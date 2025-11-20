Úgy néz ki, megjelent a teljes orosz-ukrán béketerv: itt van a 28 pont lényege

Nyilvánosságra hozott Olekszij Honcsarenkó ukrán parlamenti képviselő egy olyan dokumentumot, melyről azt állítja, hogy a Volodimir Zelenszkij elnöknek átnyújtott, 28 pontos orosz-amerikai béketerv vázlata.

Ma személyesen is átvette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt a béketervezetet, melyet az Egyesült Államok Oroszországgal tárgyalt le az elmúlt hetekben:

Olekszij Honcsarenkó ukrán parlamenti képviselő Telegram-csatornáján publikált egy dokumentumot, melyről azt állítja, hogy a 28 pontos békevázlat hiteles másolata.

Az irattal kapcsolatosan két dolgot fontos hangsúlyozni:

a dokumentum hitelességét lehetetlen ellenőrizni, így érdemes azt fenntartásokkal kezelni, a dokumentum (ha hiteles) csak tervezet: Zelenszkij elnök a napokban tárgyal Donald Trump elnökkel, hogy javaslatokat tegyen módosításokra.

Ettől függetlenül a dokumentumban feltárt információk majdnem minden ponton egybevágnak azokkal az értesülésekkel, melyek a napokban megjelentek az amerikai sajtóban a béketerv tartalmával kapcsolatosan.

A dokumentum (amely időközben az orosz médiában is megjelent) lényege a következő:

Ukrajna megmarad, mint független, önálló ország.

Ukrajna amerikai biztonsági garanciákat kap (feltételekkel), cserébe lemond örökre a NATO-tagságról.

Ukrajna korlátozza haderejének méretét, nem juthat atomfegyverhez.

nem juthat atomfegyverhez. Krím, Donyeck és Luhanszk de facto teljes egészében orosz terület lesz.

lesz. Herszon és Zaporizzsja megyében befagyasztják a frontvonalakat.

A frontvonal mentén demilitarizált övezet jön létre.

A harcoló felek megígérik, hogy nem fognak újabb háborút indítani a határvonalak megváltoztatására.

A NATO nem állomásoztat csapatokat Ukrajnában, Lengyelországban viszont igen.

Lengyelországban viszont igen. Létrejön egy különleges biztonsági munkacsoport Ukrajna, az USA és Oroszország közt.

Oroszország szerződésben garantálja, hogy nem fogja megtámadni sem Ukrajnát, sem Európát.

Az Egyesült Államok és Európa befektetést tesz Ukrajnában, finanszírozza és vezeti az újjáépítést.

100 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna újjáépítésére fordítanak majd.

Fokozatosan feloldódnak az Oroszországra kivetett szankciók.

Oroszország visszatérhet a G8-ba.

Orosz-amerikai gazdasági együttműködés indul.

Minden foglyul ejtett civil és katona hazatérhet.

Toleranciát támogató oktatási programok indulnak és betiltják a „náci ideológiát.”

A Zaporizzsjai Atomerőmű működtetését átveszi a NAÜ, a termelt áram fele Oroszországba, fele Ukrajnába megy majd.

Az Egyesült Államok segít az ukrán gázellátó infrastruktúra helyreállításában.

100 nappal a békeszerződés aláírása után választások lesznek Ukrajnában.

Minden háborús résztvevő teljeskörű amnesztiát kap.

A békefeltételek betartatását Donald Trump és az általa vezetett „béketestület” felügyeli majd. Szerződésszegés esetén szankciók jönnek.

Azonnali tűzszünet a dokumentum aláírása után.

Tehát a lényeg:

Oroszország megkapja az eddig elfoglalt területeket az általuk „annektált” öt ukrán megyében, plusz Donyeck megye egészét. Cserébe kivonulnak Szumi és Harkiv megyéből.

Ukrajna nem kap NATO-tagságot, csak biztonsági garanciákat, de NATO-katonák nem lehetnek az ország területén és az ukrán haderő méretezve korlátozva lesz. Az összes orosz szankciót eltörlik, Oroszország visszatérhet a G8-ba.

Ukrajna újjáépítésében az USA és Európa segít majd, egyebek mellett befagyasztott orosz eszközökből finanszírozva a projektet.

A dokumentumot (ha hiteles) - jelen formájában - szinte biztosan nem fogadja majd el Ukrajna. Több olyan pontot is tartalmaz (Donyeck kiürítése, hadsereg méretének korlátozása), amely Kijev szemében teljes mértékben elfogadhatatlan.

