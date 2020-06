Kipukkadt a panellufi? - Gyanúsan nőtt a panellakások értékesítési ideje

A legfrissebb MNB-s lakáspiaci jelentés több dologra is rávilágított: egyrészt tovább lassult a lakóingatlanárak éves növekedési üteme, negyedéves alapon azonban nem csökkentek a lakásárak 2020 első negyedévében. Másrészt a visszafogottabb vásárlási kedv néhány ingatlantípus esetében az értékesítési időt is meghosszabbította, az egyik példa a panellakás, amelynél 2020 elejére másfélszeresre nőtt az az idő, amíg vevőt találtak a tulajdonosok, miközben volt olyan ingatlantípus, ami egyértelműen a vásárlók kedvence lett és a lassuló piac ellenére is gyorsabban létrejött az adásvétel. Harmadrészt a jelentésből kiderül az is, hogy Budapesten és országosan is pár százalékponttal növekedett az alku mértéke és az irányár mérséklése.