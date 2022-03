A bútoripart is elérte a változás: könnyen körforgásba kerülhet a kedvenc asztalunk

Ahogy sok minden a gazdaságban, úgy az irodapiacon lévő trendek is nehezen jósolhatók előre, éppen ezért nő meg az olyan szolgáltatások iránti kereslet, ami nem vár el több éves elköteleződést a bérlőktől. Nem csak az irodabérlés az a terület, ahol már nincs szükség hosszú távú befektetésre: már az irodabútoroknál sem kötelező több tízévre bevásárolnunk, nyugodtan dönthetünk a bérlés mellett. Az új lehetőség ráadásul biztosítja, hogy a használt bútorok ne kerüljenek feltétlenül kidobásra, helyette a gyártó általi felújítás után újra használatba kerülhetnek. Ezzel is segítve a körforgásos gazdaság működését és fenntarthatósági törekvéseket. A fenntartható irodai bútorhasználatról kérdeztük Dan Molandert, a svéd Kinnarps értékesítési igazgatóját, aki decemberben vette át a magyar leányvállalat irányítását.

Milyen újdonságok terjedtek el az elmúlt egy évben az irodatereket tekintve Magyarországon?

Azt hiszem, hogy a fenntarthatóság nem bírt soha olyan jelentőséggel, mint napjainkban. Ez egy olyan szempont, amely alapvetően meghatározza az irodatereket és azt, hogy milyen újdonságokra van igény. A fenntarthatóság mellett az újrahasznosíthatóság a másik olyan érték napjainkban, amelyre különös figyelem terelődött. A cégek egyre több energiát áldoznak rá, hogy felhívják a figyelmet egyrészt arra, hogy ne vásároljunk szükségtelen termékeket, másrészt pedig, hogy megfelelően és tartósan használjuk azt, amit vásároltunk. Ha pedig már a vásárlóinknak nincs szükségük a termékekre, akkor biztosítanunk kell a lehetőséget, hogy felfrissítsük, megújítsuk, vagy tovább adjuk ezeket használt cikként. Ha mondjuk egy székről beszélünk, akkor sokszor elég csak az épp aktuális trendekhez igazítani, itt-ott változtatni rajta egy kicsit és új életet kaphat - de legalábbis hosszabbat. Így szükségtelenné válik, hogy kidobjuk.

Dan Molander, kép forrása: Kinnarps

A home office gyakorlata jelentős változásokat eredményezett az irodahasználatban. Milyen lesz ezután az irodai munkavégzés?

Az irodák fizikai használatát tekintve azt látjuk, hogy a munka világa sokkal rugalmasabbá fog válni. Jó pár vállalatnál eldöntötték már azt, hogy a kollégák a jövőben is dolgozhatnak otthonról is. Sőt, néhányuknak egyáltalán nem kell majd bejárniuk és csak egy részük marad klasszikus irodai dolgozó. Abban azonban mindenki egyetért, hogy még túl korai leszűrni a következtetéseket. Még nem tudjuk biztosan azt, hogy valóban ez lesz-e a jó irány. A magunk részéről továbbra is igyekezni fogunk az ügyfeleinket abba az irányba terelni, hogy még pontosabban tervezzék meg és gondolják át azt, hogyan is szeretnék kialakítani a munkakörnyezetet, amikor egy új irodába költöznek. Azért, hogy pontosan értsék és lássák azt, hogy mire van szükségük a munkavállalóknak, vagyis az irodák végső felhasználóinak a mindennapi munkavégzés során. Azt gondolom, hogy a legtöbb vállalatnál még mindig elmarad a megfelelő tervezés és egyeztetés a munkavállalókkal ezzel kapcsolatban. Enélkül nehéz, vagy egyenesen lehetetlen felmérni azt, hogy az irodák kialakításáról hozott döntések hogyan hatnak a cég eredményességére és hatékonyságára.

Mit lát, a pár napos irodahasználat, hogyan befolyásolta az irodaterek elrendezését? Ha mindig csak a dolgozók fele van bent, nyilván nincs szükség annyi asztalra, akkora térre, stb.

