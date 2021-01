Mennyire éri meg 2021-ben lakásba fektetni a pénzünket? - Hozamok és bérleti díjak Magyarországon és Európa városaiban

Nem mondunk újat azzal, hogy 2013-ban, a válság mélypontján rendkívül alacsony áron lehetett lakást vásárolni az országban. A devizahitelválság nyomán a magas eladósodottság, az alacsony hitelfelvételi hajlandóság, és a jövőbe vetett bizalmatlanság miatt nagyon alacsony volt a kereslet, ami a lakásárakban is erősen éreztette hatását. A lakásvásárlás a bérleti díjakat nézve is olcsó volt, így aki abban az évben befektetési céllal vásárolt lakást, több budapesti kerületben is 10 százalék feletti éves hozamot tudott realizálni, de 7 százaléknál sehol nem volt alacsonyabb a lakáskiadással elérhető éves hozam.

2020-ra mindez megváltozott. A gazdasági környezet 2014-től egyre inkább javulni kezdett, a bizalom kezdetben a befektetők, majd a saját célra vásárlók körében is visszatért, nőtt a kereslet és ezzel együtt a lakásárak is rohamos emelkedésnek indultak. A lakáskiadással elérhető hozamok viszont csökkenni kezdtek, így a tavalyi év első felében már csak egy-egy vidéki városban közelítette a 7 százalékot a nettó hozam, miközben több budapesti kerületben - II., V., VI. XI. - is 4 százalék alá csökkent.

Magyarországon tehát mindenhol erős hozamcsökkenés következett be, ha valaki most szállna be a lakáskiadásba akkor inkább a külsőbb kerületekben vagy néhány vidéki városban érdemes nézelődnie. Fontos megjegyezni, hogy ezek a számok a 2020 első félévi állapotot tükrözik, az azóta eltelt időszakban 5-10 százalékot mérséklődtek az árak a fővárosban, ugyanakkor a bérleti díjak ennél is nagyobb mértékben csökkentek. A rövidtávú lakáskiadás a turisták hiánya miatt szünetel, így a belvárosban hosszútávú kiadással számolva a fentinél is alacsonyabb hozamokra lehet számítani. Nézzük meg, hogy áll Budapest Európa többi városához képest!