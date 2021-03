Kik a legnagyobb bérlők a budapesti irodapiacon?

A budapesti irodapiac egyes területei nemcsak a piaci mutatók alapján, hanem a bérlők típusai szerint is sok esetben jól meghatározhatók. Míg a nemzetközi nagyvállalatok - főként az SSC szektorban - a nagy méretű, flexibilis irodatereket részesítik előnyben, addig a belvárosi, történelmi épületeknek is megvannak a maguk bérlőtípusai. Az alábbiakban a főváros két alpiacán, a Váci úti folyosón és a CBD-ben néztük meg, hogy kik a legnagyobb bérlők, a Cushman & Wakefield tanulmánya alapján.

A Váci folyosó irodafolyosó a nemzetközi nagyvállalatok kedvelt területe, ahol nagy számban érhetők el modern, nagyméretű, hatékonyan berendezhető irodaterületek. Míg a teljes fővárosi állomány negyede, a teljes bérlői kereslet harmada tartozik ide, ahol az irodaterek volumene mellett a jó tömegközlekedés és a munkaerő közelsége is hozzájárult a népszerűséghez. Nézzük, kik alkotják a bérlőket!

A Váci úti irodafolyosó legnagyobb bérlői (m2), Forrás: Cushman & Wakefield

A főváros ezen alpiacán 23 olyan cég van, akikhez több mint 5000 négyzetméternyi irodaterület tartozik. Közülük is kiemelkedik a GE, akihez önmagában 45 ezer négyzetméternyi irodaterület köthető, de az elmúlt években is több jelentős tranzakció valósult meg a Váci úti folyosón. Ilyenek voltak a BP, a Raiffeisen vagy az ExxonMobil 20 ezer négyzetméter feletti, vagy azt közelítő tranzakciói, de a 10-15 ezer négyzetméteres kategóriába is olyan nemzetközi nagyvállalatok tartoznak, mint a KPMG, a Diageo vagy a BlackRock, ugyanakkor az egyik legnagyobb magyar foglalkoztató, a Magyar Posta is ide sorolható.

A Váci úti folyosó átlagos bérleti díjai jelenleg 17,5 eurót tesznek ki négyzetméterenként havonta.