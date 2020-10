Kedvezményes lakásáfa: ekkora árcsökkenés jöhetne a budapesti új lakásoknál

Nagyon jelentős változások jöhetnek a hazai újlakáspiacon, miután Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy ismét 5 százalékra csökken a jövőben épülő lakások áfakulcsa. A kedvezményes áfa ráadásul várhatóan nem az egyetlen kedvezmény lesz, hanem a lakásfelújítást segítő és egyéb, a családokat támogató kedvezmények is jöhetnek. Vajon mit fog okozni ez a most épülő lakások árában? Megmutatjuk, és azt is, hogy miért lenne fontos, hogy az új építések mellett a felújításokra is kiterjedjen a kedvezmény.