Két évnyi home office után sok munkavállaló továbbra is számít a már kialakult rugalmasságra. Ennek fényében a vállalatok szerintem továbbra is felkínálják majd az irodán kívüli munkavégzés lehetőségét - legalább heti 1-2 alkalommal. Részben ennek is köszönhető, hogy nincs már szükség annyi négyzetméternyi irodára, mint korábban, így aztán nincs szükség annyi munkaállomásra sem, mint korábban. Az újrahasznosíthatóság szempontja is csak erősödött így, hiszen rengeteg már nem szükséges, használt irodai felszerelés jelent meg a piacon. Egyre fontosabb az erőforrásainkkal való megfelelő gazdálkodás is, így mi is egyre több energiát fordítunk az újrahasznosíthatóságot előtérbe helyező üzleti modelljeinkre. Nagy változásokat láthatunk az irodákon belül, azok különböző részeiben is. A személyre szóló munkaállomások egyre kevésbé szükségesek. Egyre több cég vizsgálja felül azt, hogy mire is van szükség valójában az irodai terekben. Közösségi lények vagyunk, szeretünk egymással találkozni, szükségünk van interakcióra, hiszen sokkal kreatívabbak és hatékonyabbak vagyunk, ha másokkal együtt dolgozunk. A nagy nemzetközi ügyfeleinktől azt hallom, hogy a kreativitást segítő nagy közös terek jelentősége felértékelődött. Illetve a munkahelyek egyre inkább egy szállodára kezdenek hasonlítani, egyre több - mondjuk úgy - vendéglátói, vagy a mindennapi életünket megkönnyítő funkciót vesznek át.

Valóban követik a vállalatok a fenntarthatósági szempontokat, vagy inkább csak hangoztatják, mint egy aktuális, szinte már kötelező szlogent?

Ez egy nagyon erős trend. Főleg itt Európában. Régen kiléptünk már a szlogenek világából. Nem mi vagyunk az egyetlenek, akik nem csak hiszünk a fenntarthatóságban, de teszünk is érte. Nyilvánvalóan én főként a magunk olvasatáról tudok beszélni. Számos szolgáltatásunkkal meghosszabbítjuk a termékeink életét, sőt elkezdtük mi magunk is árulni a felfrissített, használt bútorainkat. Emögött olyan trendek húzódnak, amelyek tovább fognak erősödni minden piacon. Ebben elég biztos vagyok. Hozzáteszem, hogy nem csak nekünk kellett szemléletet váltanunk, de szükség van arra is, hogy az ügyfeleink is másként tekintsenek a világra. Nem szabad, hogy egyedül az ár lebegjen a szemeik előtt, mint elsődleges tényező. Fontos gondolniuk a további közvetett és közvetlen költségekre is, illetve fontos átgondolniuk, hogy meddig és hogyan szeretnék használni a bútorokat. Fenntartható szemlélettel kell belevágnunk minden egyes újabb és újabb projektbe. Hogy mondjak egy egyszerű példát: amikor a színről kell dönteni, akkor talán nem feltétlenül érdemes a narancsot választani. Egy klassz szín, ez kétségtelen, de nagyjából tízévente egyszer számít trendinek. Úgyhogy egy új iroda és az új bútorok esetében érdemes inkább természetes, visszafogott színeket választani és elég, ha mondjuk a párnáknak van valami trendi színe.

Nagy eltérések vannak az északi országok, és például Magyarország között az irodai trendekben?

