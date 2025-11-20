  • Megjelenítés
Úgy néz ki, megjelent a teljes orosz-ukrán béketerv: itt van a 28 pont lényege
Úgy néz ki, megjelent a teljes orosz-ukrán béketerv: itt van a 28 pont lényege

Portfolio
Nyilvánosságra hozott Olekszij Honcsarenkó ukrán parlamenti képviselő egy olyan dokumentumot, melyről azt állítja, hogy a Volodimir Zelenszkij elnöknek átnyújtott, 28 pontos orosz-amerikai béketerv vázlata.

Ma személyesen is átvette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt a béketervezetet, melyet az Egyesült Államok Oroszországgal tárgyalt le az elmúlt hetekben:

Olekszij Honcsarenkó ukrán parlamenti képviselő Telegram-csatornáján publikált egy dokumentumot, melyről azt állítja, hogy a 28 pontos békevázlat hiteles másolata.

Az irattal kapcsolatosan két dolgot fontos hangsúlyozni:

  1. a dokumentum hitelességét lehetetlen ellenőrizni, így érdemes azt fenntartásokkal kezelni,
  2. a dokumentum (ha hiteles) csak tervezet: Zelenszkij elnök a napokban tárgyal Donald Trump elnökkel, hogy javaslatokat tegyen módosításokra.

Ettől függetlenül a dokumentumban feltárt információk majdnem minden ponton egybevágnak azokkal az értesülésekkel, melyek a napokban megjelentek az amerikai sajtóban a béketerv tartalmával kapcsolatosan.

A dokumentum (amely időközben az orosz médiában is megjelent) lényege a következő:

  • Ukrajna megmarad, mint független, önálló ország.
  • Ukrajna amerikai biztonsági garanciákat kap (feltételekkel), cserébe lemond örökre a NATO-tagságról.
  • Ukrajna korlátozza haderejének méretét, nem juthat atomfegyverhez.
  • Krím, Donyeck és Luhanszk de facto teljes egészében orosz terület lesz.
  • Herszon és Zaporizzsja megyében befagyasztják a frontvonalakat.
  • A frontvonal mentén demilitarizált övezet jön létre.
  • A harcoló felek megígérik, hogy nem fognak újabb háborút indítani a határvonalak megváltoztatására.
  • A NATO nem állomásoztat csapatokat Ukrajnában, Lengyelországban viszont igen.
  • Létrejön egy különleges biztonsági munkacsoport Ukrajna, az USA és Oroszország közt.
  • Oroszország szerződésben garantálja, hogy nem fogja megtámadni sem Ukrajnát, sem Európát.
  • Az Egyesült Államok és Európa befektetést tesz Ukrajnában, finanszírozza és vezeti az újjáépítést.
  • 100 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna újjáépítésére fordítanak majd.
  • Fokozatosan feloldódnak az Oroszországra kivetett szankciók.
  • Oroszország visszatérhet a G8-ba.
  • Orosz-amerikai gazdasági együttműködés indul.
  • Minden foglyul ejtett civil és katona hazatérhet.
  • Toleranciát támogató oktatási programok indulnak és betiltják a „náci ideológiát.”
  • A Zaporizzsjai Atomerőmű működtetését átveszi a NAÜ, a termelt áram fele Oroszországba, fele Ukrajnába megy majd.
  • Az Egyesült Államok segít az ukrán gázellátó infrastruktúra helyreállításában.
  • 100 nappal a békeszerződés aláírása után választások lesznek Ukrajnában.
  • Minden háborús résztvevő teljeskörű amnesztiát kap.
  • A békefeltételek betartatását Donald Trump és az általa vezetett „béketestület” felügyeli majd. Szerződésszegés esetén szankciók jönnek.
  • Azonnali tűzszünet a dokumentum aláírása után.

Tehát a lényeg:

Oroszország megkapja az eddig elfoglalt területeket az általuk „annektált” öt ukrán megyében, plusz Donyeck megye egészét. Cserébe kivonulnak Szumi és Harkiv megyéből.

Ukrajna nem kap NATO-tagságot, csak biztonsági garanciákat, de NATO-katonák nem lehetnek az ország területén és az ukrán haderő méretezve korlátozva lesz. Az összes orosz szankciót eltörlik, Oroszország visszatérhet a G8-ba.

Ukrajna újjáépítésében az USA és Európa segít majd, egyebek mellett befagyasztott orosz eszközökből finanszírozva a projektet.

A dokumentumot (ha hiteles) - jelen formájában - szinte biztosan nem fogadja majd el Ukrajna. Több olyan pontot is tartalmaz (Donyeck kiürítése, hadsereg méretének korlátozása), amely Kijev szemében teljes mértékben elfogadhatatlan.

Címlapkép forrása: Alexey Furman/Getty Images

