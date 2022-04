Jó hír a zöld hiteles újlakás-vásárlóknak: nem kell aggódni a szigorítás miatt

Sokan lélegezhetnek fel a nagyobb zöldhitel-keret bejelentése után, a korábbi 200 milliárdos összeg gyors kimerülése egyértelműen megmutatta, hogy van igény a maximum 2,5%-os hitelre, illetve az új lakásokra. A 100 milliárdos bővítés azonban újabb kérdést is hozott magával, az MNB ugyanis szigorította az új lakások és házak által évente felhasználható maximális primer energia mértékét a zöld hitelek esetén. Adódik tehát a kérdés, hogy mennyiben érinti ez a jelenleg zöld hitelre alkalmas lakások állományát és egyáltalán milyen energiaigényük van az egyes budapesti új lakásoknak. Ennek jártunk utána a nagyobb fejlesztőket megkérdezve.

Kibővítette az MNB a kezdeti 200 milliárdos ZOP, azaz zöld hitelkeretét további 100 milliárd forinttal, ám egyúttal egy szigorított feltételt is bejelentett: a korábbi BB energiatanúsítvány és maximum évi 90 kWh fajlagos energiafelhasználás, a bővített keret esetében maximum évi 80 kWh-ra módosul. Ennek alapján elsőre azt gondolhatnánk, hogy az energetikai követelmény mellett a besorolás is szigorodik, azonban az MNB hangsúlyozta, hogy egyéb tekintetben továbbra is elég a BB szint teljesítése, vagyis ebben nem történik szigorítás.

A Budapesti Lakáspiaci Riport alapján a budapesti fejlesztések még szabad lakásainak (körülbelül 4900) legalább a 35%-a már BB, vagy annál magasabb kategóriába eső energetikai tanúsítvánnyal rendelkezik. 7% CC minősítést kapott - vagyis egy kisebb részükre nem vehető fel sem a zöld hitel első, sem a második szigorúbb kerete-, a fennmaradó 58%-ról pedig nincsenek adatok.

Mit mondanak a fejlesztők?

Arról kérdeztük a nagyobb fejlesztőket, hogy a saját lakásállományukat ez a módosítás hogyan érinti, hány új lakás kerül le a keresők radarjáról emiatt, illetve, hogy lehet-e értelme a kibővített keret miatt másként megtervezni azokat a lakásokat, amelyek kikerülnének a zöld hitel alá eső állományból. Egységes vélemény fejlesztői oldalról az MNB programjának üdvözlése és támogatása, a ZOP vagy az ehhez hasonló kamattámogatott konstrukciók ugyanis jó eszközök arra, hogy egyrészt a vevők számára a dráguló lakásárak mellett is elérhetőek maradjanak az új lakások, másrészt, hogy a támogatott kereslettel fenntartsák a fejlesztők építési kedvét.