Némiképp eltér a két piac. Természetesen eltérő trendeket érzékelünk Európa különböző részein, vagy legalábbis a trendek felerősödése biztosan eltér időben. Például az északi országokban - ahol a Kinnarps a legerősebb piaci jelenléttel bír - az ergonómia jóval régebb óta meghatározó szempont, mint máshol. Nagyon szigorú szabályozás vonatkozik arra, hogy mit kell biztosítanod a munkavállalóid számára. Például biztosítani kell az állítható sit-and-stand asztalokat. Európa más részein azonban jellemzően még mindig inkább az egyszerű, hagyományos, nem állítható asztalokat részesítik előnyben. Ebből is arra lehet következtetni, hogy van még hová fejlődni a saját munkavállalóink jóllétének megítélésével kapcsolatban. Egy másik trend, ami jól látható és érzékelhető, az az irodák csökkenő mérete, ezzel együtt az irodák egyre nyitottabbá válása. Emiatt jelentek meg az úgynevezett POD-ok, vagyis azok az irodai telefonfülkék, amelyek lehetővé teszik, hogy mások megzavarása nélkül folytathassunk telefonos, vagy videós hívásokat. Az embereknek szükségük van magánszférára a munkahelyen is, szükségük van olyan helyekre, ahol jobban tudnak koncentrálni.

Magasabb költséggel kell számolnia annak, aki környezeti szempontból tudatosabban rendezné be az irodaterületét?

Az attól függ. A felhasznált alapanyagok csupán az egyik tényezőt jelentik, ha fenntarthatóságról beszélünk. Természetesen minősített nyersanyagokat használunk. Az FSC-s plecsnivel ellátott termékeink előállításához felhasznált fák helyett újakat ültettünk, így is segítve a környezet helyreállítását. Az ilyen minősítéssel ellátott fa drágább, ez igaz. Másrészről, amikor költségekről van szó, azt sem árt figyelembe venni, hogy mennyi ideig fogjuk tudni használni a bútorokat. Ha csupán két évig használható és nem húsz évig, akkor azért érdemes feltenni a kérdést magunknak, hogy vajon ez megérte-e. Lehet, hogy 10 asztal megvásárlása helyett jobban megéri egy olyan Kinnarps darab, ami ráadásul fenntartható forrásból származó alapanyagokból készült. Ilyen szempontból is igyekszünk edukálni a piacot, hiszen ezek fontos kritériumok, amikor felmerül a minőség vagy költséghatékonyság kérdés.

Ilyen változó körülmények között majdnem lehetetlennek tűnik felkészülni arra, hogy mi lesz mondjuk akár csak 10 év múlva.

Nem csak lehetetlennek tűnik, hanem az is. Ezért fontos az, hogy a korábbinál rugalmasabb megoldásokban gondolkodjunk.

Egyre többen döntenek például úgy, hogy inkább csak bérlik a bútorokat és nem vásárolják meg azokat. Ez a szolgáltatásunk csupán az elmúlt néhány évben jelent meg.

Míg korábban egy nagy nemzetközi vállalat a központját akár 15-20 évre is berendezhette valahol. Azonban a járvány következtében a legtöbb vállalat valószínűleg nem akar már belemenni ilyen hosszú futamidejű szerződésekbe. Egyre inkább a 2-3, esetleg 5 éves futamidők válnak általánossá. Ami azt is jelenti, hogy nagyjából ennyivel előre láthatjuk azt, hogy mire számíthatunk. Ilyen környezetben talán nem meglepő, hogy nekünk is azzal kell számolnunk, hogy egyre többen havidíjat fizetnének inkább a berendezésekért, így a bútorokért is.

Hol tart a magyar piac a világhoz képest a fenntartható irodák terén?

Úgy látom, hogy a magyar piacon is jó irányban haladnak a dolgok. Továbbra is egyre több nemzetközi nagyvállalat jelenik meg Magyarországon, ami segíti a fejlődést, hiszen Európa szerte ezek a nagyvállalatok azok, amelyek diktálják és közben emelik is a sztenderdeket. Aztán persze részleteiben is nézhetjük a dolgokat. Ha például az ergonómiai szempontokat, ezek jelentőségét említem, akkor azért van még hova fejlődni. De ez az egész régióra igaz, nem csak Magyarországra. Beszállítóként természetesen a mi felelősségünk és feladatunk az, hogy a partnereink számára felkínáljuk a fenntartható megoldásokat is. Mondjuk úgy, hogy a mi feladatunk edukálni a piacot.

Címlapkép forrása: Kinnarps