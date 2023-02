A jövő logisztikai ingatlanjait építi a LogStar by Biggeorge

„Első logisztikai parkunkat, a LogStar Park Budapest Városkaput három spekulatív és egy BTS (built-to-suit) épülettel indítottuk, mely Budapest XV. kerületében, az M0-M3 autópályák közvetlen közelében található, 10 km-re északkeletre a városközponttól.

A LogStar Park Budapest Városkapu területén, - ami összesen 93 991 négyzetmétert foglal magában, - 4 épületben közel 35 000 m² bérbe adható területet építünk.

Kiemelt célunk volt a tavalyi évre, hogy az első nagy logisztikai projektünk négy épületéből kettő megépüljön és átadásra kerüljön és ezt sikeresen teljesítettük is. A B épület a harmadik, míg a D épület – mely a DPD részére épült – a negyedik negyedévben került átadásra. Így a jelenleg elérhető, még kibérelhető területek mérete összesen 20 123 m².” - mondta el Lippai Rita.

A 2023-as év terveiről az üzletág bérbeadási menedzsere, Pásztor Klára mesélt. „2023-ban is jelentős fejlesztési terveink vannak.

Amellett, hogy a Városkapu projekt C épületét, - melyben 15 000 m² területen várjuk bérlőinket, - legkésőbb márciusban, az A épületet, mely 6000 m², pedig júliusban átadjuk, párhuzamosan építjük további két projektünket is.

Az egyik a LogStar Park Fehérvár fejlesztésünk, mely Székesfehérvár mellett, a városközponttól 5 km-re, Szabadbattyán településen épül. A helyszínt az országos és a nemzetközi közlekedési hálózatokkal az M7 autópálya köti össze, amelyek 4 perc távolságra helyezkednek el a parktól. A fejlesztésen összesen 10 épületben, 300 000 m² bérbe vehető terület épül majd. Az első épület 20 000 m²-es lesz, melynek építését ez év áprilisában kezdjük és még idén be is fejezzük.

Ezen kívül a Törökbálinton épülő LogStar Park West Gate logisztikai fejlesztésünk építése is folyamatban van, mely Budapest közigazgatási határától 6 km távolságra helyezkedik el, az M0-M7 autópályák által közrezárt területen, közvetlenül az M1 autópálya mellett. Itt egy 8200 m²-es logisztikai épületet fejlesztünk, melynek átadása szintén 2023-ban várható.

Forrás: Biggeorge Property

Mindeközben a bérlői kiépítések is folyamatban vannak, hiszen az idei évre az is kiemelt célunk, hogy az elkészülő, mindösszesen 50.000 m² területen épülő logisztikai épületek mielőbb megtalálják a megfelelő bérlőiket.” – tette hozzá Pásztor Klára.

A LogStar saját részre fejleszt, az épületek a tulajdonukban maradnak, melyeket hosszútávon bérbe adnak és üzemeltetnek. Kiemelt hangsúlyt fektetnek az épületeik és szolgáltatásaik minőségére. Kiváló minőségű szerkezeteket, anyagokat építenek be, és folyamatosan karbantartják, fejlesztik az ingatlanokat a logisztikai igények és energiahatékony megoldások figyelembevételével, hogy olyan portfóliót hozzanak létre, amely hosszútávon is értékálló. Fenntartható épületeikre napelemrendszereket telepítenek, figyelnek arra, hogy nagyon jó hőszigetelésű szerkezeteket építsenek be, valamint megnövelik a csarnok természetes fény általi megvilágítását, energiatakarékos LED világítást és energiahatékony fűtési rendszert alkalmaznak.

Mindezen piaci igényekre reagálva, valamint a logisztikai üzletág jövőbemutató funkcióinak bővítésére, energiahatékonyságának növelésére is gondolva alapított megújuló energiával foglalkozó közös vállalatot 8G Energy néven a Biggeorge Holding, mely küldetése, hogy tevékenységével elősegítse a zöld átállást és tevőlegesen részt vegyen a klímaváltozás megállításában. A vállalat nyújtotta széleskörű, komplex energetikai szolgáltatások, aktívan megjelennek majd a logisztikai csarnokok fejlesztésében, növelve ezzel az energiahatékonyságot és zöldenergia felhasználást.

A cikk megjelenését a Biggeorge Property támogatta.

Címlapkép forrása: Biggeorge Property