Íme az idei Top 50! - Töltsd le ingyen a hazai ingatlanpiac legfontosabb szereplőinek listáját

Egy évvel ezelőtt azt jósoltuk, hogy a 2021-es év arról fog szólni, hogy mindenki, akár cég, akár egyén, megtalálja az útját az új világrendben és kiválasztja a számára megfelelő működési struktúrát. Ez az útkeresés, bár egy éve tart már, a nehezen visszarendeződő és normalizálódó körülmények között talán lassabban valósul meg, mint azt a legtöbben szerettük volna. A világot és a gazdaságokat a pandémia okozta sokkélmény után mára a reálgazdaság kézzelfogható kihívásai szorítják, kezdve az inflációtól a nyersanyagpiaci és ellátási láncok akadozásából fakadó nehézségekig, ami mind hatással van az ingatlanpiaci folyamatokra is. Az idei évben különösen nagy kihívás volt a hazai ingatlanpiac 50 legbefolyásosabb szereplőjét bemutató listát összeállítani, ugyanis számos területen fontos változások történtek. És hogy mit jelentett mindez? Nézd meg a 2021-es " Top 50 ingatlanpiaci személy Magyarországon " című online kiadványunkban, amelyben a fő lista mellett egy további kategóriát is bemutatunk!

Évzárás. Ünneplés. Top50. Felkészülés. ESG. Infláció. Nyersanyaghiány. HR. Klímaváltozás. Digitalizáció. Vírus. Kérdőjelek. Jöhet 2022!

Amellett, hogy mindig előre kell tekinteni, a jövőre és a megoldásokra kell koncentrálni, hiszen ezzel lehet csak érdemben hozzátenni az üzlethez, a világhoz, saját magunkhoz és a családunkhoz, az év vége mindig alkalmas arra is, hogy egy pillanatra visszatekintsünk, tanuljunk, a kudarcokat eltemessük és a sikereket méltón megünnepeljük. Bár a világ mostani rendje továbbra is eltér a mindenki számára normálisnak vélt működésétől – és itt már bőven nem csak a pandémia okozta kijárási korlátozásokról van szó -, a lehetőségek, a fejlődés, és a szakmai sikerek így sem elérhetetlenek. Ahogy nem is voltak azok, hiszen számtalan kiváló teljesítményt és látványos piaci mozgást tapasztalhattunk idén is.

A hazai ingatlanpiac 50 legbefolyásosabb szereplőjét bemutató listát minden évben egyre nagyobb kihívás és egyben megtiszteltetés is elkészíteni, hiszen még ilyen vészterhes időkben is folyamatosak a mozgások, az új szereplők megjelenése, a cégváltások és az átszervezések miatti kinevezések. Az idei listán sokan vannak olyanok, akik az előző években már többször is szerepeltek rajta, de idén új céget képviselnek. 8-an vannak olyanok, akik idén először kerültek a Top50 közé, és 20-an, akiknek ez már a hatodik alkalom, vagyis 2016-tól eddig minden évben bekerültek a Portfolio Ingatlan Top50 iparági szereplőt bemutató gyűjtésébe. Az idei év örömeit és sikereit azonban egy tragikus esemény is beárnyékolta, hiszen februárban elhunyt Kovács Attila, akinek régóta megkérdőjelezhetetlen és fix helye volt a hazai ingatlanos elit között.

A nehézségeket a hazai piac szereplőinek kreativitása, szakértelme és tenni akarása azonban évről évre elporlasztja, így csak azt kívánjuk, hogy 2022 se legyen rosszabb, mint amilyen az idei évünk volt. Íme a teljes lista:

A teljes kiadvány ingyen letölthető a linkre, vagy a képre kattintva:

A cikk saját termék promócióját szolgálja.

