Az év ingatlanos slágere a logisztika - De meddig tarthat a jó hangulat?

Az online vásárlások erősödésével a logisztikai piacon is egyértelműen megugrott az igény újabb raktárterületek iránt. Ez ma főleg Budapest vonzáskörzetében érezhető, így itt a logisztikai fejlesztők különösen optimistán tekinthetnek a jövőbe. Hogy mennyire erős a fizetőképes kereslet, és a most megjelent igények a járvány elmúltával is velünk maradhatnak-e, arról Czifra Balázs , az Infogroup igazgatója beszélt a Property Investment Forum 2020 konferencián. A cikk a szilveszteri, 18 részes ingatlan-kalendárium része, melynek eddig megjelent videói ide kattintva érhetők el.