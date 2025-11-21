Tomahawkok helyett kapituláció - Ukrajna gyakorlatilag fegyverletételre kényszerülhet

Ukrajna veszít. Oroszország nyer. Nagyjából így foglalható össze a kiszivárgott amerikai béketerv. Ennek azonban igencsak kedvezőtlen hatásai lehetnek nemcsak Ukrajnára, hanem Európára és a nemzetközi stabilitásra is.

Oroszország soha nem került olyan közel ahhoz, hogy megnyerje a II. világháború lezárását követő első európai területszerző háborút, mint most. A Nyugat megosztottsága, gyengesége, lassú reakciója és „félszívű elköteleződése” miatt Vlagyimir Putyin igencsak közel került háborús céljainak eléréséhez. A kiszivárgott amerikai béketerv ugyanis majdnem úgy néz ki, mintha a Kremlben írták volna meg.

Ukrajna számára a terv legfájóbb pontjai között van a rengeteg terület átadása, a jövőbeli NATO-tagság feladásának kikényszerítése és a hadsereg korlátozása. Ez feltartott kézzel való fegyverletétel volna: egy meggyengült, területeket vesztő ország, amely innentől fogva megvédeni sem tudja magát; csak abban bízhat, hogy Oroszország betartja a békemegállapodást.

Ukrajnának most azt kell mérlegelni, hogy képes-e folytatni a háborút legalább úgy, hogy néhány hónap, fél vagy egy év múlva – ha újra felmerül a béke lehetősége – ne kerüljön sokkal rosszabb tárgyalási pozícióba, mint jelenleg. Ennek igencsak szerény az esélye, ugyanis az elmúlt hónapok a fronton inkább az orosz fölényt mutatták, az ukrán vezetés meggyengült a korrupciós botrány miatt, miközben a nyugati megosztottság felerősödött.