecsaptak a Szputnyik orosz médiavállalat helyi irodájára, és két újságírót azzal vádoltak meg, hogy valójában az orosz titkosszolgálatnak, az FSZB-nek dolgoznak. Oroszország és Azerbajdzsán viszonyát tovább rontotta, hogy utóbbi több látványos gesztust is gyakorolt Ukrajnának. A viszony romlásának részleteit ebben a cikkünkben tártuk fel:
Július 25-én az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ elbocsájtotta egyik munkatársát, Mihail Guszmant, aki részt vett Hegyi-Karabahban egy azeri médiafórumon, és dicsérte Baku „kiegyensúlyozott” külpolitikáját. Mindez nem sokkal azt követően történt, hogy Ilham Alijev azeri elnök ukrán újságíróknak azt mondta, Ukrajnának soha nem szabad elfogadnia a megszállást. Orosz nacionalista bloggerek Guszmant „azeri kémnek” nevezték, és üdvözölték a TASZSZ-tól történő kirúgását.
Néhány nappal később újabb érdekes fordulatot vett az azeri–orosz konfliktus, ezúttal a két ország – erős központi irányítás alatt álló – médiájában.
A TASZSZ hírügynökség ugyanis egy cikkében a „Sztyepanakert” nevet használta Hegyi-Karabah régió központjának neveként, és nem a hivatalos elnevezést, Khankendit (Xankəndi).
Hegyi-Karabah a szovjet időkben az azeri tagköztársasághoz tartozott, de zömmel örmények lakták. A Szovjetunió felbomlásakor az örmények kikiáltották a független Hegyi-Karabahi Köztársaságot, amelyet azonban csak Örményország ismert el, és évekig tartó háború dúlt a régióért a két ország között. Az első hegyi-karabahi háború örmény győzelemmel végződött, és egészen 2020-ig fennmaradt a status quo, amikor azonban a kőolaj- és gázbevételei révén meggazdagodott és így katonailag megerősödött Azerbajdzsán újabb háborút indított, és az örmények által elfoglalt területek egy részét visszaszerezte. 2023 szeptemberében aztán a még a hegyi-karabahi örmények által ellenőrzött területeket, köztük Sztyepanakertet/Khankendit is elfoglalta, az ott élő örmények, mintegy 100 ezren, pedig egy emberként Örményországba menekültek.
A TASZSZ egy július 31-i cikkében számolt be arról, hogy egy örmény szervezet szerint az azeri hatóságok lebontották Hegyi-Karabah központjában az örmény származású XIX. századi orosz festő, Ivan Konsztantyinovics Ajvazovszkij 2021-ben emelt szobrát. A cikkben a várost örmény nevén, Sztyepanakertnek nevezték, mire az azeri külügyminisztérium azzal vádolta meg az orosz állami hírügynökséget, hogy „tiszteletlenséget és sértést” követett el ezzel. A tárca szóvivője szerint a Hegyi-Karabahba még a 2020-as háború után vezényelt orosz békefenntartók 2021-ben illegálisan állították fel az örmény származású orosz festőt ábrázoló szobrot, és ezzel megsértették Azerbajdzsán területi integritását.
Azerbaijan has destroyed the monument of Ivan Aivazovsky, one of the greatest marine artists in history, in occupied Stepanakert, Artsakh, reports Artsakh Tourism and Culture Development Agency.Installed in December 2021 in Stepanakert and sculpted by famous sculptor Salavat… pic.twitter.com/qX81BGgj8H https://t.co/qX81BGgj8H— 301 (@301arm) July 31, 2025
Az azeri külügyi szóvivő egyben betámadta Mihail Svidkojt, Oroszország nemzetközi kulturális együttműködésért felelős különleges képviselőjét, mivel a megbízott az Ajvazovszkij-szobor eltávolítását „az orosz kultúra eltörlésének” nevezte Azerbajdzsán részéről. Az azeri szóvivő arra is emlékeztetett, hogy miközben Azerbajdzsánban számos orosz nyelvű színház, iskola és újság van, addig Oroszországban nincsenek ilyenek azeri nyelven, ők mégsem beszélnek az azeri kultúra eltörléséről. Egy orosz Duma-képviselő, Konsztantyin Zatulin egy interjúban „barbarizmusnak” nevezte az azeri hatóságok részéről a szobor eltávolítását.
Azerbajdzsánból a hivatalos nyilatkozatokon kívül egy másik válasz is érkezett arra, hogy a TASZSZ Sztyepanakertnek írta Hegyi-Karabah központját. Egy orosz nyelvű azeri portál, a Minval Politika orosz városokat történelmi neveken kezdett el nevezni. Így például Kalinyingrád „visszakapta” régi nevét, a német Königsberget (a város csak a II. világháború után került szovjet, majd a Szovjetunió felbomlása után orosz kézre, addig német település volt). Emellett Orenburg városát „Orinbor”, a Volga folyót pedig régi török nevén, „Itil”-ként használták az azeri lapban.
Mindeközben – úgy tűnik – Azerbajdzsán és Örményország feszült viszonyában pozitív elmozdulás lehet.
Pénteken Donald Trump a Fehér Házba várja Ilham Alijev azeri elnököt és Nikol Pasinján örmény miniszterelnököt. Egy washingtoni tisztviselő szerint a felek bejelenthetik a két ország között kötendő, várva várt békeszerződés kereteit.
Címlapkép: Khankendi (Sztyepanakert) városa 2024-ben. Forrás: Zeferli via Getty Images
Eltemették a demokratikus Románia első elnökét – Fontos politikusok hiányoztak a szertartásról
Ion Iliescut emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolták.
Történelmi káosz a brit jegybankban: két szavazási fordulóra volt szükség a kamatdöntéshez
Olyan patthelyzetnél vágtak, amire még nem volt példa soha.
Van is európai árstabilitás, meg nincs is
Nehéz hónapok elé néz az EKB.
Nem fogyaszt eléggé a csodatabletta, összeomlott a gyógyszergyártó árfolyama
Úgy tűnik, 11 százalékos fogyás nem elég a befektetőknek.
Pusztító hatása lehet Trump legújabb tervének: megsemmisítené a Szent Grált
Van, aki bohózatot lát.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Sosem hallott részletek derültek ki Izrael legvakmerőbb támadásáról - Megszólalt az egyik pilóta
Az ország első drúz származású pilótája számos témát érintett.
Több mint 2 százalékos pluszban a BUX
Nagyot megy ma az OTP és a Telekom.
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
A gazdasági önkárosításról
Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó
Energiahatékonysági szakpolitikai csomag
Az IEA friss keretrendszere világos: szabályozás, információ, ösztönzők - ezek a hatékony klímapolitika alappillérei.
SPB: Jelentős mértékben visszaesett a fogyasztás az USA-ban
Makrogazdasági szempontból egy rendkívül meghatározó időszakhoz érkeztünk. A múlt heti események alapján megerősítést nyert, hogy várakozásaink nagyrészt helytállóak voltak: előrejelz
Vagy nő, vagy fogy - Film a HOLD első harminc évéről
Nemrég ünnepeltük a HOLD 30. szülinapját. Ezt a három évtizedes utazást foglalja össze a cég eddigi három vezérigazgatója és összes partnere a szülinapi kisfilmünkben. A... The post Vagy n
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Lesújtó adatok érkeztek – Mégsem olyan ütésálló az amerikai gazdaság?
Érdemes körültekintően figyelni az USA-ban zajló változásokat.