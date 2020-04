A vidéki lakáspiacot sem kíméli a járvány - Nem csak Budapesten kell árcsökkenésre számítani

Néhány nappal ezelőtt részletes elemzést készítettünk arról, hogy a koronavírus-járvány hatásainak következtében hogyan változhatnak a budapesti lakásárak. A felmérésben azonban nem elégedtünk meg Budapesttel, hanem a megyeszékhelyek és a kisebb települések árváltozásaira is kíváncsiak voltunk, éppen ezért a cikksorozat második részében a fővároson kívüli lakáspiacot mutatjuk be a járvány hatásainak összefüggésében.

A fővárosban a megkérdezett elemzők és értékesítők átlagosan 5-8 százalékos árcsökkenésre számítanak az előttünk álló hónapokban, azonban szinte biztos, hogy ez a jelenleginél sokkal alacsonyabb tranzakciószámok mellett fog megvalósulni. Aki teheti kivár, de nézzük meg, hogy mit gondolnak a szakértők a vidéki lakáspiacról!

A budapestivel szemben, a megyeszékhelyeken és a kisebb településeken valamivel kevesebben számítanak árcsökkenésre a következő hónapokban, ami elsőre meglepő lehet, de egybevág azzal a trenddel, ami a főváros és a vidék lakáspiaci kapcsolatát eddig is jellemezte. A jelentősebb árváltozások ugyanis eddig mindig a fővárosból indultak ki, amelyek időben kicsivel eltolódva jelentkeztek az ország többi részén. Így volt ez az ezredforduló környékén a devizahitelezés előtti időkben elindult árrobbanáskor, így volt a 2008-as válság elején, de így volt a 2013 végén elindult áremelkedés esetében is.

Noha a vírus mostanra mindegyik megyénkben jelen van, a megbetegedések száma – a publikált statisztikák szerint – lakosságarányosan is a fővárost sújtja leginkább. Emellett a piaci változásoknak legjobban kitett ingatlanbefektetők is a fővárosban vannak legnagyobb arányban jelen – belvárosban, turistáknak kiadott Airbnb, és a hosszútávú lakáskiadások egyaránt - míg a megyeszékhelyeken kisebb az arányuk, a kistelepüléseken pedig minimális számban vannak csak jelen.

A járvány tehát elsőként a fővárosi lakáspiacot, azon belül is a belvárosi befektetési céllal hasznosított lakásokat érintette meg, de ahogy a szakértői várakozásokból is látszik, idővel ez a vidéki lakáspiacra is tovább fog gyűrűzni.

Mennyivel csökkenhetnek az árak?

A becslések egyelőre vidéken sem térnek el jelentősen a fővárosban nyár végéig becsült 5-8 százalékos visszaeséstől, a hangulat azonban hétről-hétre változik.

Éppen ezért a korábban csak negyed, majd félévente elvégzett felmérésünket a terveink szerint április közepén és május elején is meg fogjuk ismételni, sokan ugyanis már másfél héttel a felmérésünk után jelezték, hogy azóta pesszimistábban látják a jövőt és akár 10 százalék feletti árcsökkenést is elképzelhetőnek tartanak. Ráadásul, a vidéki városok közül is lehetnek olyanok, amelyek jobban megérzik majd a járvány gazdasági és ingatlanpiaci hatásait.

Az mindenesetre biztos, hogy a mélypontot sem időben, sem árcsökkenésben egyelőre senki nem látja pontosan, így a megkérdezett elemzők és értékesítők közül inkább az egyéni optimizmus vagy pesszimizmus volt a döntő amikor azt kérdeztük meg, hogy mikor állhat vissza a piac a normális kerékvágásba.

