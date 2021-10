Ezekre a lakásokra csaphatsz le a kedvezményes zöld hitel segítségével - Térképen az érintett projektek

A Magyar Nemzeti Bank a Növekedési Hitelprogram részeként október 4-én elindította a Zöld Otthon Programot, amelynek keretében a lakossági ügyfelek legalább BB energiahatékonyságú és legfeljebb 90 kWh/m2 éves primer energiaigényű új lakások, családi házak vásárlására és építésére igényelhetnek kedvező, a teljes futamidő alatt fix kamatozású hitelt. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy a fővárosban hol épülnek azok a lakások, amelyek biztosan megfelelnek a fenti kritériumoknak. A konkrét lakáskínálat bemutatása előtt azonban érdemes röviden áttekinteni, hogy mi is a zöld lakáshitel lényege. A program részleteit, vagyis, hogy a hitelt kik, milyen összegben, milyen feltételekkel igényelhetik az alábbi tíz pontból álló lista mutatja be.

Legfeljebb 70 millió forint hitelösszegig, maximum 25 évre, legfeljebb fix 2,5%-os kamattal vehető igénybe egyetlen alkalommal. Legalább BB energiahatékonysági besorolású és legfeljebb 90 kWh/m2 éves primer energiaigényű új építésű lakóingatlan megvásárlására vagy építésére vehető igénybe. Az igényelheti, aki rendelkezik magyarországi lakcímmel, az ingatlan első (természetes személy) tulajdonosává válik, és vállalja, hogy a folyósítás után legalább 10 évig az ingatlanban él, azt bérbe sem adja. A hitelnek legfeljebb négy adósa lehet, de nem kell minden adósnak tulajdonosnak lenni, de nem lehet olyan tulajdonosa az ingatlannak, aki nem adós (a gyermek tulajdonszerzése és az öröklés kivételével). Nem szükséges gyermekkel rendelkezni vagy gyermeket vállalni a hitel igénybevételéhez, a programban való részvétel alapesetben a családtámogatásoktól független. A CSOK-ot igénybe vevők számára kamattámogatás vehető igénybe: kétgyermekesek esetén 10 millió forintig, háromgyermekesek esetén 15 millió forintig kamatmentes a hitel ("zöld CSOK-hitel"). Az adós a lakáshitel teljes összegét a hitelszerződés megkötésének napjától számított legfeljebb 4 éven (egyösszegű lehívás esetén legfeljebb 3 éven) belül hívhatja le. A kamaton felül egy legfeljebb 100 ezer forintos és 0,75%-os folyósítási díj, egy legfeljebb 30 ezer forintos és alkalmanként 1,0%-os elő- vagy végtörlesztési díj és a harmadik feles költségek (közjegyzői díj, értékbecslési díj/helyszíni szemle díja, tulajdoni lap lekérésének díja, térképmásolat díja, jelzálogjog bejegyzési, törlési díj és a hitel folyósításával összefüggő banki átutalás díja) számolhatók fel. A hitel forrását a Magyar Nemzeti Bank biztosítja a bankoknak jegybanki refinanszírozás keretében 0%-os forrásköltséggel, a felszámítható kamatfelár legfeljebb 2,5%. A program 2021. október 4-ével, 200 milliárd forintos hitelkerettel indult el, amit a Monetáris Tanács tovább bővíthet.

Mennyi lakás közül választhatunk?

A korábbi tervek szerint a szigorúbb energetikai szabványoknak már a 2021-es átadású lakásoknak is meg kellett volna felelniük, azonban ezt végül 2022 július 1-jétől vezetik csak be, vagyis eddig a dátumig még azok a lakások is megkaphatják a használatbavételi engedélyt, melyek nem rendelkeznek legalább BB minősítéssel. Természetesen vannak fejlesztők, akik a határidő előtti átadású projektjeiket is úgy valósítják meg, hogy megfeleljenek a kritériumoknak, így aki ilyen társasházban vesz lakást, szintén felveheti a kedvezményes zöld hitelt.

Az alábbi ábra azt mutatja meg, hogy az egyes kerületekben a 2022 júliusa előtt elkészülő projektek mekkora része felel meg a szigorúbb energetikai követelményeknek és ezáltal alkalmas a zöld hitel igénylésére. A Budapesti Lakáspiaci Riport felmérése szerint

jelenleg a XII. kerületben a legmagasabb a 2022 júliusa előtti átadású projektek körében a legalább BB minősítésű lakások aránya.

Aki ebben a kerületben venne új lakást, az szinte az összes projektnél igénybe veheti a kedvezményes hitelt. A Hegyvidék mellett a XVII., a III. és az I. kerület is jól áll, az ott épülő - és jövő júliusig elkészülő - lakások több mint 80 százaléka szintén már most megfelel a kritériumoknak.

A XIII. és a XI. kerületben - ahol a főváros legtöbb lakása épül - viszont már körültekintőbben kell választania annak, aki zöld hitellel vásárolna. Előbbiben a jövő júliusig elkészülő lakásoknak 40 százaléka, utóbbiban mindössze 30 százaléka felel meg a kritériumoknak. A legrosszabb helyzetben viszont a XVIII. és a XXI. kerület van, ahol úgy tűnik, a fejlesztők addig nem foglalkoznak a BB minősítés elérésével, amíg az kötelezővé nem válik.

A tervezés vagy kivitelezés alatt álló projektekben összesen több mint 15 ezer olyan lakás van Budapesten, ami megfelel a BB minősítésnek. Ennek 60 százaléka három kerületben, a XIII., a XI. és a IX. kerület valamelyikében épül és sok esetben már most gazdára talált. Ezek mellett a III., a VIII. és a XIV. kerületek azok, amelyekben legalább ezer ilyen lakás épül.

Ahogy azonban már említettük, ezek egy része mostanra gazdára talált, így a jelenlegi kínálatban mintegy 5700 olyan lakás van, ami megfelel a legalább BB minősítésnek, ezáltal nagy valószínűséggel alkalmas lesz a zöld hitelre. Azért csak nagy valószínűséggel, mert a BB minősítés a 80-100 kWh/m2 éves energiaigényre utal, a zöld hitel kritériuma viszont 90 kWh/m2 éves energiaigénynél húzza meg a maximumot. Iparági szereplők feltételezése szerint az engedélyeztetési folyamat során ez nem fog problémát jelenteni, ennek ellenére nem állíthatjuk biztosan, hogy az összes BB-s lakásra automatikusan a zöld hitel is igényelhető lesz.

Hol vannak ezek a lakások?

Nézzük meg, hogy ha valaki már idén szeretne új lakásba költözni és a zöld hitelt is szeretné igénybe venni, akkor azt Budapesten melyik lakóprojektek esetében teheti meg! A Budapesti Lakáspiaci Riport szakértői által készített térkép azokat a legalább tíz lakásos budapesti projekteket mutatja be, amelyek energiahatékonysági szempontból megfelelnek az új zöld hitel feltételeinek és még idén elkészülnek. A körök mérete a társasházak lakásszámára utal, a körök színe pedig a kerületek szerinti bontást mutatja.

Mire lesz elég a hitel?

A lakáskínálat után végül azt is megnéztük, hogy az egyes jövedelmi szintek mellett, a különböző futamidőkkel tervezve mekkora hitelösszeg igényelhető és az hol, mekkora új lakás megvásárlására lesz alkalmas. A számításoknál a fejlesztők kínálati áraiból indultunk ki, vagyis a saját építkezéseket nem, csak a fejlesztők által értékesítési céllal épített lakásokat vizsgáltuk.

Országosan az olcsóbb megyeszékhelyeken, például Szolnokon, Miskolcon vagy Tatabányán akár 500 ezer forintos négyzetméterárakon is találunk új építésű lakást. A drágábbak közé tartozó Veszprémben, Székesfehérváron vagy Debrecenben ez a 800 ezer forintot is eléri, míg a Balaton környéki településeken sok esetben az 1 millió forintot is meghaladja. Budapesten az olcsóbb kerületek árszintje hasonló a drágább megyeszékhelyekhez, 700-800 ezer forint közötti négyzetméterárakkal. A fővárosi átlag idén nyáron érte el az 1 millió forintot, a legdrágább kerületekben - XII., V., II. - pedig a 2 millió forintot közelíti.

Az utolsó ábránkon a jövedelmi szintek és a tervezett futamidő összefüggésében mutatjuk meg, hogy mekkora a maximálisan igényelhető hitelösszeg, majd ez alapján megnézzük, hogy egy 60 négyzetméteres új lakás megvásárlásához mekkora önerő és mekkora havi jövedelem szükséges.

A fentieket figyelembe véve elmondható, hogy 20 százalékos önerőt feltételezve az olcsóbb megyeszékhelyeken 25 éves futamidő mellett akár 250 ezer forintos családi jövedelem is elegendő lehet havonta egy 60 négyzetméteres új lakás megvásárlásához, 10 éves futamidővel tervezve viszont már 450 ezer forint körüli jövedelemre van szükség. A főváros olcsóbb kerületeiben és a drágább megyeszékhelyeken 25 éves futamidővel is 300-350 ezer forintos jövedelem kell, tíz éves futamidővel tervezve pedig 550-600 ezer forint. Az átlagos fővárosi új lakáshoz ugyanilyen időtávokon 450 ezer vagy 800 ezer forintos családi jövedelem szükséges, a minimálisan elvárt önerőt feltételezve.

Címlapkép forrása: Getty Images